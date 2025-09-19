ETV Bharat / state

విమానాశ్రయానికి పక్షుల బెడద – భారీ ప్రమాదాల ముప్పు

పక్షుల ఆవాసంగా మారుతున్న విమానాశ్రయం పరిసరాలు - పదేళ్లలో 9 సార్లు పక్షి ఢీకొట్టిన ఘటనలు

Bird Strike is Affecting Flight Operations
Bird Strike is Affecting Flight Operations (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 10:06 AM IST

Bird Strike is Affecting Flight Operations: విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో పక్షుల బెడద రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. ఇటీవలే ఈ సమస్య ఎంత తీవ్రమైందో చూపించే ఘటన చోటుచేసుకుంది. విజయవాడ నుంచి బెంగళూరుకు బయలుదేరిన ఎయిర్ ఇండియా విమానం టేకాఫ్‌కు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా ఓ పక్షి వేగంగా వచ్చి ఇంజిన్ భాగాన్ని ఢీకొట్టింది. పైలట్ అప్రమత్తమై వెంటనే విమానాన్ని నిలిపివేయడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. ఇంజిన్ దెబ్బతినడంతో ఆ సర్వీస్ రద్దు చేయాల్సి వచ్చింది. విమానం ఎగరడం ప్రారంభించిన తర్వాత పక్షి ఢీకొని ఉంటే తీవ్రమైన ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉండేది.

చెత్త - పక్షుల వసతి స్థలం: విమానాశ్రయం చుట్టుపక్కల పారిశుద్ధ్యం లోపించడం ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా ఉంది. పరిసర ప్రాంతాల్లోని హోటళ్లు, మాంసం దుకాణాలు పెద్ద ఎత్తున ఆహార వ్యర్థాలను బయట పారేస్తున్నాయి. మిగిలిన ఆహారం, మాంసపు ముక్కలు, వ్యర్థాలను తెచ్చి ఎయిర్‌పోర్ట్ పరిసరాల్లో పడేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా పక్షులు, కుక్కలు, పందులు ఆ ప్రాంతంలో గుంపులు గుంపులుగా చేరి ఉండిపోతున్నాయి. రన్‌వే చివరి భాగంలో గోడ పక్కనే చెత్త పేరుకుపోవడం వల్ల అది డంపింగ్ యార్డులా మారింది. పక్షులు ఆహారం కోసం రన్‌వేపైన ఎగురుతుండటం పైలట్లకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది.

Birds Affecting Flight Operations
రన్‌ వే పై పక్షులు (Eenadu)

నివారణ చర్యలు అవసరం:

  • ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు కొన్ని చర్యలను నిపుణులు సూచిస్తున్నారు:
  • విమానాశ్రయం చుట్టుపక్కల హోటళ్లు, మాంసం దుకాణాలను తొలగించడం
  • పరిసర గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్యం కాపాడేందుకు సహకారం అందించడం
  • విమానాశ్రయం ఆవరణలోని డ్రెయిన్లను శుభ్రం చేయడం
  • చెంచుల కాలనీ సమీపంలో మాంసం వ్యర్థాలు పడేయకుండా నిరోధించడం
  • విమానాశ్రయం తూర్పు వైపు వాగును శుభ్రం చేయించడం
  • రాజీవ్‌నగర్ కాలనీలో శానిటేషన్ వ్యవస్థను మెరుగుపరచడం
  • ఈ చర్యలు సక్రమంగా అమలవుతే పక్షుల బెడద కొంతవరకు తగ్గుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
Birds Affecting Flight Operations
విమానాశ్రయం గోడ పక్కనే చెత్త, చెట్టుపైన ఉన్న పక్షులు (Eenadu)

ప్రమాదాల చరిత్ర: గత పది సంవత్సరాల్లో ఇప్పటికే తొమ్మిది సార్లు పక్షులు విమానాలను ఢీకొన్న ఘటనలు నమోదయ్యాయి. ప్రతిసారి విమాన సర్వీసులు రద్దు కావడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. విమాన రెక్కలు, ఇంజిన్ భాగాలు దెబ్బతిని కోట్ల రూపాయల నష్టం సంభవించినట్లు విమానయాన సంస్థలు చెబుతున్నాయి. కొన్నిసార్లు పక్షులను తరిమికొట్టేందుకు ఎయిర్‌పోర్ట్ సిబ్బంది బాణసంచా పేల్చే పరిస్థితి వస్తోంది.

పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవడంలేదు: పరిసర గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్యం నిర్వహణకు సహకరిస్తామని విమానాశ్రయం అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే వాస్తవంగా పారిశుద్ధ్యం మెరుగుపరిచేందుకు రిక్షాలు, డస్ట్‌బిన్లు ఇవ్వడం, కాలువల నిర్మాణానికి సీఎస్‌ఆర్ నిధులు కేటాయించడం వంటి ప్రతిపాదనలను పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. శుభ్రత విషయంలో చర్యలు తీసుకోకపోతే ప్రమాదం తలెత్తే అవకాశం ఉందని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.

విజయవాడ విమానాశ్రయం రాష్ట్రానికి కీలకమైన ప్రయాణ కేంద్రం. ఇక్కడి నుంచి ప్రతి రోజు వేలాది మంది ప్రయాణిస్తారు. ఇలాంటి ప్రదేశంలో పక్షుల బెడద వల్ల ప్రమాదాలు జరగడం అత్యంత ఆందోళన కలిగించే విషయం. సంబంధిత అధికారులు తక్షణ చర్యలు తీసుకుని, పరిసర ప్రాంతాల్లో శుభ్రత, వ్యర్థాల నిర్వహణ పటిష్ఠంగా అమలు చేయకపోతే పెద్ద ప్రమాదం సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణుల హెచ్చరిస్తున్నారు.

