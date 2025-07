ETV Bharat / state

ఆధార్‌లో మార్పులు చేయాలంటే జనన ధ్రువీకరణ పత్రమే కీలకం - ఎలా అంటే - BIRTH CERTIFICATE ISSUES

Birth Certificate Is A Key Document For Changes In Aadhar : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా నిరక్షరాస్యులే ఉంటారు. 50 సంవత్సరాల క్రితం జన్మించిన వారికి పుట్టిన తేదీ కూడా సరిగా తెలియదు. అప్పట్లో ఎవరైనా ఇంట్లో ఏదో ఒక చోట తేదీ, సమయం రాసి పెట్టి ఉంటే గుర్తుంటుంది. లేదంటే నెల, ఏడాది అటో ఇటో చెప్పి ఆయా సర్టిఫికెట్లలో నమోదు చేయించుకున్నారు. ప్రస్తుతం గుర్తింపు, ధ్రువీకరణ పత్రాలు పొందేందుకు జనన ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరి చేయడంతో అలాంటి వారికి తీవ్ర అవస్థలు తప్పడం లేదు.

పాన్‌కార్డు, ఆధార్, పాస్‌పోర్టు విద్యార్థులు పాఠశాలలో చేరేందుకు కచ్చితమైన బర్త్​ సర్టిఫికెట్ ఉంటేనే నమోదు ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. ఉన్నత చదువుల కోసం చాలా మంది విద్యార్థులు ఇటీవల కాలంలో వివిధ దేశాలకు వెళ్తున్నారు. వారి తల్లిదండ్రులు విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లేందుకు పాస్‌పోర్టు కూడా తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అయితే వారికి జనన ధ్రువీకరణ పత్రం పొందాలంటే ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. ఆధార్‌లో మార్పులు చేయాలంటే ఇప్పుడు బర్త్​ సర్టిఫికెట్​యే కీలకంగా మారింది.