అమ్మ మెచ్చిన నెచ్చెలి - డిగ్రీ పాఠాల్లో ‘బొగ్గుల పొయ్యి’ - BOGGULA POYYI POETRY IN DEGREE

కళాశాల ప్రిన్స్​పల్, అధ్యాపకురాలు పి. ప్రగతి రచించిన "బొగ్గులపొయ్యి" కవిత - డిగ్రీ మొదటి సెమిస్టర్‌ జనరల్‌ తెలుగు సిలబస్‌లో పాఠ్యాంశంగా చేరిక

Boggula Poyyi Poem in Degree Telugu Syllabus
Boggula Poyyi Poem in Degree Telugu Syllabus (Photo Credit- ETV Bharat(AI Generated))
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 8:43 PM IST

Boggula Poyyi Poem in Degree Telugu Syllabus: కవిత్వం అంటే ఇష్టం లేని వారంటూ ఎవరూ ఉండరు. సినీ మాటల రచయితలు పరుచూరి గోపాలకృష్ణ దగ్గర మొదలుకుని మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ వరకూ వారి వారి మాటల్లోని గారడీని కవితల రూపంలో ప్రేక్షకలోకానికి అందించారు. కానీ వాటికి పూర్తి భిన్నంగా శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాకు చెందిన అధ్యాపకురాలు అమ్మ మీద రాసిన కవిత "బొగ్గుల పొయ్యి". ఇందులో విశేషం ఏముంది అనుకుంటున్నారా? ఆమె రాసిన కవిత ప్రస్తుతం డిగ్రీలో పాఠ్యాంశంగా ఎంపికైంది. దీన్ని 2025-26 విద్యా సంవత్సరం నుంచి బీఏ, బీకాం, బీఎస్సీ ఫస్ట్ ఇయర్ జనరల్‌ తెలుగు సిలబస్‌లో చేర్చి ప్రచురించారు.

బొగ్గుల పొయ్యి కవిత పాఠమైంది: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురం ఎన్‌ఎస్‌పీఆర్‌ ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో డాక్టర్‌ ఎం. ప్రగతి ప్రిన్సిపల్, రసాయనశాస్త్ర అధ్యాపకురాలుగా విధులను నిర్వర్తిస్తున్నారు. అనంతపురం జిల్లా పులి ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన ప్రగతి కళాశాలలో విద్యనభ్యసించే నాటి నుంచే రచనలపై మక్కువ పెంచుకున్నారు. ఈ ఆసక్తితోనే ఆమె విద్యార్థి దశ నుంచే రచనలను చేయడం ప్రారంభించారు. కాలక్రమేణా ఇప్పటి వరకు ప్రగతి రచించిన దాదాపు 40 కథలు వివిధ పత్రికల్లో ప్రచురితమయ్యాయి.

Boggula Poyyi Poem Writer
అధ్యాపకురాలు పి. ప్రగతి (Eenadu)

తల్లి విలువను తెలిపే బొగ్గుల పొయ్యి: అంతే కాకుండా కథావిజయం పేరుతో ‘ఈనాడు’ నిర్వహించిన పోటీల్లో రెండు సార్లు పురస్కారాలను గెలుచుకోవడం విశేషం. కోయిల చెట్టు, కొన్ని చీకట్లు, ఓ వెలుతురు, 'ప్రతి ఫెయిల్యూర్లో ఓ గెలిచే దారి', 'నీలకురంజి సముద్రం' వంటి ఎన్నో ఆలోచింపజేసే పుస్తకాలను ప్రగతి రచించడం గమనార్హం. డాక్టర్ ప్రగతి రాసిన "బొగ్గుల పొయ్యి" కవిత తల్లి శ్రమను, విలువను, చాకిరీని, ప్రేమను గుర్తించని ప్రస్తుత సమాజపు స్థితిని వివరిస్తూ, చివరకు అమ్మ మరణాన్ని బొగ్గులు బూడిదగా మారడంతో పోలుస్తుంది. ఈ కవితను ఎంతో హృద్యంగా ఆమె అక్షరీకరించారు.

కవిత్వమంటే అక్షరం కాదు, అనుభూతి అని ప్రగతి నిరూపించారు. ఆమె చేసిన రచనలన్నీ కూడా వాస్తవికతకు అద్దం పట్టే విధంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా నిజ జీవితానికి అతి దగ్గరగా, మనసును హత్తుకునేంత ఉంటాయని ఆమె సన్నిహితులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రగతి రచించిన బొగ్గుల పొయ్యి కవిత అందరినీ ఆకర్షిస్తుంది.

2025-26 విద్యా సంవత్సరం నుంచి బీఏ, బీకాం, బీఎస్సీ మొదటి సెమిస్టర్‌ జనరల్‌ తెలుగు సిలబస్‌లో ఈ కవితను చేర్చడంపై ప్రగతి కుటుంబ సభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అదే విధంగా కళాశాలలో ప్రిన్సిపల్​గా, రసాయనశాస్త్ర అధ్యాపకురాలుగా విధులను నిర్వర్తించడం మాకెంతో గర్వకారణంగా భావిస్తున్నామని విద్యార్థులు, బోధనా సిబ్బంది తదితరులు వెల్లడించారు.

Boggula Poyyi Poem in Degree Syllabus
Boggula Poyyi Poem in Degree Syllabus (Eenadu)

Boggula Poyyi Poem in Degree Syllabus
Boggula Poyyi Poem in Degree Syllabus (Eenadu)

బొగ్గుల పొయ్యి కవితBOGGULA POYYI WRITER PRAGATHIBOGGULA POYYI POETRY IN DEGREEBOGGULA POYYI POETRY IN TELUGUBOGGULA POYYI POETRY IN DEGREE

