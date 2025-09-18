ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​ డ్రైనేజీలో పడిపోయిన వ్యక్తి మృతదేహం నల్గొండ జిల్లాలో దొరికింది

అఫ్జల్​ సాగర్​ డ్రైనేజీలో మాయమైన మామ, అల్లుడు - ఐదు రోజులుగా కొనసాగుతున్న గాలింపు చర్యలు - ఒకరి మృతదేహం లభ్యం

Afzal Sagar Rain Tragedy
Afzal Sagar Rain Tragedy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2025 at 3:38 PM IST

1 Min Read
Afzal Sagar Rain Tragedy : హైదరాబాద్​లోని అఫ్జల్​ సాగర్​ డ్రైనేజీలో ఆదివారం భారీ వర్షానికి మామ, అల్లుడు కొట్టుకుపోయిన సంగతి తెలిసింది. ఐదు రోజులుగా కొనసాగుతున్న గాలింపు చర్యల్లో ఒకరి మృతదేహం లభ్యమైంది. నల్గొండ జిల్లాలోని మూసీ నదిలో అర్జున్​ మృతదేహాన్ని సహాయక సిబ్బంది గుర్తించారు. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న కుటుంబ సభ్యులు అక్కడి బయలుదేరి వెళ్లారు. మరొకరి మృతదేహం కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

గత ఆదివారం రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షంతో ముషీరాబాద్​ వినోభానగర్​కు చెందిన దినేశ్​, మల్లేపల్లి అఫ్జల్​ సాగర్​కు చెందిన అర్జున్​, రాము వరద నాలాలో కొట్టుకుపోయారు. హైడ్రా, జీహెచ్​ఎంసీ సిబ్బంది గత 5 రోజులుగా వరద నాలాలను జల్లెడపట్టినా ఫలితం దక్కలేదు. గౌలిగూడ నుంచి ఎంజీబీఎస్​, చాదర్​ఘాట్​, ముషారాంబాద్​ మీదుగా నాగోల్​ వరకు వెతికామని సహాయక సిబ్బంది తెలిపారు. అయినా బాధితుల జాడ లభించలేదు. ఇవాళ నల్గొండ జిల్లాలోని మూసీ నదిలో అర్జున్ మృతదేహం లభ్యమైంది. అతనితో పాటు మిస్ అయిన రాము మృతదేహం కోసం అదే ప్రాంతాల్లో డీఆర్​ఎఫ్ సిబ్బంది గాలిస్తున్నారు.

కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరు : మరోవైపు డ్రైనేజీలో పడి దినేశ్​ భార్య రాజేశ్వరి, మూడేళ్ల కుమారుడు, అతని తల్లిదండ్రులతో నాలా పొడవునా తిరుగుతోంది. ఆదివారమే మ్యాన్​హోల్​లో గుర్తించిన దినేశ్​ ద్విచక్రవాహనాన్ని మంగళవారం డీఆర్​ఎఫ్​ బృందాలు వెలికి తీశాయి. అప్పుడు అక్కడే రోడ్డును పగులగొట్టి సిబ్బంది లోపలికి దిగి వెతికారు. అక్కడ ఎలాంటి ఆనవాళ్లు లేవంటూ బయటకు వచ్చేశారు. అప్పటి నుంచి నాలా వెళ్లే అన్ని మార్గాల్లో డీఆర్​ఎఫ్ సిబ్బంది గాలిస్తున్నారు. మూసీలో డ్రోన్ల సాయంతోనూ గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. గల్లంతైన ముగ్గురిలో ఇవాళ్టికి అర్జున్ మృతదేహం మాత్రమే లభ్యమైంది. మిగిలిన ఇద్దరు కోసం డీఆర్​ఎఫ్ గాలింపు తీవ్రం చేసింది.

