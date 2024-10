ETV Bharat / state

ఇంకా బర్త్ సర్టిఫికెట్ తీసుకోలేదా? - కచ్చితంగా అవసరం - ఇలా అప్లై చేసుకోండి! - How to Apply Birth Certificate

By ETV Bharat Telangana Team

How to Apply Birth Certificate in Telangana : ఆధార్, పాన్ కార్డు, కుల ధ్రువీకరణ పత్రం మాదిరిగానే.. బర్త్​ సర్టిఫికెట్ కూడా చాలా అవసరం. ఇది శిశువు జన్మించినప్పుడు ప్రభుత్వం జారీ చేసే మొదటి ధ్రువీకరణ పత్రం. ముఖ్యంగా.. విద్యా సంస్థల్లో ప్రవేశం, ఆధార్ దరఖాస్తు, డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ జారీ, ఓటరు నమోదు, వివాహాల రిజిస్ట్రేషన్‌, కేంద్ర/ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ/ స్థానిక ప్రభుత్వాల ఉద్యోగ నియామకాలకు, కొన్ని ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు పొందాలంటే జనన ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరి. అయితే.. ఇంతకీ ఈ సర్టిఫికెట్​కు ఏవిధంగా అప్లై చేసుకోవాలి? ఏ ఏ పత్రాలు అవసరం? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

జనన మరణాల చట్టం 1969 ప్రకారం.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వద్ద శిశువు పుట్టిన 21 రోజుల్లోపు బిడ్డ జననాన్ని నమోదు చేయడం తప్పనిసరి. తెలంగాణలో జనన నమోదు కోసం జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డైరెక్టర్లు సంబంధిత అధికారులుగా ఉంటారు.

ఈ వివరాలు నమోదు చేయడానికి ఎవరెవరూ బాధ్యులుగా ఉంటారంటే?