1000 మంది అబ్బాయిలకు 907 మంది అమ్మాయిలు - అట్టడుగు నుంచి మూడో స్థానం

2023 సంవత్సరంలో 15.8గా నమోదు - లింగనిష్పత్తిలో దేశంలో అట్టడుగు నుంచి మూడోస్థానం వెయ్యి మంది బాలలకు 907 మంది బాలికలు - కేంద్ర గణాంకశాఖ ‘చిల్డ్రన్‌ ఇన్‌ ఇండియా-2025’ నివేదికలో వెల్లడి

Birth Rate Falling in Telangana
Birth Rate Falling in Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2025 at 9:57 AM IST

2 Min Read
Birth Rate Falling in Telangana : రాష్ట్రంలో జనన రేటు పడిపోతోంది. జాతీయ స్థాయి సగటుతో పోల్చితే తెలంగాణ, దక్షిణాది రాష్ట్రాలతో పాటు అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రాల్లోనూ జననరేటు తక్కువగా ఉంటోంది. 2022లో పోల్చితే 2023 నాటికి ఏడాది వ్యవధిలోనే ఈ రేటు 0.7 తగ్గింది. 2023 నాటికి రాష్ట్రంలో ప్రతి వెయ్యి మంది జనాభాకు జననరేటు 15.8 ఉంది. అదే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 16.2 పట్టణాల్లో 15.2గా నమోదైంది. అలాగే జాతీయ స్థాయిలో 2022లో 19.1గా ఉన్న జననరేటు 2023లో 18.4గా నమోదు అయింది. ఈ మేరకు కేంద్ర గణాంక కార్యాలయం దేశవ్యాప్తంగా పిల్లలపై చిల్డ్రన్ ఇన్ ఇండియా-2025 అనే నివేదికను విడుదల చేసింది.

రాష్ట్రంలో లింగనిష్పత్తి సైతం పడిపోతోందని నివేదిక వెల్లడించింది. ఐదేళ్లలో ప్రతి 1,000 మంది పిల్లలకు ఆడ పిల్లల సంఖ్య 2017లో 915 నుండి 2022 నాటికి 907కి తగ్గింది. మహారాష్ట్ర, బిహార్​ తర్వాత అత్యల్ప లింగ నిష్పత్తి కలిగిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలవడం విశేషం.

మరిన్ని వివరాలిలా :

తెలంగాణలో 2024-25 ఏడాదికి విద్యార్థుల ప్రవేశాల శాతం జాతీయ సగటు కన్నా ఎక్కువగా ఉండగా, పూర్వ ప్రాథమిక విద్యలో 72.4 శాతం ఉన్న చేరికలు, ఆరో తరగతికి వచ్చేసరికి మెరుగైనప్పటికీ తొమ్మిది నుంచి ఇంటర్​కు వచ్చేసరికి 63.8 శాతానికే పరిమితం అవుతోంది.

తెలంగాణలో పాఠశాల విద్య కోసం ఒక్కో విద్యార్థిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.21,526 ఖర్చు చేస్తుండగా, జాతీయ సగటు రూ.12,616తో పోల్చితే ఇది ఎక్కువగానే ఉంది.

రాష్ట్రంలోని పిల్లల్లో 62.6 శాతం మంది తల్లిదండ్రులు మొబైల్​ ఫోన్లు వాడుతున్నారు. 8.18 ఏళ్ల వారిలో 30.2 శాతం మందికి సొంత మొబైల్​ ఉండగా, దాదాపు 94.8 శాతం మంది ఆన్​లైన్​ తరగతుల కోసం ఫోన్లను వినియోగిస్తున్నారు. వీటితో పాటు స్టడీమెటీరియల్స్​, సంగీతం వినడం, మెసేజింగ్​ యాప్​, గేమ్స్​ ఆడటం వంటివి చేస్తూ ఉన్నారు.

రాష్ట్రంలో 29 రోజుల్లోపు నవజాత శిశువుల్లో మరణాల రేటు ప్రతి 100 మందికి 14 గా ఉంటే ఏడు రోజుల్లోపు వయసున్న శిశువుల్లో ఈ రేటు 9గా ఉంది.

చిన్నారులపై నేరాల్లో కిడ్నాప్‌ కేసులు :

  • దేశవ్యాప్తంగా 2022లో చిన్నారులపై జరిగిన నేరాలపై 1,62,449 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. వీటిల్లో 74,284 కిడ్నాప్​ కేసులే ఉండటం గమనార్హం. మొత్తం కేసుల్లో 63,414 పోక్సో చట్టం కిందనే నమోదు అయ్యాయి. ఈ కేసుల్లో బాధితులు 16-18 ఏళ్ల వయసు కేటగిరీలోనే అధికం. వీరి సంఖ్య 19,583గా ఉంది. 12-16 ఏళ్ల కేటగిరీలో బాధితుల సంఖ్య 14,800గా ఉండగా, 2019తో పోల్చితే పోక్సో కేసుల్లో నేర నిష్పత్తి దాదాపు రెట్టింపుగా ఉంది.
  • 2022లో చట్టంతో విభేదించిన బాలల(సీసీఎల్​)పై 30,555 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. వీటిలో అత్యధికంగా 7,879 చోరీ, 2,651 దోపిడీ, 209 ఎక్సైజ్​, 66 ఐటీ చట్టాలు, 464 ఎన్​డీపీఎస్​ చట్టాల కింద కేసులు నమోదు అయ్యాయి.
  • పిల్లలపై జరిగే అన్ని రకాల నేరాలకు సంబంధించిన నిష్పత్తి గణనీయంగా పెరుగుతూ వస్తుంది. 2015లో 22.06 శాతంగా ఉన్న ఈ నిష్పత్తి 2022 నాటికి 38.33 శాతంగా పెరిగింది. దిల్లీలో అత్యధికంగా 42.3 నేరనిష్పత్తి నమోదు అవ్వగా, ఆ తర్వాత స్థానాల్లో పుదుచ్చేరి(26.6 శాతం), చండీగఢ్​(24.7), ఛత్తీస్​గఢ్​(24.2)గా ఉన్నాయి.

