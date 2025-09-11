బిగ్బాస్ 9లో "ముద్దమందారం" పార్వతి - ఆమె స్టార్డమ్ గురించి తెలుసా?
సీరియల్స్తో తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో నిలిచిన అందాల తార - తమిళ ఇండస్ట్రీలోనూ పాపులారిటీ సాధించిన కర్ణాటక భామ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 7:21 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Tanuja: సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ ఆదివారం బుల్లితెర బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్బాస్ సీజన్ 9 ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఎప్పటిలాగే ఈ సీజన్ కూడా కంటెస్టెంట్లతో సందడి చేస్తోంది. ఈసారి తొమ్మిది సెలెబ్రిటీలు, ఆరుగురు కామనర్స్తో కలిపి మొత్తం 15 మంది బిగ్బాస్ హౌస్లోకి అడుగుపెట్టారు. అందులో మొదటి కంటెస్టెంట్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన అదృష్టం తనూజ సొంతం చేసుకుంది.
తనూజ ఎవరు? చిన్ననాటి నుంచి నటన పట్ల ఆసక్తి: తనూజ అసలు పేరు తనూజ పుట్టస్వామి. కానీ సినీ పరిశ్రమలో ఆమెను తనూజ గౌడగా అందరూ గుర్తిస్తారు. కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో జన్మించి పెరిగిన ఈ బ్యూటీ, బెంగళూరు యూనివర్సిటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసింది. చిన్నప్పటి నుంచే నటన పట్ల ఆసక్తి ఉండటంతోనే సినిమాలు, సీరియల్స్ వైపు అడుగులు వేసింది. ఆమె తండ్రి తనను టీచర్గా చేయాలని ఆశపడగా, తనూజ మాత్రం తన కలను సాధించుకోవడానికి సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టింది. కాలేజీ రోజుల్లోనే హీరోయిన్గా ఛాన్స్ దక్కడం ఆమెకు అదృష్టం.
సినీ ఎంట్రీ - కన్నడ నుంచి తెలుగు వరకు: తనూజ మొదట కన్నడ హారర్ సినిమా “6-5=2” ద్వారా వెండితెరపై ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తరువాత దండే బాయ్స్ చిత్రంలో నటించింది. కానీ సినిమాల కంటే ఎక్కువగా ఆమెకు పాపులారిటీ తెచ్చింది టెలివిజన్ సీరియల్స్. తెలుగులో ఆమె తొలి సీరియల్ “అందాల రాక్షసి”.
ముద్దమందారం”లో పార్వతి పాత్రతో: తర్వాత వచ్చిన “ముద్దమందారం” సీరియల్లో పార్వతి పాత్రలో తన అద్భుతమైన నటనతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది. ఈ సీరియల్ ఆమె కెరీర్లో మలుపు తిప్పింది. తర్వాత ఆమె తమిళంలోకి వెళ్లి “శివ మనస్సుల శక్తి” సీరియల్ ద్వారా మంచి ఆదరణ పొందింది. చాలా కాలం తర్వాత మళ్లీ తెలుగులో కొన్ని షోలలో కనిపించి, తాజాగా బిగ్బాస్ 9లో పాల్గొనడం ద్వారా మరోసారి ఫుల్ లైమ్లైట్లోకి వచ్చేసింది.
బిగ్బాస్ స్టేజ్పై తనూజ మాటలు: హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న హీరో నాగార్జున బిగ్బాస్ స్టేజ్పై అడిగిన ప్రశ్నకు తనూజ ఇచ్చిన సమాధానం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. “నీ గురించి 9 మాటల్లో చెప్పు” అని అడగ్గా, ఆమె ఇలా చెప్పింది, "ఫ్యామిలీ గర్ల్, ఓవర్ థింకర్, సెన్సిటివ్, మూడీ, క్రేజీ, అందంగా ఉంటాను, బాగా వండుతా, అమాయకురాలిని, అనుకుంటే అస్సలు వదిలిపెట్టనితత్వం.” అంతేకాకుండా, తాను బిగ్బాస్ హౌస్లోకి వెళ్తున్న విషయం తల్లిదండ్రులకు తెలియదని, వాళ్లు సంతోషపడేలా నడుచుకుంటానని హామీ ఇచ్చింది.
సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్న తనూజ: ప్రస్తుతం తనూజ మొదటి వారంలోనే నామినేషన్లలో నిలిచింది. అయినప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో ఆమెకు మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఓటింగ్ ట్రెండ్స్ ప్రకారం తనూజ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉందని సమాచారం. ప్రేక్షకులు ఆమెను సహజమైన ఆటిట్యూడ్తో, ఫ్యామిలీ బంధాలకు విలువ ఇచ్చే కంటెస్టెంట్గా చూస్తున్నారు. ఇదే వేగం కొనసాగితే, బిగ్బాస్ హౌస్లో తనూజ ప్రయాణం చాలా దూరం వెళ్లే అవకాశం ఉందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు.
తనూజ బిగ్బాస్ 9లోకి అడుగుపెట్టడం ఆమె కెరీర్లో మరో ముఖ్యమైన మలుపుగా చెప్పుకోవచ్చు. బెంగళూరు నుంచి మొదలై, కన్నడ సినిమాలు, తెలుగు సీరియల్స్, తమిళ టెలివిజన్ వరకు తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ భామ, ఇప్పుడు బిగ్బాస్ వేదికపై మరింత స్టార్డమ్ అందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
