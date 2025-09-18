హైదరాబాద్ డ్రైనేజీలో పడిపోయిన వ్యక్తి మృతదేహం నల్గొండ జిల్లాలో దొరికింది
అఫ్జల్ సాగర్ డ్రైనేజీలో మాయమైన మామ, అల్లుడు - ఐదు రోజులుగా కొనసాగుతున్న గాలింపు చర్యలు - ఒకరి మృతదేహం లభ్యం
Published : September 18, 2025 at 3:38 PM IST
Afzal Sagar Rain Tragedy : హైదరాబాద్లోని అఫ్జల్ సాగర్ డ్రైనేజీలో ఆదివారం భారీ వర్షానికి మామ, అల్లుడు కొట్టుకుపోయిన సంగతి తెలిసింది. ఐదు రోజులుగా కొనసాగుతున్న గాలింపు చర్యల్లో ఒకరి మృతదేహం లభ్యమైంది. నల్గొండ జిల్లాలోని మూసీ నదిలో అర్జున్ మృతదేహాన్ని సహాయక సిబ్బంది గుర్తించారు. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న కుటుంబ సభ్యులు అక్కడి బయలుదేరి వెళ్లారు. మరొకరి మృతదేహం కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
గత ఆదివారం రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షంతో ముషీరాబాద్ వినోభానగర్కు చెందిన దినేశ్, మల్లేపల్లి అఫ్జల్ సాగర్కు చెందిన అర్జున్, రాము వరద నాలాలో కొట్టుకుపోయారు. హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది గత 5 రోజులుగా వరద నాలాలను జల్లెడపట్టినా ఫలితం దక్కలేదు. గౌలిగూడ నుంచి ఎంజీబీఎస్, చాదర్ఘాట్, ముషారాంబాద్ మీదుగా నాగోల్ వరకు వెతికామని సహాయక సిబ్బంది తెలిపారు. అయినా బాధితుల జాడ లభించలేదు. ఇవాళ నల్గొండ జిల్లాలోని మూసీ నదిలో అర్జున్ మృతదేహం లభ్యమైంది. అతనితో పాటు మిస్ అయిన రాము మృతదేహం కోసం అదే ప్రాంతాల్లో డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది గాలిస్తున్నారు.
కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరు : మరోవైపు డ్రైనేజీలో పడి దినేశ్ భార్య రాజేశ్వరి, మూడేళ్ల కుమారుడు, అతని తల్లిదండ్రులతో నాలా పొడవునా తిరుగుతోంది. ఆదివారమే మ్యాన్హోల్లో గుర్తించిన దినేశ్ ద్విచక్రవాహనాన్ని మంగళవారం డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు వెలికి తీశాయి. అప్పుడు అక్కడే రోడ్డును పగులగొట్టి సిబ్బంది లోపలికి దిగి వెతికారు. అక్కడ ఎలాంటి ఆనవాళ్లు లేవంటూ బయటకు వచ్చేశారు. అప్పటి నుంచి నాలా వెళ్లే అన్ని మార్గాల్లో డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది గాలిస్తున్నారు. మూసీలో డ్రోన్ల సాయంతోనూ గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. గల్లంతైన ముగ్గురిలో ఇవాళ్టికి అర్జున్ మృతదేహం మాత్రమే లభ్యమైంది. మిగిలిన ఇద్దరు కోసం డీఆర్ఎఫ్ గాలింపు తీవ్రం చేసింది.
