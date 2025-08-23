ETV Bharat / state

ప్రయాణమంటే హడల్‌ - డెడ్​ స్పాట్​గా ఏలూరు నేషనల్​ హైవే! - NATIONAL HIGHWAY IN ELURU DISTRICT

జాతీయ రహదారిపై 13 ప్రాంతాల్లో బ్లాక్‌ స్పాట్లు - రెండున్నరేళ్లలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో 172 మంది మృతి

Technical Errors On Roads National Highway In Eluru district
Technical Errors On Roads National Highway In Eluru district (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 2:05 PM IST

Technical Errors On Roads National Highway In Eluru district: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రహదారులు పరిస్థితి అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో రోడ్లు ఛిద్రమ్యాయయి. ప్రయాణం చేయాలంటే భయపడేవారు. ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని వాహనదారులు ప్రయాణం చేసేవారు. ఇక ఏలూరు జిల్లా పరిధిలోని నేషనల్​ హైవే విషయానికి వస్తే అనేక ప్రాంతాల్లో బ్లాక్​ స్పాట్లు ఉన్నాయి. ఈ జాతీయ రహదారిపై రెండున్నరేళ్లలో సుమారుగా 200 పైనే రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఎన్​హెచ్​ అధికారులు మాత్రం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు.

ఏలూరు జిల్లా పరిధిలోని కొవ్వూరు - గుండుగొలను జాతీయ రహదారిపై 13 ప్రాంతాల్లో బ్లాక్‌ స్పాట్లు ఉన్నాయి. దీనిపై ప్రతి రహదారి భద్రతా సమావేశాల్లో చర్చిస్తున్నా సమస్య పరిష్కారానికి ఎన్‌హెచ్‌ అధికారులు ఏ విధమైన చొరవ చూపడం లేదు.

ఏలూరు జిల్లా గుండుగొలను నుంచి కొవ్వూరు వరకు 70కి.మీ రూ.1800 కోట్లతో 2021లో నిర్మించిన 16 నంబరు జాతీయ రహదారిలో రోడ్డు ప్రమాదాలు నిత్యకృత్యం అయ్యాయి. ఇటీవల ఎస్పీ, డీఎస్పీ, ఆ పరిధిలోని సీఐ, ఎస్సైల బృందం కలిసి ప్రమాదకర ప్రాంతాలు గుర్తించారు. ఆ వివరాలను ఎన్‌హెచ్‌ అధికారులకు నివేదించినా ఎలాంటి పురోగతి లేదు. ఈ మార్గాన్ని ‘ఈనాడు, ఈటీవీ-భారత్’ పరిశీలించగా అనేక లోపాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

రెండున్నరేళ్లలో 172 మంది మృతి: కొవ్వూరు, దేవరపల్లి, నల్లజర్ల మండలాల్లో సుమారు 53 కి.మీ మేర రోడ్డు విస్తరించి ఉంది. ఈ జాతీయ రహదారి ఎన్‌హెచ్‌ 16పై 2023 జనవరి నుంచి 2025 జూన్‌ వరకు 250 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఈ ప్రమాదాల్లో 172 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. 230 మంది క్షతగాత్రులయ్యారని పోలీసుల రికార్డులు చెబుతున్నాయి.

  • కొవ్వూరు మండలం కాపవరం-గౌరీపట్నం మధ్యలో రహదారికి ఇరువైపులా దాబాలు, మెకానిక్‌ షెడ్లు, పంక్చర్‌ షాప్‌లు మొదలైన ఇతర దుకాణాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో తరచూ లారీలు రోడ్డు పైనే నిలిపేస్తున్నారు. తెల్లవారుజామున, రాత్రి సమయాల్లో సుమారు 500 మీటర్ల మేర వాహనాలు ఉంటున్నాయి.
  • ఈ నెల 4న అశ్వారావుపేట నుంచి ద్విచక్రవాహనంపై యువకుడు వస్తూ, ఆగుతున్న లారీని ఢీకొట్టి మృతి చెందారు.
  • బంధపురం వద్ద సర్వీస్‌ రోడ్డు సరిగా లేకపోవడం వల్ల పూర్తిగా మూసేయాల్సి ఉన్నా, ఆ దిశగా ఎలాంటి చర్యలు లేవు.
  • 2023 ఫిబ్రవరిలో రాత్రి బళ్లారి నుంచి రాజానగరం వెళ్తున్న లారీ పోలవవరం కాలువలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందారు.
  • నాలుగు జాతీయ రహదారులకు కూడలి డైమండ్‌ జంక్షన్‌ వద్ద వసతులు లేకపోవడం, నిర్మాణాలు పూర్తయి శిథిలానికి చేరుతున్నా ఇప్పటికీ ప్రారంభించ లేదు.
  • యర్నగూడెం ఆర్‌ కన్వెన్షన్‌ సమీపంలో జాతీయ రహదారిని కలిపే సర్వీస్‌ రోడ్డు ప్రమాదకరంగా ఉండడంతో పాటు, అక్కడే పలు దుకాణాలు ఏర్పాటు చేశారు.
  • ఈ ఏడాది మేలో ముగ్గురు మహిళలు బంధువుల ఇంటి నుంచి ఆటోలో గ్రామానికి వస్తుండగా గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు గాయపడ్డారు.

