భారత అంధుల జట్టుకు కరుణకుమారి ఎంపిక - భారత్ వేదికగా జరగనున్న టీ20 ప్రపంచకప్ - బంగారు పతకం సాధించే దిశగా కసరత్తు
Published : September 17, 2025 at 8:56 PM IST
YUVA Story on Blind Cricket Woman Karuna Kumari : ఇంట్లో వద్దంటున్న చదువుకోవాలనే ఆశ అంధుల పాఠశాలలో చేరేలా చేసింది. క్రికెట్ ఆటపై ఉన్న ఇష్టం శిక్షణ తీసుకునేలా మార్చింది. ఆటంకాలను అధిగమిస్తూ ఆల్రౌండర్గా ఎదిగింది. భారత్ వేదికగా జరగనున్న అంధుల మహిళల టీ20 ప్రపంచ కప్ జట్టుకు ఎంపికైంది. ఆంధ్ర క్రికెటర్గా స్థానం దక్కించుకుని అంధత్వం అడ్డంకి కాదు బలమని నిరూపించింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాకు చెందిన పి. కరుణకుమారి.
ఆమె ఆల్రౌండర్గా గుర్తింపు : 80 శాతం అంధత్వంతో పుట్టిందీ అమ్మాయి. ఐనా చదువు, ఆటలు అంటే మహాప్రాణం. 8వ తరగతి వరకు ఊర్లో చదివింది. పైచదువుల కోసం విశాఖలోని అంధ బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాలలో చేరింది. తనకిష్టమైన క్రికెట్పై దృష్టి పెట్టింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటి పైనా పట్టు సాధించిన ఆమె ఆల్రౌండర్గా రాటు దేలింది పి. కరుణకుమారి. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా వంటల మామిడి స్వస్థలం. తల్లిదండ్రులు పి. రామ్బాబు, సంధ్య. వీరికి నాలుగురు సంతానం. పెద్దకుమార్తెనే కరుణకుమారి. ఈమెకు 80 శాతం కళ్లు కనిపించవు. విశాఖలోని సాగర్నగర్ ప్రభుత్వ అంధ బాలికల ఆశ్రమ పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతోంది. భారత్ వేదికగా జరగనున్న అంధుల మహిళల టీ20 ప్రపంచ కప్ జట్టుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎంపికైంది పి. కరుణకుమారి.
బంతిని గుర్తించలేక ఆటలో దెబ్బలు : చిన్నతనం నుంచే క్రికెట్ అంటే విపరీతమైన ఆసక్తి కరుణకుమారికి. ఆ ఇష్టాన్నే కోచ్ రవికుమార్కు చెప్పింది. ఆయన ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వడంతో క్రికెట్లో ఆల్రౌండర్గా పేరు పొందింది. వైజాగ్, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, న్యూదిల్లీ ప్రాంతాల్లో పలు మ్యాచ్లు ఆడి గెలుపొందింది. బంతిని గుర్తించలేక ప్రతి రోజూ ఆటలో దెబ్బలు తగిలేవని చెబుతుంది కరుణకుమారి. అంధుల పాఠశాలలో చేరాక అక్కడ అంధులకు ప్రత్యేకంగా క్రికెట్ ఉందని తెలుసుకుని అందులో నైపుణ్యాలు నేర్చుకున్నానని అంటుంది. అంతర్జాతీయ T20 అంధుల క్రికెట్కు సెలెక్ట్ అవ్వడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని చెబుతోంది.
"నాకు చిన్నప్పటినుంచి క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇదే విషయాన్ని స్కూల్లో జాయిన్ అయిన తరువాత మా కోచ్కు చెప్పాను. అనంతరం ఆయన ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు. ఇలా వివిధ ప్రాంతాల్లో పలు మ్యాచ్లు ఆడి గెలుపొందాను. ఆంధ్ర నుంచి నేను ఒక్కటే ఎంపిక అయ్యాను. చాలా గర్వంగా ఉంది. నా కుటుంబం ఎల్లప్పుడూ నాకు అండగా ఉంది. ఆర్థిక చేయూత అందిస్తే మరిన్ని విజయాలు సాధిస్తాను." - పి.కరుణకుమారి, క్రికెటర్
అంధుల మహిళల టీ20 ప్రపంచ కప్ : ఈ ఏడాది నవంబర్ 11న ఆరంభమయ్యే ఈ కప్నకు దిల్లీ, బెంగళూరు వేదికలుగా నిలవనున్నాయి. భారత్తో పాటు పాకిస్థాన్, ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్, నేపాల్, శ్రీలంక, యూఎస్ఏ తలపడనున్నాయి. ఈ ఆటకు కావాల్సిన ఆర్థిక సాయం అందించడంతో పాటు అండగా ఉంటామని చెబుతున్నారు కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్, పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు విజయ.
తమ కుమార్తె క్రికెట్లో దేశానికి ప్రతినిధ్యం వహించడం సంతోషంగా ఉందని చెబుతున్నారు తల్లిదండ్రులు. మున్ముందు బాగా ఆడి మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని కోరుకుంటున్నారు స్థానికులు, ప్రజాప్రతినిధులు. నవంబర్లో భారత్ వేదికగా జరగనున్న అంధుల మహిళల టీ20 ప్రపంచ కప్లో కరుణకుమారి సత్తాచాటి స్వర్ణంతో సాధించాలని మనము కోరుకుందాం.
