Bigg Boss 9 Nominations: సెలబ్రిటీస్ Vs కామనర్స్ - మొదలైన నామినేషన్ల 'వార్'
బిగ్బాస్ సీజన్ 9కి మొదటి వారం నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం- దీనికి సంబంధించి ఓ ప్రోమోను రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 6:53 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu First Week Nominations: బిగ్బాస్ ఆట మజా రావాలంటే నామినేషన్ ప్రక్రియ ఇంపార్టెంట్. కొద్దిమంది కరెక్టు రీజన్లు చెప్పి నామినేట్ చేస్తే, మరికొద్దిమంది సిల్లీ రీజన్స్తో తమకు నచ్చని కంటెస్టెంట్కు ఓటు వేస్తుంటారు. ఏది ఏమైనా, ఎవరి పాయింట్ ఎలా ఉన్నా నామినేషన్లు అంటే ప్రేక్షకులు కూడా ఎదురుచూస్తుంటారు. ఎవరు ఎవరికి ఓటు వేశారో తెలుసుకునేందుకు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తుంటారు. తాజాగా సీజన్ 9కి సంబంధించిన మొదటి వారం నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలైంది. దీనికి సంబంధించిన ప్రోమోను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు.
బిగ్బాస్ సీజన్9లో తొలిరోజు ఆట రంజుగా సాగింది. నాగార్జున అన్నట్లు చదరంగం కాకుండా సెలబ్రిటీలు వర్సెస్ కామనర్స్ మధ్యలో రణరంగం మొదలైపోయింది. బాడీ షేమింగ్ చేశావంటూ మాస్క్ మెన్ హరీష్ వర్సెస్ ఇమ్మాన్యుయేల్ల మధ్య గొడవ గట్టిగానే అయ్యింది. ఇక పనులు అప్పజెప్పే విషయంలో, ఫుడ్ విషయంలో ఇలా చాలా వాటిల్లో కంటెస్టెంట్ల మధ్య మంటపెట్టేశాడు బిగ్బాస్. తాజాగా తొలివారం నామినేషన్స్ ప్రక్రియ మొదలైంది.
ఓనర్లకు బంపరాఫర్: ప్రోమో మేరకు అగ్నిపరీక్షను ఎదుర్కొని అందులో గెలిచి వచ్చిన సామాన్యులకు మరో బంపరాఫర్ ఇచ్చారు బిగ్బాస్. ఇప్పటికే మెయిన్ హౌజ్కు కామనర్స్ను ఓనర్లుగా ప్రకటించిన బిగ్బాస్, ఈవారం సెలబ్రిటీలను నామినేట్ చేసే అవకాశాన్ని సైతం ఇచ్చారు. అయితే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరిని కాకుండా సామాన్యులంతా కలిసి ఏ సెలబ్రిటీని నామినేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో చర్చించి చెప్పమన్నారు. దాంతో అందరూ కలిసి కాసేపు డిస్కషన్ తర్వాత సంజనా గల్రానీని నామినేట్ చేస్తున్నట్లు అనౌన్స్ చేశారు.
అంతేకాకుండా "మీరు తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల మాలో మాకు గొడవలు వస్తున్నాయి. మిస్ అండర్ స్టాండింగ్ అవుతుంది. మీరు అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు" అంటూ తన వాదన వినిపించాడు మర్యాద మనీష్. అతని వాదనని డిఫెండ్ చేసుకున్న సంజనా "నా వల్ల ఇబ్బంది అవుతుందని మీలో ఒక్కరైనా చెప్పారా? కనీసం వాటర్ తాగాలన్నా పర్మిషన్ కావాలన్నట్టుగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు" అని అడిగింది. ఈ క్రమంలోనే ప్రియాశెట్టి కల్పించుకుని "అవును. మీరు ఖచ్చితంగా బ్యాక్ బిచ్చింగ్ చేస్తున్నారు. అది హౌజ్లో ఉన్న వాళ్లందరికీ తెలుసు" అని చెప్పింది. దీంతో ప్రియాశెట్టి, సంజనా మధ్య కాసేపు గొడవ జరిగింది.
సంజనా వర్సెస్ ఆశా: ఇక గార్డెన్ ఏరియాలో సంజనా వర్సెస్ ఆశాషైనీల మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. "నా పర్సనల్ రిలేషన్ షిప్ గురించి ఒక్కసారి కాదు. మూడుసార్లు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏముంది?" అంటూ సంజనాని నిలదీసింది ఆశా. దాంతో ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది. మరి ఈ వారం ఎవరు ఎవరిని నామినేట్ చేశారు? అనే పూర్తి వివరాలు తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు ఆగాల్సిందే.
