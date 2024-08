ETV Bharat / state

బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో పేలుడు - దంపతులు మృతి - BLAST IN CRACKERS COMPANY

Blast in Fire Crackers Factory at Maredupalle of Chittoor District : చిత్తూరు జిల్లా గంగవరం మండలం మారేడుపల్లెలో బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో భార్యాభర్తలు మృతి చెందారు. యజమాని ఖాదర్​ బాషాతో పాటు ఆయన భార్య షాహినా మృతి చెందగా ఓ బాలుడుకి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఖాదర్​ బాషా ఇల్లు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. ఈ ఘటనలో పాడి ఆవు, రెండు లేగ దూడలు కూడా మరణించాయి. భారీ శబ్ధంతో పేలుడు జరిగిందని స్థానికులు తెలిపారు. చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేకపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదమే తప్పిందని అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.