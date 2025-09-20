Bigg Boss 9 Telugu: సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?
సోషల్ ట్రెండ్స్లో సంజనా సోదరి గురించి చర్చ - తెలుగు నటుడి భార్యని తెలియడంతో నెటిజన్ల ఆశ్చర్యం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 5:09 PM IST
Bigg Boss 9 Contestant Sanjana Sister : బిగ్ బాస్ సీజన్ 9లో తనదైనే గేమ్తో దూసుకెళ్తోంది సంజనా. గుడ్డు దొబ్బేసి హౌస్లో రచ్చకు కారణమైన సంజన ఒక్కసారిగా లైమ్ లైట్లోకి వచ్చింది. ఏకంగా హౌస్కు కెప్టెన్ కూడా అయిపోయింది. దీంతో ఆమె సోషల్ డిస్కషన్స్లో ఉంటూనే ఉంది. అయితే ఆమె సోదరి గురించి కూడా నెటిజన్స్ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఆమె తెలుగు నటుడి జీవిత భాగస్వామి అని తెలియడంతో చాలా మంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆమె ఎవరో మీకు తెలుసా?
సంజనా గల్రానీకి ఒక సోదరి ఉంది. ఆమే నిక్కీ గల్రానీ. ఈమె కూడా హీరోయిన్గా పలు సినిమాల్లో నటించింది. తమిళ్లోనే కాదు తెలుగులోనూ మూవీస్ చేసింది. బెంగుళూరులో పుట్టి పెరిగిన ఈ ముద్దుగుమ్మ కొద్దికాలం క్రితమే చెన్నైకి షిఫ్ట్ అయ్యింది. ఈమెను టాలీవుడ్ హీరో ఆది పినిశెట్టి వివాహం చేసుకున్నారు.
ఆ మూవీతో : ప్రముఖ దర్శకుడు రవిరాజా పినిశెట్టి రెండో కుమారుడే ఆది. ‘ఒక విచిత్రం’ అనే సినిమాతో తెరంగేట్రం చేసిన ఆది తెలుగు, తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో తనదైన ముద్ర వేశారు. ఓ వైపు హీరోగా కొనసాగుతూనే మరోవైపు విలన్ పాత్రలతో మెప్పించారు. ఈ ఏడాది ‘గుడ్లక్ సఖి’, ‘క్లాప్’, ‘ది వారియర్’ చిత్రాలు, ‘మోడర్న్ లవ్: హైదరాబాద్’ అనే వెబ్ సిరీస్తో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత పలు చిత్రాల్లో నటించిన ఆది సరైనోడు చిత్రం ద్వారా విలన్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ప్రతి కథానాయకుడి పాత్రలు కొనసాగిస్తూ ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తున్నాడు. సినిమాలు, వెబ్ సిరీసుల్లో యాక్ట్ చేస్తూ బిజీగా ఉన్నాడు. ఇటీవల ఆది నటించిన "మయసభ" వెబ్ సిరీస్ సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. అటు తమిళ్లో కూడా స్టార్గా రాణిస్తున్నాడు.
కృష్ణాష్టమి చిత్రంతో : సునిల్ హీరోగా వచ్చిన "కృష్ణాష్టమి" సినిమాలో నిక్కీ గల్రానీ హీరోయిన్గా చేసింది. తెలుగులో తక్కువ సినిమాలే చేసిన ఈ బ్యూటీ తమిళ్, మలయాళంలో స్టార్ హీరోయిన్గానే రాణించింది. దాదాపు 35పైగా చిత్రాల్లో నటించింది. 2024వరకు బిజీ హీరోయిన్ గానే ఉంది.
అలా మొదలైంది : తమిళ్ మూవీ "యాగవరాయినుమ్ నా కాక్క" చిత్రంలో ఆది పినిశెట్టి, నిక్కీ గల్రానీ కలిసి నటించారు. అక్కడి నుంచే వీరి స్నేహం మొదలైందట. అయితే, ఆ తర్వాత చాలా సార్లు గొడవపడ్డారట. కొన్ని రోజులు మాట్లాడుకోకుండానే ఉన్నారట! ఈ చిత్రం షూటింగ్ ముగింపులో మళ్లీ కలిశారట. ఆ తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి పలు సినిమాలు చేశారు. ఈ ప్రయాణంలోనే వారి స్నేహం కాస్తా ప్రేమగా మారింది. నిక్కీ గల్రానీ ప్రపోజ్ చేయగా, ఆది వెంటనే ఓకే చెప్పాడట. 2022 మార్చిలో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్న ఈ జంట మే నెలలో పెద్దల సమక్షంలో ఒక్కటైంది. ప్రస్తుతం మ్యారీడ్ లైఫ్ను ఎంజాయ్ చేస్తోన్న నిక్కీ గల్రానీ సినిమాలకు దూరంగా ఉంటోంది.
