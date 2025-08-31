Biryani At Low Price With Inferior Ingredients: ఆదివారం ఇంట్లో ఎవరిదైనా పుట్టినరోజు, పెళ్లిరోజు ఉన్నా లేదా ఇతర సంతోషకరమైన సందర్భాల్లో చాలామంది సరదాగా హోటల్కు వెళ్లి భోజనం చేద్దాం అని అనుకుంటున్నారు. ఇంచుమించు నగరం, పట్టణాల్లో ఇటీవల బయట తినేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. మరికొందరు ఇళ్లకే పార్శిళ్లు తెప్పించుకుని తింటున్న వైనాన్ని మనం గమనించవచ్చు. వీరిలో చాలామంది మాంసాహారం ప్రధానంగా ఉన్న బిర్యానీ వైపు మొగ్గుచూపుతున్నారు.
ఇదే అదనుగా చూసుకున్న కొన్ని హోటళ్ల నిర్వాహకులు వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు చౌక ధరల్లోనే బిర్యానీని అందిస్తున్నారు. ఇందుకోసం నాసిరకం సరకులు, నూనెలు, ప్రమాదకరమైన రంగులను అందులో వాడుతూ ఆహార ప్రియుల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్నారు.
తక్కువ ధరని తొందరొద్దు: నగరంలో బిర్యానీ ధర హోటల్ను బట్టి రూ.100 నుంచి రూ.400 వరకు లభిస్తోంది. చాలామంది తక్కువ ధరకు లభిస్తోందని ఎగబడి తినేస్తున్నారు. వీరు ఉపయోగిస్తున్న మాంసం నాణ్యతపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు అనారోగ్యంతో ఉన్న కోళ్లను కోసి బిర్యానీ హోటళ్లకు తక్కువ ధరకే చికెన్ విక్రయిస్తున్నారన్న ఆరోపణలు సైతం ఉన్నాయి. ఈరోజు అమ్ముడుపోని మాంసాన్ని ఫ్రిజ్లో పెట్టి మరుసటి రోజు వంటల్లో వినియోగిస్తున్నారు.
ఎన్నో మోసాలు వెలుగులోకి: కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో కలర్ రైస్, చికెన్, నంద్యాల చెక్పోస్టు సమీపంలో చికెన్ లాలిపప్, నేషనల్ హైవేలో చికెన్, మటన్ బిర్యానీ, కోడుమూరులో చికెన్ బిర్యానీలో కల్తీ వస్తువులు ఉపయోగించినట్లు ఆహార భద్రతాధికారుల తనిఖీల్లో వెల్లడైంది. వివిధ రంగులు కలిపి, రోజుల తరబడి ఫ్రిజ్లలో నిల్వ ఉంచిన మాంసాన్ని వేడి చేసి మరీ విక్రయిస్తున్నట్లు ఆహార తనిఖీ అధికారులు గుర్తించారు. నగరంలో కొన్ని డాబాల్లో ఈరోజు మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని ఫ్రిజ్లలో భద్రపరిచి మరుసటి రోజు వేడిచేసి విక్రయిస్తున్నారు. ఆహారాన్ని తినే సమయంలో రుచికరంగా ఉన్నప్పటకీ తర్వాత ఒకట్రెండు రోజుల్లో దాని విషప్రభావం బయటపడుతుంది.
ఫిర్యాదులు చేయండిలా! కర్నూలు జిల్లాలో ఎక్కడైనా కల్తీ, నాసిరకం, నాణ్యతలేని ఆహార పదార్థాలు విక్రయిస్తున్నట్లు సమాచారం వస్తే 9441439787 నంబరుకు ఫోన్చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. ఆహార భద్రతాధికారి ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ల ద్వారా తనిఖీలు చేయించి చర్యలను తీసుకుంటామని ఉన్నతాధికారులు హెచ్చరించారు.
నాసిరకం ఎంతో ప్రమాదకరం: కొన్ని బిర్యానీ సెంటర్లలో తక్కువ ధరకు దొరికే అనారోగ్యకరమైన కోడి మాంసంతో పాటు పాతపడిన బాస్మతి బియ్యం, పామాయిల్, నాసిరకం, సరకులు, రసాయనిక రంగులు, టేస్టింగ్ సాల్ట్, తక్కువ ధరకు దొరికే నాసిరకం అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టును వినియోగిస్తున్నారు.టేస్టింగ్ సాల్ట్ ఎక్కువగా వాడిన ఆహార పదార్థాలను తరచూగా తినడంవల్ల పేగులకు రంధ్రాలుపడే ప్రమాదం ఉంది.
ఇక బిర్యానీకి ఆకర్షణీయమైన రంగు వచ్చేందుకు కృత్రిమ రంగులను వినియోగిస్తున్నారు. దీనివల్ల తిన్నవారు క్యాన్సర్ బారినపడే ప్రమాదం ఉంది. అనారోగ్యకరమైన చికెన్ను ఎక్కువ రోజులు ఫ్రిజ్లో పెట్టిన మాంసంతో వండిన ఆహార పదార్థాలు తినడంతో ఫుడ్ పాయిజన్ బారినపడే ఆస్కారముంది. ఇది ప్రాణాలకే ప్రమాదంగా పరిణమించింది.
నాణ్యతను అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు: మాంసాన్ని నిర్ణీత ప్రమాణాల మేరకు నిల్వ చేయాలని ఆహార భదతాధికారి కె. కూర్మనాయకులు సూచించారు. చాలా మంది సాధారణంగా ఫ్రిజ్లో పెట్టేసి రోజుల తరబడి నిల్వ చేస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు. దీనివల్ల కొన్ని గంటల్లోనే మాంసం చెడిపోతోందనీ, దానితో వంటలు చేస్తే విషమంగా మారే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొన్నారు. నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించని హోటళ్ల వారికి జరిమానా విధించడంతో పాటు కఠినంగా క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించారు.