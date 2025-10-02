ఆహార వ్యర్థాల నుంచి బయోగ్యాస్ - ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ముందడుగు
వంటశాలలలో ఖర్చుతో కూడిన ఇంధన సమస్య - ఆహార వ్యర్థాలను వనరుగా మలచే ఆలోచన -బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ కోసం నిధుల సమీకరణ - ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో నూతన ఆవిష్కరణ
Published : October 2, 2025 at 3:09 PM IST
Biogas Production from Waste Food : ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న పట్టణీకరణ, జనాభా, నిత్య అవసరాల మధ్య, పర్యావరణ పరిరక్షణ అత్యంత కీలకమైన అంశంగా మారింది. ముఖ్యంగా విద్యాసంస్థలు తమ సామర్థ్యాలను వినియోగించి దీని వైపు చిత్తశుద్ధితో దృష్టిపెడుతున్న ఉదాహరణలు అరుదు. అలాంటి గొప్ప కార్యానికి నాంది పలికింది హైదరాబాద్లోని ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం. ఈ విశ్వవిద్యాలయంలోని ఆచార్యులు విద్యార్థులతో కలిసి పాఠాలు చెప్పడంలోనే కాకుండా, పర్యావరణ పరిరక్షణను ప్రోత్సహిస్తూ, పరిశోధనలు జరుపుతూ ఆహార వ్యర్థాలను బయోగ్యాస్గా మార్చే ప్రక్రియను విజయవంతంగా ప్రారంభించారు.
సమస్య పుట్టిన నేపథ్యం : ఉస్మానియా వర్సిటీలోని మహిళా వసతిగృహాల్లో రోజుకు పెద్ద మొత్తంలో ఆహార పదార్థాలు మిగులుతున్నాయి. విద్యార్థుల భోజనాల కోసం వంటశాలల్లో వాడుతున్న ఎల్పీజీ గ్యాస్ ఖర్చు రోజుకు దాదాపు రూ.18 వేలు. నెలకు ఇది రూ.5.40 లక్షలు. సంవత్సరానికి చూస్తే రూ.64.80 లక్షల భారీ మొత్తంలో ఖర్చవుతుంది. ఇది కేవలం ఒక్క వసతి గృహానికి మాత్రమే. ఈ నేపథ్యంలో ఆచార్యులు, వసతిగృహాల పర్యవేక్షణలో ఉన్న వారు, ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కోసం శోధనలు మొదలుపెట్టారు.
పరిష్కార దిశలో ముందడుగు : ఈ దిశగా బయోమెడికల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగ నిపుణుల సహకారంతో పరిశోధనలు చేసి, బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. మిగిలిపోయిన అన్నం, కూరలు, అల్పాహారాన్ని పారవేసే బదులు ఇంధనంగా మార్చాలని అనుకున్నారు. వాస్తవానికి ఇలా ఒక ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయాలంటే కనీసం రూ.1 కోటి నుంచి రూ.1.25 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేశారు.
దాతల సహకారంతో సాధ్యమైన ప్రణాళిక : ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం అభివృద్ధికి సహకరిస్తున్న కొందరు దాతలను వర్సిటీ ఉన్నతాధికారులు, ఆచార్యులు గత సంవత్సరం సంప్రదించారు. విశ్వవిద్యాలయం అభివృద్ధిలో భాగంగా కేఎంపీజీ సంస్థ, సాహస్ స్వచ్ఛంద సంస్థల దాతలు ముందుకొచ్చారు. వారు రూ.90 లక్షలు విరాళంగా ఇచ్చారు. ఈ నిధులతో అవసరమైన యంత్రాలు, పరికరాలు కొనుగోలు చేసి, మహిళా వసతి గృహంలో రోజుకు 2 టన్నుల ఆహార వ్యర్థాలను బయోగ్యాస్గా మార్చే ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ప్రాకృతిక వనరుల వాడకాన్ని తగ్గించడంతో పాటు, ఆహార వ్యర్థాల నిర్వహణలో స్వచ్ఛతను తీసుకొచ్చింది.
ప్లాంట్ పని తీరు ఎలా ఉంటుందంటే? : విద్యార్థులు తినకుండా మిగిలిపోయిన అన్నం, కూరలు, ఇతర ఆహార పదార్థాలను విద్యుత్ వాహనాల ద్వారా సేకరించి ప్లాంట్ వద్దకు తీసుకొస్తారు. వాటిని శుద్ధి చేసి ఒకచోట చేర్చి, బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లో వేస్తారు. ఆ ప్లాంట్ ద్వారా ఉత్పత్తి అయిన బయోగ్యాస్ను పైపుల ద్వారా వంటశాలకు సరఫరా చేస్తారు. ఇలా ప్రతి రోజు ప్లాంట్ పని చేస్తూ వనరుల వినియోగాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా విద్యార్థులకు మంచి గుణనిల్వ కలిగిన వాతావరణాన్ని అందిస్తోంది.
ప్రయోజనాలు అనేకం : ఈ ప్రయోగం ద్వారా ఒక్క వసతిగృహానికే కాదు, మొత్తం వర్సిటీకి ప్రయోజనం కలుగుతోంది. ప్రతిరోజూ ఉత్పత్తి అయ్యే బయోగ్యాస్ వంటలో వాడటం వల్ల ఎల్పీజీపై ఆధారపడే అవసరం తగ్గుతోంది. ఆర్థిక భారం తగ్గడమే కాక, పర్యావరణ పరిరక్షణలో ఈ చర్య ఓ పెద్ద ముందడుగు.
ముందుకు వేసే అడుగులు : ప్రస్తుతం ఈ ప్లాంట్ మహిళా వసతిగృహానికి పరిమితం అయినా, భవిష్యత్తులో మిగతా వసతిగృహాల్లోనూ దీనిని విస్తరించాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నారని సమాచారం. ఇది వర్సిటీని ఒక గ్రీన్ క్యాంపస్గా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా నిలుస్తోంది.
చిరస్మరణీయ మైలురాయి : ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ప్రారంభించిన ఈ జీవ ఇంధన ప్రయోగం విద్యా సంస్థలు సామాజిక బాధ్యతను ఎలా నిర్వహించగలవో చక్కగా చూపుతోంది. ఇది కేవలం వ్యర్థాల నిర్వహణ కాకుండా, నూతన శక్తి వనరుల అభివృద్ధికి ఒక ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది. సమాజం, పర్యావరణం, విద్య ఈ మూడు రంగాల్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక చిరస్మరణీయ మైలురాయిగా నిలుస్తుంది.
'బయో బ్యారియర్స్'తో సేఫ్ మైనింగ్- పర్యావరణానికి, ప్రజారోగ్యానికి రక్ష- ISM ధన్బాద్ రీసెర్చ్