ముగ్గురు పిల్లల మృతదేహాలు లభ్యం - తండ్రే పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టాడా? - CHILDREN BODIES FOUND

నాగర్‌ కర్నూల్ జిల్లాలో అదృశ్యమైన ముగ్గురు పిల్లల మృతదేహాలు లభ్యం - ముగ్గురు పిల్లలపై తండ్రే పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టినట్లు సమాచారం

Bodies Of Three Missing Children
Bodies Of Three Missing Children (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2025 at 3:12 PM IST

Bodies Of Three Missing Children Found In Nagar Kurnool District : నాగర్‌ కర్నూల్‌ జిల్లాలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. అదృశ్యమైన ముగ్గురు చిన్నారుల మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. కల్వకుర్తి మండలం తాండ్ర శివారులో మృతదేహాలు దొరికాయి. చిన్నారులను తండ్రే పెట్రోల్‌ పోసి తగులబెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

అసలేం జరిగింది : ముగ్గురు పిల్లలతో ద్విచక్రవాహనంపై బయలుదేరిన ఓ ఎరువుల వ్యాపారి కుటుంబ కలహాల కారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. కానీ వ్యాపారి పిల్లల ఆచూకీ మాత్రం లభించలేదు. ఈ ఘటన బుధవారం నాగర్‌ కర్నూల్‌ జిల్లా వెల్దండ మండలంలో చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం మండలం పెద్దబోయపల్లికి చెందిన వ్యాపారి (38)కు భార్య, కుమార్తెలు(8),(6), కుమారుడు (4) ఉన్నారు. ఆయన ఎరువుల దుకాణాన్ని నిర్వహిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. అయితే, గత నెల 30న సాయంత్రం 5 గంటలకు స్కూల్​కు వెళ్లిన ముగ్గురు పిల్లలను వ్యాపారి బైక్​పై తీసుకెళ్లారు. అనంతరం ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో భార్య ఎర్రగొండపాలెం పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

వ్యాపారి విగతజీవిగా పడి ఉండటాన్ని కొందరు రైతులు : తెలంగాణలోని నాగర్‌ కర్నూల్‌ జిల్లా అచ్చంపేట మండలం హాజీపూర్‌ వద్ద ఓ హోటల్‌ సీసీ ఫుటేజీ ఆధారంగా అక్కడ ఇద్దరు పిల్లలను దించి పెద్ద కుమార్తెతో వంగూరు మండలం కోనేటిపూర్‌ సమీపంలోని టోల్‌గేట్, చారకొండ మండలం జూపల్లి దాబా వరకు బైక్​పై వెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. బుధవారం శ్రీశైలం-హైదరాబాద్‌ నేషనల్ హైవే పైన వెల్దండ మండలం పెద్దాపూర్‌ రెవెన్యూ శివారున బుర్రకుంట సమీపంలో చెట్ల మధ్య వ్యాపారి విగతజీవిగా పడి ఉండటాన్ని కొందరు రైతులు గమనించారు.

అక్కడ బైక్​, పురుగు మందు డబ్బా కనిపించడంతో వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెల్దండ పోలీస్​ స్టేషన్​కు వచ్చిన కుటుంబ సభ్యులతో స్థానిక ఎస్​ఐ ఎస్‌.కురుమూర్తి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. మృతుడి తమ్ముడు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కల్వకుర్తి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కాగా తన వెంట తీసుకెళ్లిన ఇద్దరు కుమార్తెలు, కుమారుడిని వెంకటేశ్వర్లు ఏమైనా చేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా? లేదా పిల్లలను విడిచిపెట్టి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడా? అనేది మిస్టరీగా మారింది. దీనిపై అన్ని కోణాల్లోనూ పోలీసులు దర్యాప్తు చేశారు.

ముగ్గురి చిన్నారుల కోసం డ్రోన్‌ కెమెరాతో గాలింపు చర్యలు : తండ్రితో వచ్చి అదృశ్యమైన ముగ్గురు చిన్నారుల ఆచూకీ కోసం పోలీసులు గాలించారు. గత నెల 31న అమ్రాబాద్‌ మండలం మన్ననూర్‌ నుంచి అచ్చంపేట మండలం హాజీపూర్‌ మీదుగా నల్గొండ జిల్లా డిండి వైపు వెళ్లినట్లు వారు తెలుసుకున్నారు. దీంతో అప్రమత్తమై అచ్చంపేట, ఉప్పునుంతల పోలీస్ స్టేషన్​లకు చెందిన పోలీసులు డ్రోన్‌ కెమెరాతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. రాత్రి వరకు ఆచూకీ లభించకపోవడంతో గురువారం కూడా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. కల్వకుర్తి మండలం తాండ్ర శివారులో అదృశ్యమైన ముగ్గురు చిన్నారుల మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి.

