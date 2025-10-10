ETV Bharat / state

కూటికి లేని కుబేరులు! : జిరాక్స్​లు దొరికితే చాలు బోగస్ కంపెనీలు పెట్టేస్తున్నారు

సామాన్యుల పేరిట ఉన్న కంపెనీల్లో రూ.కోట్లలో టర్నవర్​ - జీఎస్టీ నుంచి ఇన్​పుట్​ ట్యాక్స్​ క్రెడిట్​ పొందుతున్న కుబేరులు - ఈ ఏడాదిలో 12-15 వరకు కేసులు నమోదు

Bogus Business Scams in Hyderabad
Bogus Business Scams in Hyderabad (ETV Bharat)
Bogus Business Scams in Hyderabad : చిరువ్యాపారులు, ఉద్యోగులు, ఆటోడ్రైవర్లు, అడ్డాకూలీలు వారికి తెలియకుండానే కుబేరులుగా రికార్డుల్లోకి ఎక్కుతున్నారు. వారి పేరిట ఉన్న కంపెనీల్లో రూ. కోట్లలో టర్నోవర్​ జరుగుతోంది. జీఎస్టీ నుంచి ఇన్​పుట్​ ట్యాక్స్​ క్రెడిట్​ పొందుతున్నారు. జీఎస్టీ అధికారులు వచ్చి వారికి చెప్పేంత వరకూ తాము మోసపోయినట్టు గ్రహించలేక పోతున్నారు.

దీంతో నోటీసులు వచ్చిన తర్వాత ఏం సమాధానం చెప్పాలో తెలియక న్యాయవాదులు, పోలీసుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. కొందరు మాయగాళ్లు కొత్త ఎత్తులతో సామాన్యులను మోసగిస్తున్నారు. వారి వ్యక్తిగత సమాచారం సేకరించి వ్యాపార లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇలా చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వారు పన్నులు ఎగ్గొట్టేందుకు సామాన్యులను పావులుగా వాడుకుంటున్నారు. ఇలాంటివి గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​లో ఈ ఏడాది 12-15 వరకు కేసులు నమోదయ్యాయి.

వ్యాపార లావాదేవీల నోటీసులు : ఇటీవల ఓ ఆటో డ్రైవర్​ బ్యాంకు రుణం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడు. తన మిత్రుడి సలహతో ఏజెంట్​ను సంప్రదించాడు. అతడి భరోసాతో ఆధార్​ పాన్​ కార్డులు జిరాక్స్​ చేతికిచ్చాడు. కొద్ది రోజులకు సిబిల్​ స్కోర్​ తక్కువగా ఉందని మరోసారి చూద్దామంటూ ఏజెంట్​ సూచనతో ప్రయత్నం విరమించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత జీఎస్టీ అధికారులు వచ్చి అతడి పేరిట రూ.100 కోట్ల వ్యాపార లావాదేవీలు జరిగాయని నోటీసు చేతికి అందించడంతో ఉలిక్కిపడ్డాడు. ఈ నేపథ్యంలో పిల్లలకు ఫీజులు కట్టడమే కష్టమని బాధపడుతుంటే ఇంత డబ్బు తనకెలా వస్తుందంటూ అధికారులతో మొరపెట్టుకున్ననాడు.

అసలు సూత్రధారులెక్కడా : సికింద్రాబాద్​కు చెందిన వ్యాపారి రూ. కోట్ల పన్ను ఎగవేసినట్టు గుర్తించారు. మరో ట్రేడింగ్​ కంపెనీ ఏపీ, మహారాష్ట్రల్లోని వ్యాపారులకు ముడి ఇనుము సరఫరా చేసినట్టు లెక్కల్లో చూపి నకిలీ ఇన్వాయిస్​లతో రూ.33 కోట్ల ఇన్​పుట్​ట్యాక్స్​ క్రెడిట్​ సబ్సిడీ పొందినట్టు నిర్ధారించారు.

ఎక్కువగా ఎవరున్నారంటే? : ఆటో డ్రైవర్లు, కూలీలు, టీ కొట్టు నిర్వాహకులు, చిరువ్యాపారులకు బ్యాంకు రుణాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థల నుంచి ఆర్థిక సాయం అందేందుకు సహకరిస్తామంటూ ఆధార్​, పాన్​, ఓటరు గుర్తింపు కార్డులు సేకరిస్తున్నారు. వాటిని అధారంగా చేసుకుని బోగస్​ కంపెనీల పేరిట జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్లు చేయిస్తున్నారు.

వారు టిన్​ నంబర్లను ఉపయోగించి వ్యాపార లావాదేవీలు నిర్వహించినట్టు నకిలీ పత్రాలు సృష్టిస్తున్నారు. వాటిని అడ్డుపెట్టుకొని ఇన్​పుట్​ ట్యాక్స్​ సబ్సిడీ పొందుతున్నారు. కేవలం ఆధార్​ గుర్తింపు కార్డుతో జీఎస్టీ టిన్​ నంబర్​ పొందే అవకాశాన్ని మాయగాళ్లు తెలివిగా ఉపయోగించుకున్నారు. దీంతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

మోసగాళ్లను ఎలా గుర్తించాలి :

  • కంపెనీకి సరైన చిరునామా, ఫిజికల్​ ఆఫీస్​ ఉందా లేదా అని తనిఖీ చేయండి.
  • జీతం ఇవ్వడానికి ముందు డబ్బు కట్టమని అడిగే కంపెనీల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండడం మంచిది.
  • అధిక ధర కలిగిన వస్తువులను కొని తిరిగి పంపడం వంటి అనుమానాస్పద పనులను అడగడం మోసం కావచ్చు.
  • ఏదైనా ఉద్యోగానికి అప్లై చేసిన తర్వాత కంపెనీ వివరాలను పరిశీలించండి. ఒకవేళ ఆది ఆన్​లైన్​లో కంపెనీ గురించి ఏమీ దొరకకపోతే అది బోగస్​ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

