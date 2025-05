ETV Bharat / state

క్వారీలో పేలుడు - ముగ్గురు కార్మికులు మృతి - కుటుంబసభ్యుల ఆందోళన - BLAST IN GRANITE QUARRY

Published : May 17, 2025 at 2:16 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Blast in Granite Quarry Three Died at Srikakulam : శ్రీకాకుళం జిల్లా మెలియాపుట్టి మండలం దీనబంధుపురం గ్రానైట్ క్వారీలో జరిగిన పేలుళ్లలో ముగ్గురు కార్మికులు మృతి చెందారు. గ్రానైడ్ బండలు వెలికితీయడానికి పెట్టిన బాంబులు ప్రమాదవశాత్తు పేలడంతో టెక్కలికి చెందిన ముల్లంగి రామారావు, బడబందల అప్పన్నతోపాటు తమిళనాడుకు చెందిన ఆర్ముగం మృతి చెందారు. బంధువులు అక్కడికి చేరి పెద్దఎత్తున నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఆర్డీవో కృష్ణమూర్తి పేలుడు జరిగిన ప్రదేశాన్ని పరిశీలించారు. కలెక్టర్​ ఆదేశాలతో గ్రానైట్‌ క్వారీలను మూసివేయించారు.

ఈ ప్రమాద ఘటనపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పేలుడు సంభవించిన సమయంలో మోస్తరు వర్షం కురుస్తోంది. దాన్నే అవకాశంగా తీసుకున్న క్వారీ యాజమాన్యం పిడుగుపాటుతో ముగ్గురు కార్మికులు చనిపోయినట్లు ఆరోపిస్తోంది. స్థానికులు మాత్రం పిడుగులు పడలేదని చెబుతున్నారు. మృతదేహాలను పోలీసులు, బాధిత కుటుంబ సభ్యులు రాకముందే ప్రత్యేక వాహనంలో తరలించేయడంపై అనుమానాలకు మరింత బలం చేకూరుస్తోంది. ఘటన జరిగిన వెంటనే యాజమాన్యం అందుబాటులో లేకుండా సిబ్బంది మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం.