బీజేపీ నేత సామ రంగారెడ్డిపై కేసు నమోదు చేసిన ఉప్పల్ పోలీసులు - BJP LEADER SAMA RANGA REDDY

ఓ జంట విడాకుల విషయంలో వేలు పెట్టిన నేత - ఎల్​బీనగర్​ బీజేపీ నేత సామ రంగారెడ్డి, అనుచరులపై కేసు - ఈ విషయాన్ని గోప్యంగా ఉంచిన పోలీసులు

BJP leader Sama Ranga Reddy
దాడికి సంబంధించిన ఫొటోలు చూపుతున్న రవీందర్‌రెడ్డి దంపతులు (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2025 at 11:07 PM IST

2 Min Read

Case Registered in Uppal Police Station Against Bjp Leader Sama Ranga Reddy : రామంతాపూర్‌లో భారతీయ జనతా పార్టీ నేత సామ రంగారెడ్డి, అతడి అనుచరులు హల్‌చల్‌ చేశారు. సామరంగా రెడ్డిపై ఉప్పల్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో కేసు నమోదైన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగుచూసింది. ఓ కొత్త జంట విడాకుల విషయంలో తలదూర్చి కుటుంబాన్ని నిర్బంధించి బలవంతంగా రూ.2.50 కోట్ల చెక్కులు రాయించుకున్నారు. ఉప్పల్‌ పోలీసులు, బాధితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం రామంతాపూర్‌లోని ప్రగతినగర్‌కు చెందిన మెతుకుపల్లి రవీందర్‌రెడ్డి కుమారుడు రుత్విక్‌రెడ్డికి, ఎల్​బీనగర్ గండిచెరువుకు చెందిన రొక్కం కృష్ణారెడ్డి కూతురు ఆకాంక్షరెడ్డితో గతేడాది(2024) ఏప్రిల్‌ 21న వివాహమైంది. వారు కొద్ది రోజుల క్రితం ఏర్పడిన మనస్పర్ధలతో దూరంగా ఉంటున్నారు.

100 మందితో బలప్రదర్శన కాలనీ నిండా కార్లు : ఈ కొత్త జంట విషయమై ఇరు కుటుంబాలు ఈ నెల 20న మాట్లాడుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాయి. అమ్మాయి(ఆకాంక్ష రెడ్డి) తరఫున తల్లిదండ్రులు కృష్ణారెడ్డి, సుజాత, బీజేపీ నాయకడు సామ రంగారెడ్డి, మర్రి నిరంజన్‌రెడ్డి, వివేకవర్ధన్‌రెడ్డి, అలివేలు, జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి, మదన్‌మోహన్‌రెడ్డి, యాదగిరిరెడ్డి, కొలను కృష్ణారెడ్డి, లక్ష్మారెడ్డి, ఆర్‌.కృష్ణారెడ్డిలతో పాటు మరో 100 మందికిపైగా ప్రగతినగర్‌ కాలనీకి వచ్చారు. మాట్లాడుకుంటున్న క్రమంలో అభిప్రాయభేదాలతో ఆవేశంలో రుత్విక్‌ రెడ్డిపై దాడి చేశారు.

స్టాంప్‌ పేపరుపై సెటిల్​మెంట్​ డీడ్ : రవీందర్‌రెడ్డి కుటుంబాన్ని అక్రమంగా ఇంట్లోనే నిర్భంధించి వారిపై అన్యాయంగా దాడి చేసి బలవంతంగా రూ.2.50 కోట్లకు సంబంధించిన చెక్కులు, స్టాంప్‌ పేపరుపై సెటిల్‌మెంట్‌ డీడ్‌ రాయించుకున్నారు. ఈనెల 22న ఆంకాక్ష రెడ్డి, మరికొందరు వచ్చి రవిందర్​ రెడ్డి ఇంట్లో ఉన్న కొన్ని ఆభరణాలు, రూ.1.18లక్షల నగదును దాడి చేసి తీసుకెళ్లారు.

పోలీసుల ప్రేక్షక పాత్ర : ప్రగతినగర్‌లో ఆ రోజంతా హంగామా జరుగుతుండటంతో రవీందర్‌ రెడ్డికి చెందిన కారు డ్రైవర్‌ 100కు ఫోన్‌ చేశారు. పోలీసులు వచ్చినా సామ మనుషులు ఇక్కడా ఏం లేదని చెప్పి వారిని వెనక్కి పంపారు. జరిగిన విషయంతో పాటు వారి నుంచి ప్రాణహాని ఉందని ఈ నెల 22న రవీందర్‌రెడ్డి ఉప్పల్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేయడంతో 23న కృష్ణారెడ్డి, ఆకాంక్షరెడ్డి, సామ రంగారెడ్డితోపాటు అతడి అనుచరులపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. విషయాన్ని పోలీసులు గోప్యంగా ఉంచడంపై పలు అనుమానాలు కలగడంతో పాటు ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. మంగళవారం(ఆగస్టు 26) రవీందర్‌ రెడ్డి దంపతులు విలేకరులకు ఘటన గురించి వివరించి దాడి ఫొటోలు, వీడియోలు ఇవ్వడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో : సామ రంగారెడ్డి 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఎల్​బీనగర్​ నియోజక వర్గం నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. మూడు పార్టీలు పోటీ చేయగా బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసిన దేవిరెడ్డి సుధీర్​ రెడ్డి గెలుపొందారు. మొదటి స్థానంలో సుధీర్​ రెడ్డి నిలవగా రెండో స్థానంలో సామ రంగారెడ్డి, మూడో ప్లేస్​లో నేషనల్​ కాంగ్రెస్​ పార్టీ క్యాంపెయినర్ మధుయాష్కీ గౌడ్ నిలిచారు.

