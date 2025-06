ETV Bharat / state

కమలానికి కొత్త సారథి ఎవరో?​ - ఆ ఇద్దరిలోనే ఒకరికి అధ్యక్ష పీఠం! - BJP STATE CHIEF ELECTION NOMINATION

BJP State Chief Election Nomination ( Eenadu )

By ETV Bharat Telangana Team Published : June 29, 2025 at 7:36 AM IST | Updated : June 29, 2025 at 7:48 AM IST 4 Min Read

BJP State Chief Election Nomination : రాష్ట్ర కమలదళపతి ఎన్నికకు రంగం సిద్ధమైంది. 6 మాసాల నిరీక్షణకు తెరపడనుంది. జులై 1న నూతన అధ్యక్షుడిని ప్రకటించనుంది. రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి నియామకానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఆదివారం వెలువడనుంది. సోమవారం నామినేషన్లు, మంగళవారం అధ్యక్షుడి ప్రకటన ఉండనుంది. ఇప్పటికే స్టేట్ చీఫ్ రేసులో అనేక మంది నేతలున్నప్పటికీ, బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తులకే పార్టీ పగ్గాలు అప్పగిస్తారని కాషాయ శ్రేణులు చెబుతున్నాయి. అందులో ప్రధానంగా ఎంపీ ఈటల రాజేందర్, రాజ్యసభ సభ్యులు లక్ష్మణ్​ పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నాయి. నామినేషన్ల ప్రక్రియ : బీజేపీ సంస్థాగత ఎన్నికల ప్రక్రియ తుది దశకు చేరుకుంది. బీజేపీ రాజ్యాంగం ప్రకారం దేశంలో ఉన్న సగం రాష్ట్రాల్లో అధ్యక్షుల నియామకం పూర్తైతేనే జాతీయ అధ్యక్షుడిని ఎన్నుకోవాలి. ఇంకా పది రాష్ట్రాలకు అధ్యక్షులను ప్రకటిస్తేనే జాతీయ అధ్యక్షుడి ప్రకటనకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. దీంతో సంస్థాగత ఎన్నికల ప్రక్రియను కాషాయ పార్టీ వేగవంతం చేసింది. వారం రోజుల్లో పది రాష్ట్రాలకు అధ్యక్షులను నియమించాలని యోచిస్తోంది. అందులో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఏపీలు కూడా ఉన్నాయి. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఒకేసారి కొత్త అధ్యక్షులు రానున్నారు. అధ్యక్ష నియామకానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్‌ ఆదివారం వెలువడనుంది. సోమవారం నామినేషన్ల ప్రక్రియను చేపట్టనున్నారు. ప్రతి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి ఒక్కరిని జాతీయ కౌన్సిల్‌ సభ్యుడిగా నియమిస్తారు. ఈ జాతీయ కౌన్సిల్‌ సభ్యుల నియామకంపైనా అభిప్రాయాలు చేపట్టనున్నారు. జులై ఒకటో తేదీన నూతన అధ్యక్షుడిని అధిష్ఠానం ప్రకటించనుంది. ఎన్నికల ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు, రాష్ట్ర ఎన్నికల ఇంఛార్జి శోభా కరంద్లాజే తెలంగాణకు రానున్నారు. ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసి జులై 1వ తేదీన అధ్యక్షుడిని ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే బూత్ స్థాయి, మండల, జిల్లాల అధ్యక్షుల ఎన్నిక ప్రక్రియ దాదాపుగా పూర్తయింది. కేవలం కరీంనగర్‌, మేడ్చల్‌ అర్బన్‌ జిల్లా అధ్యక్షుల నియామకం మాత్రమే పెండింగ్‌లో ఉంది. లక్ష్మణ్​ సుముఖత : రాష్ట్ర కమల దళపతి రేసులో ఎంపీలు బండి సంజయ్‌, ఈటల రాజేందర్, రఘునందన్ రావు, అర్వింద్, డీకే అరుణ, మాజీ ఎమ్మెల్సీ రాంచందర్ రావు పేర్లు ముందు నుంచే ప్రచారంలో ఉన్నాయి. అయితే అధిష్ఠానం మాత్రం ఈటల రాజేందర్‌కు కాషాయ పార్టీ పగ్గాలు అందించనుందని గతం నుంచే బలంగా వినిపిస్తోంది. నిజామాబాద్‌లో పసుపు బోర్డు ఏర్పాటుతో అర్వింద్​ను రేసు నుంచి తప్పించినట్లేనని కాషాయ శ్రేణుల్లో చర్చ నడిచింది. బీసీ నినాదంతో గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు వెళ్లిన బీజేపీ, రాష్ట్ర పగ్గాలు బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన బలమైన నేతలకు కట్టబెట్టాలని యోచిస్తోంది. దీంతో అనూహ్యంగా ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షుడు, రాజ్యసభ సభ్యుడిగా కొనసాగుతున్న లక్ష్మణ్‌ పేరు తెరమీదకు వచ్చింది. రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవిపై లక్ష్మణ్ సుముఖత వ్యక్తం చేసినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. పాత నేతలకు పగ్గాలు ఇస్తార? లేదా? : రాష్ట్ర రథసారథి అంశంపై కొత్త, పాత నేతల మధ్య పెద్ద కోల్డ్ వారే జరిగింది. పాత నేతకే ఇవ్వాలంటూ పార్టీలో సీనియర్లు, కొత్త వారికే ఇవ్వాలంటూ వారి అనుచరులు ఎవరికి వారుగా పట్టుపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో పార్టీ ఈ అంశాన్ని పక్కన పెట్టేసింది. రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి ఎంపికపై మరోసారి చర్చకు రావడంతో పాత నేతకు పార్టీ పగ్గాలు అప్పగిస్తారా? లేక కొత్త వారికి ఇచ్చి కొత్త ట్రెండ్​కు కమలం పార్టీ శ్రీకారం చుడుతుందా? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. తెలంగాణను బీజేపీ పాలనా సౌలభ్యం కోసం 38 జిల్లాలుగా విభజించుకుంది. ఒక్కో అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల నుంచి రాష్ట్ర కమిటీ కౌన్సిల్ సభ్యులుగా ఉన్నారు.

Last Updated : June 29, 2025 at 7:48 AM IST