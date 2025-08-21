Investing in Stock Market Scam : మధ్యతరగతి కుటుంబాలు, విశ్రాంత ఉద్యోగులే లక్ష్యంగా స్టాక్ మార్కెట్లో అధిక లాభాలంటూ మోసాలకు పాల్పడిన నిందితులను సైబరాబాద్ ఆర్థిక నేర విభాగం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెడితే భారీగా లాభాలు వస్తాయంటూ 3000 మందికి కుచ్చు టోపీ పెట్టిన ముగ్గురు అంతర్రాష్ట్ర మాయగాళ్లను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఏఐ సాయంతో అమాయకుల నుంచి రూ.850 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు గుర్తించారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల్లోకి వెళితే, హైదరాబాద్ మణికొండకు చెందిన గడ్డం వేణుగోపాల్, గడ్డం వెంకట్రావు, కొండాపూర్కు చెందిన శ్రేయస్పాల్ను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకాశం జిల్లా మల్లవరప్పాడుకు చెందిన వేణుగోపాల్ మణికొండలో నివాసం ఉంటూ మాదాపూర్లో ఏవీ సొల్యూషన్స్, శ్రీనివాస్ ఎనలటిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేర్లతో కంపెనీలు ప్రారంభించాడు.
ఎక్కడికెళ్లిన హంగూ ఆర్భాటాలతో హల్చల్ : దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాల్లో 20 మందికి పైగా కన్సల్టెంట్స్ ఏజెంట్లను నియమించాడు. టెక్నికల్ డెవలపర్స్, వెబ్సైట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. పలు కంపెనీల పేర్లతో నకిలీ సైట్లను తయారు చేశాడు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సాయంతో రోజూ ఏయే స్టాక్స్ పెరుగుతాయనేది పసిగట్టొచ్చని, బ్యాంకులను మించిన రాబడి సొంతం చేసుకోవచ్చంటూ అమాయకులను నమ్మించాడు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రజలను ఆకర్షించడానికి పలు సమావేశాలు నిర్వహించాడు. ఎక్కడకెళ్లినా హంగూ ఆర్భాటాలతో హల్చల్ చేస్తూ సామాన్యులను నమ్మించాడు.
మధ్యతరగతి కుటుంబాలు, విశ్రాంత ఉద్యోగులను లక్ష్యంగా చేసుకొని నిందితులు అధిక రాబడి ఆశ చూపారు. తమ సంస్థలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు తప్పనిసరిగా మరొకరి సిఫార్సు ఉండాలనే నిబంధన విధించారు. స్టాక్మార్కెట్లో ఏయే షేర్లు ఎప్పుడు పెరుగుతాయనేది కృత్రిమ మేథ ద్వారా తెలుసుకుంటామని భరోసానిచ్చారు. ప్రతినెలా 7శాతం, ఏటా 84 శాతం రిటర్న్లు ఖాయమంటూ నమ్మబలికారు. నకిలీ డ్యాష్బోర్డులు రూపొందించి వాటిపై బాధితుల పెట్టుబడికి భారీ లాభాలు వస్తున్నట్లు తెరపై కనిపించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
ట్రేడింగ్లో పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి 40 నుంచి 50 శాతం లాభాలు వస్తున్నట్లు పోంజీ తరహా మోసానికి పాల్పడ్డారు. బాధితుల నుంచి సేకరించిన డబ్బును 21 మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి మళ్లించారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఆ సొమ్మంతా స్టాక్ మార్కెట్లోనే ఉన్నట్లు చూపారు. సేకరించిన డిపాజిట్లను స్థిరాస్తి వ్యాపారం, బంగారం, ఖరీదైన వాహనాలు కొనుగోలు చేశారు. దుబాయ్ కేంద్రంగా చేసుకొని మనీలాండరింగ్కు పాల్పడ్డారు. డబ్బు తిరిగివ్వమని డిమాండ్ చేసిన బాధితులను బెదిరించారు.
ఏఐ సాయంతో రూ.850 కోట్లు దోచేశారు : ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగి వారి మాటలు నమ్మి 23 లక్షలు స్టాక్స్లో పెట్టుబడి పెట్టారు. నెలలు గడుస్తున్నా పెట్టిన పెట్టుబడి అసలు, లాభం తిరిగి ఇవ్వకపోవటంతో సైబరాబాద్ ఆర్థిక నేర విభాగంలో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. 2022-25 మధ్య నకిలీ కంపెనీలు, AI సాయంతో దేశవ్యాప్తంగా 3,164 మందిని మోసగించినట్లు గుర్తించారు. వీరి నుంచి రూ.850.59 కోట్లు కొల్లగొట్టినట్లు నిర్ధారించారు.
ఏవీ సొల్యూషన్స్ పేరుతో గడ్డం వేణుగోపాల్ 2,388 మంది నుంచి రూ.441.52 కోట్లు, ఐఐటీ క్యాపిటల్ టెక్నాలజీస్ పేరుతో గడ్డం వెంకటరావు 776 మంది నుంచి రూ.409.7 కోట్లను కాజేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. దీంతో పోలీసులు వేణుగోపాల్, శ్రేయస్పాల్ను అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుల నుంచి రెండు ఖరీదైన కార్లు, 11 ల్యాప్ట్యాప్లు, 3 మొబైల్ ఫోన్లు సహా 3,164 మంది బాధితుల డేటా, 14 చెక్ పుస్తకాలు, 30 ప్రామిసరీ నోట్లు, ప్రాపర్టీ పేపర్స్, కంపెనీ సీల్స్, బినామీ పేర్లతో మణికొండ, హ్యాపీ హోమ్స్ ఫ్లాట్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
