ETV Bharat / state

Bigg Boss 9 Telugu: సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

సోషల్ ట్రెండ్స్​లో సంజనా సోదరి గురించి చర్చ - తెలుగు నటుడి భార్యని తెలియడంతో నెటిజన్ల ఆశ్చర్యం!

bigg-boss-9-contestant-sanjana-sister
bigg-boss-9-contestant-sanjana-sister (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Contestant Sanjana Sister : బిగ్​ బాస్​ సీజన్​ 9లో తనదైనే గేమ్​తో దూసుకెళ్తోంది సంజనా. గుడ్డు దొబ్బేసి హౌస్​లో రచ్చకు కారణమైన సంజన ఒక్కసారిగా లైమ్​ లైట్లోకి వచ్చింది. ఏకంగా హౌస్​కు కెప్టెన్​ కూడా అయిపోయింది. దీంతో ఆమె సోషల్​ డిస్కషన్స్​లో ఉంటూనే ఉంది. అయితే ఆమె సోదరి గురించి కూడా నెటిజన్స్​ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఆమె తెలుగు నటుడి జీవిత భాగస్వామి అని తెలియడంతో చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆమె ఎవరో మీకు తెలుసా?

సంజనా గల్రానీకి ఒక సోదరి ఉంది. ఆమే నిక్కీ గల్రానీ. ఈమె కూడా హీరోయిన్​గా పలు సినిమాల్లో నటించింది. తమిళ్​లోనే కాదు తెలుగులోనూ మూవీస్ చేసింది. బెంగుళూరులో పుట్టి పెరిగిన ఈ ముద్దుగుమ్మ కొద్దికాలం క్రితమే చెన్నైకి షిఫ్ట్ అయ్యింది. ఈమెను టాలీవుడ్ హీరో ఆది పినిశెట్టి వివాహం చేసుకున్నారు.

ఆ మూవీతో : ప్రముఖ దర్శకుడు రవిరాజా పినిశెట్టి రెండో కుమారుడే ఆది. ‘ఒక విచిత్రం’ అనే సినిమాతో తెరంగేట్రం చేసిన ఆది తెలుగు, తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో తనదైన ముద్ర వేశారు. ఓ వైపు హీరోగా కొనసాగుతూనే మరోవైపు విలన్‌ పాత్రలతో మెప్పించారు. ఈ ఏడాది ‘గుడ్‌లక్‌ సఖి’, ‘క్లాప్‌’, ‘ది వారియర్‌’ చిత్రాలు, ‘మోడర్న్‌ లవ్‌: హైదరాబాద్‌’ అనే వెబ్‌ సిరీస్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత పలు చిత్రాల్లో నటించిన ఆది సరైనోడు చిత్రం ద్వారా విలన్​గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ప్రతి కథానాయకుడి పాత్రలు కొనసాగిస్తూ ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తున్నాడు. సినిమాలు, వెబ్ సిరీసుల్లో యాక్ట్ చేస్తూ బిజీగా ఉన్నాడు. ఇటీవల ఆది నటించిన "మయసభ" వెబ్ సిరీస్ సూపర్ హిట్​గా నిలిచింది. అటు తమిళ్​లో కూడా స్టార్​గా రాణిస్తున్నాడు.

nikki galrani, aadhi pinisetty
ఆది పినిశెట్టి, నిక్కీ గల్రానీ (Eenadu)

Bigg Boss 9 Telugu: డేంజర్​ జోన్​లో ఆ ఇద్దరు! - బయటికి వెళ్లేది ఎవరో తెలుసా?

కృష్ణాష్టమి చిత్రంతో : సునిల్ హీరోగా వచ్చిన "కృష్ణాష్టమి" సినిమాలో నిక్కీ గల్రానీ హీరోయిన్​గా చేసింది. తెలుగులో తక్కువ సినిమాలే చేసిన ఈ బ్యూటీ తమిళ్, మలయాళంలో స్టార్ హీరోయిన్​గానే రాణించింది. దాదాపు 35పైగా చిత్రాల్లో నటించింది. 2024వరకు బిజీ హీరోయిన్​ గానే ఉంది.

అలా మొదలైంది : తమిళ్​ మూవీ "యాగవరాయినుమ్ నా కాక్క" చిత్రంలో ఆది పినిశెట్టి, నిక్కీ గల్రానీ కలిసి నటించారు. అక్కడి నుంచే వీరి స్నేహం మొదలైందట. అయితే, ఆ తర్వాత చాలా సార్లు గొడవపడ్డారట. కొన్ని రోజులు మాట్లాడుకోకుండానే ఉన్నారట! ఈ చిత్రం షూటింగ్ ముగింపులో మళ్లీ కలిశారట. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి పలు సినిమాలు చేశారు. ఈ ప్రయాణంలోనే వారి స్నేహం కాస్తా ప్రేమగా మారింది. నిక్కీ గల్రానీ ప్రపోజ్‌ చేయగా, ఆది వెంటనే ఓకే చెప్పాడట. 2022 మార్చిలో ఎంగేజ్​మెంట్​ చేసుకున్న ఈ జంట మే నెలలో పెద్దల సమక్షంలో ఒక్కటైంది. ప్రస్తుతం మ్యారీడ్ లైఫ్​ను ఎంజాయ్ చేస్తోన్న నిక్కీ గల్రానీ సినిమాలకు దూరంగా ఉంటోంది.

BIGG BOSS 9 TELUGU: కొత్త కెప్టెన్​గా డీమాన్‌ పవన్ - రీతూ నిర్ణయాలపై నెటిజన్ల ట్రోల్స్

For All Latest Updates

TAGGED:

BIGG BOSS SANJANA SISTERBIGG BOSS 9 CONTESTANT SANJANAబిగ్​ బాస్​ సీజన్​ 9NIKKI GALRANI AADHI PINISETTYSANJANA SISTER NIKKI GALRANI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.