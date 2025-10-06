ETV Bharat / state

వినూత్న శిక్షణ - ఎద్దు కళ్లకు గంతలు కట్టి 10 ఎకరాల్లో విత్తనాలు నాటిన రైతు

అనంతపురం జిల్లాలో ఎద్దు కళ్లకు గంతలు కట్టి 10 ఎకరాల్లో విత్తనాలు నాటిన రైతు - విషయం తెలియడంతో చూసేందుకు తరలివచ్చిన గ్రామస్థులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 2:07 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 2:57 PM IST

Blindfolded Bullock Sows 10 Acres in Anantapur District: రైతులు పశువులకు మధ్య ఉండే బంధం ఎంతో గొప్పది. వ్యవసాయ పనుల్లో ఆవులు, ఎద్దులు ఎంతో సహాయ పడుతుంటాయి. అదేవిధంగా రైతులు వాటిని ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటారు. అంతేగాక పలు కార్యక్రమాల్లో వాటిని భాగస్వాములను చేస్తారు. కొన్ని పండగలకు వాటిని ప్రత్యేకంగా ముస్తాబు చేసి, ప్రతేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారు. అంతేకాకుండా వాటికి ప్రత్యేక పోటీలు నిర్వహించి ఉత్సాహపరుస్తుంటారు.

ఇక వాటిని పెంచుకున్న యజమానుల మాట వింటే చాలు వాటికి ఎక్కడ లేని సంతోషం. ఎక్కడ ఉన్నా పరుగు పరుగున దగ్గరకు వస్తుంటాయి. ప్రతి నిత్యం పొలం పనుల్లో పాల్గొనే ఎద్దులకు కాడె కడితే అవే ఇంటి నుంచి పొలానికి, పొలం నుంచి ఇంటికి వస్తుంటాయి. యజమానులతో వాటికి అంత అనుబంధం ఉంటుంది. అంతేకాదు ఆవులకు శ్రీమంతం లాంటివి నిర్వహించి, వాటిని తమ కుటుంబ సభ్యులుగానే చూసుకుంటుంటారు యజమానులు. అలాంటి బంధానికి ప్రతీకగా నిలిచిన ఒక ఘటన అనంతపురం జిల్లాలో జరిగింది.

కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని ద్విచక్ర వాహనాలు నడపడం లాంటి సర్కస్‌ ఫీట్లు చూసే ఉంటాం. అదే కోవలో ఓ రైతు తన కాడెద్దు కళ్లకు గంతలు కట్టి పని చేసేలా శిక్షణ ఇచ్చారు. సాధారణంగా ఎద్దులతో పొలంలో దుక్కు దున్నటానికి, వడ్ల బస్తాలను మోయడానికి ఇంకా పలు రకాల పనులకు ఉపయోగిస్తుంటారు. కానీ ఈ రైతు తన ఎద్దుకు వినుత్నంగా శిక్షణ ఇచ్చి పొలంలో విత్తనాలు నాటారు.

ఎద్దు కళ్లకు గంతలు కట్టి, దానిపై ముల్లుకర్ర వేయకుండా 10 ఎకరాల్లో విత్తనం వేశారు. కేవలం తాడు సాయంతో మలుపులు ఉన్నచోట తిరిగేలా తనకు, ఎద్దుకు మధ్య సమన్వయం ఏర్పరుచుకుని ఇదంతా పూర్తి చేశారు. అనంతపురం జిల్లా ఆత్మకూరుకు చెందిన రైతు గోపాల్‌రెడ్డి ఆదివారం ఉదయం 6 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల్లోగా ఈ తరహాలో తన పొలంలో సెనగ విత్తనం వేశారు. ఈ విషయం గ్రామస్థులకు తెలియడంతో చూసేందుకు అక్కడకు భారీగా తరలివచ్చారు. విత్తనాలు నాటడం పూర్తైన అనంతరం రైతును, ఎద్దును ఆత్మకూరు ప్రధాన వీధుల్లో ఊరేగించారు.

125 జొన్న బస్తాలను 5 ఎడ్లబళ్లలో: ఇదే జిల్లాలో మరో రైతు తన వద్ద ఉన్న జొన్న బస్తాలను తరలించడానికి ఒక చక్కటి ఉపాయం చేశారు. ఈ ఉపాయం ద్వారా ఒకేసారి అన్ని బస్తాలను ఇంటికి తరలించారు. విడపనకల్లులో బోయ అశోక్ అనే రైతు 125 జొన్న బస్తాలను 5 ఎడ్లబళ్లలో వేసి లాగించారు. బండెనక బండి కట్టి ఒక ఎద్దుతో బళ్లను నడిపించారు. సుమారు 2 కిలోమీటర్ల వరకు బండిని నడిపారు. అయితే 5 ఎడ్ల బండ్లను ఒకేసారి లాగుతున్న దృశ్యాన్ని చూడడానికి హావళిగ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న చాలా మంది గ్రామ ప్రజలు తరలి వచ్చారు. ఒకవైపు ఎద్దు, మరొవైపు మనుషుల 5 బండ్లను లాగుతున్న దృశ్యాన్ని చూసి ఆనందంతో కేకలు వేస్తూ ఉత్సాహంగా బండి వెనుక తరలి వెళ్లారు.

అప్పట్లో ఈ వీడియోలు సోషల్​ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయ్యాయి. చాలా మంది నెటిజన్లు రైతు చక్కటి ఉపాయం చేశాడని అభినందించారు. మరికొందరు రైతు బండెనక బండి కట్టి పదహారు బండ్లు కట్టి, అనే సాంగ్​ని ఇన్​స్పిరేషన్​గా తీసుకున్నట్లు ఉన్నాడని ఫన్నీ కామెంట్స్​ చేశారు. అలాగే ఈయన తన టాలెంట్​తో ఎంతో సమయం ఆదా చేసుకున్నారని పొగిడారు.

