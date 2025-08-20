Biomedical Waste Should be Disposed of Separately : ఆసుపత్రుల్లోనే కాదు, ఇంటి దగ్గరా చికిత్స పొందేవారు, మంచానికే పరిమితమైన రోగులుంటే బయో మెడికల్ వ్యర్థాలు జమవుతుంటాయి. వీటిని పద్ధతి ప్రకారం వేరు చేశాకే పారేయాల్సి ఉంటుంది. లేకుంటే ఇంట్లోని ఇతర సభ్యులకూ ఆరోగ్య సమస్యలొస్తాయి. అలాగే పర్యావరణానికి హాని కలుగుతుంది. బయో మెడికల్ వేస్టేజ్ వేర్వేరు కలర్ కోడింగ్ వల్ల వాటిని సురక్షితంగా తరలించడానికి వీలవుతుంది. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి మార్గదర్శకాల ప్రకారం బయో మెడికల్ వ్యర్థాలను ఆయా రంగుల డబ్బాల్లోనే పారేయాలి.
- పసుపు రంగు : మానవ శరీర అవయవ అవశేషాలు, ఇన్ఫెక్టెడ్ వేస్ట్, రక్తం అంటిన బ్యాండేజీలు, కాటన్, ప్లాసెంటా.
- ఎరుపు : ఇన్ఫెక్టెడ్ డ్రెస్సింగ్-గాయాలపై వేసే కట్లు, ఎముక విరిగినప్పుడు కట్టే సిమెంటు లాంటి కట్టు, ఐవీ ట్యూబ్లు.
- నీలం : గ్లౌజులు, ప్లాస్టిక్ సిరంజిలతో పాటు వాడిన ప్లాస్టిక్ సెలైన్ బాటిళ్లు, ట్యూబ్ల వంటి వస్తువులు.
- నలుపు : రసాయన వ్యర్థాలు, క్యాన్సర్ చికిత్సలో వాడే సైటోటాక్సిక్ ఔషధాలు.
- తెలుపు : సూదులు, బ్లేడ్లు, సిరంజి, పగిలిన గాజు వ్యర్థాలు
ఇలా చేస్తేనే బెటర్ : చికిత్సలో రోగులకు వాడే సిరంజిలు, మాస్క్ల విషయంలో మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. బయో మెడికల్వేస్ట్ను బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పారబోయకూడదు. ఈ వ్యర్థాల్ని నిర్వహించే ఆసుపత్రులకు లేదా స్థానిక సంస్థల సిబ్బందికి ఇవ్వాలి.
ప్రభుత్వం అవగాహన పెంచుతున్నా తగ్గని వాడకం : అలాగే ప్రభుత్వం కూడా బయోడీగ్రేడబుల్ వస్తువులను ప్రొత్సహిస్తోంది. వాటిపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తోంది. ప్లాస్టిక్ వస్తువు వాడితే పర్యవరణానికి కలిగే హానీని స్కూళ్ల నుంచే బోధిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఎన్ని ప్రయోగాలు చేసినా ప్రయోజనం లేకుండా పోతోంది. వాడకాన్ని తగ్గించలేకపోతోంది. పేపర్, బట్ట, జ్యూట్ బ్యాగులు వాడాలని సూచిస్తున్న పెడ చెవిన పెడుతున్నారు.
భూమిలో కరిగే ప్లాస్టిక్ : అయితే ప్లాస్టిక్ నుంచి భూమిని రక్షించేందుకు ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు ఎన్నో ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. వాటికన్నా అందరూ చేయాల్సిన తక్షణ కర్తవ్యం ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ను ఎంత వేగంగా వాడటం మానేస్తామో అంత వేగంగా భూగోళాన్ని రక్షించిన వారిమవుతాం. ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్కు ప్రత్యామ్నాయంగా కార్న్ పాలిమర్ వినియోగం వచ్చింది. ఇది సులభంలో భూమిలో కరిగే ప్లాస్టిక్ అన్నమాట. దీని వల్ల పర్యవరణానికి, మానవులకు ఎలాంటి హానీ కలగదు.
ఆరు నెలల్లో భూమిలో కరిగిపోతోంది : ఈ కార్న్ పాలిమర్ను ఎలా తయారు చేస్తారంటే మొక్కజొన్న పిండితో కార్న్ పాలిమర్ను చేస్తారు. ఇది భూమిలో 180రోజుల్లో కరిగిపోతుంది. దీన్ని కేంద్ర వాయువ్య నియంత్రణ మండలి పలు దశల్లో పరీక్షలు నిర్వహించి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. జీడిమెట్లలో ఇప్పటికే పదుల సంఖ్యలో బయోడిగ్రేడబుల్ ప్లాస్టిక్ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయగా విక్రయాలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. కాగితం, జ్యూట్, క్లాత్ బ్యాగుల కంటే కార్న్ పాలిమర్ సంచుల వినియోగమే మేలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ తరహా పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించాలని పరిశ్రమల నిర్వాహకులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.