Story On Bhuvanagiri Fort : కోటలు అనగానే మనకు గుర్తుకు వచ్చేది రాజులు. వారి పరిపాలన. శత్రువుల నుంచి రాజ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు వారు చేపట్టిన నిర్మాణాలు నిదర్శనం. తెలంగాణలో చాలా ఖిల్లాలు ఫేమస్. వాటిని చూసేందుకు విదేశాల నుంచి కూడా పర్యాటకులు వస్తుంటారు. వచ్చి ఆ కోటను పాలించిన రాజు ఎవరు వారి చరిత్ర వారి పాలన ఇవన్ని తెలుసుంటారు. తెలంగాణలో ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ ఖిల్లా, వరంగల్ కోట, భువనగిరి కోట చాలా ఫేమస్. ఈ స్టోరీలో భువనగిరి కోటా గురించి తెలుసుకుందాం.
శత్రువుల బారి నుంచి రక్షణ పొందేందుకు అప్పటి కాలంలో బలీయమైన రాతితో సున్నితమైన బురుజుల శ్రేణులతో భువనగిరి కోటను నిర్మించారు. ఏనుగు ఆకారంలో ఉన్న ఈ కోటపై శత్రుదుర్భేద్యంగా నిర్మించిన నిర్మాణాలు నేటికీ చెక్కు చెదరకుండా ఉన్నాయి. సభా మందిరం, నివాస గృహాల గోడలపైన కమాన్ల ఆకారంలో నిర్మించిన చిన్న చిన్న గూళ్లు, శిల్పాలు, పుష్పగుచ్ఛాలు నేటికీ పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కొండపైన ఏడు కోనేరులు (గుండాలు) నిర్మించారు. వీటని సప్త సరస్సులుగా పిలుస్తారు.
శత్రువుల బారి నుంచి రక్షించుకునేందుకు కొండపై నుంచి నాడు భూగృహమార్గాన్ని నిర్మించుకున్నారు. దక్షిణ దిశలో ఉన్న ఏనుగు బావి నుంచి నీటిని అప్పట్లో వాడేవారు. ఇక్కడి నుంచి గోల్కొండ కోట వరకు భూ గృహమార్గం ఉండేదని అనేవారు. 12వ శతాబ్దంలో పశ్చిమచాళుక్య రాజైన ఆరో త్రిభువన మల్లు విక్రమాదిత్యుడు ఈ కోటను నిర్మించినట్లు శాసనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. తొలుత ‘త్రిభువనగిరి’గా ఏర్పడి కాలక్రమంగా ‘భువనగిరి’గా మారింది.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తీగ మార్గం (రోప్ వే) ఉన్న పర్యాటక కేంద్రం ఇప్పటివరకు ఒక్కటి కూడా లేదు. భువనగిరి కోట రాష్ట్ర రాజధాని అతి సమీపంలో ఉండడంతో పర్యాటకులు ఈ ప్రాంతానికి భారీగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. రాక్ క్లయింబింగ్ స్కూల్ ఇప్పటికే విజయవంతంగా నడుస్తుంది. రోప్ వే సదుపాయం ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం, అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి కల్పించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
భూములు ఆక్రమణకు : కానీ రోజురోజుకు ఈ కోట భూములు ఆక్రమణకు గురవుతున్నాయి. నియంత్రించాల్సిన సంబంధిత శాఖల అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంతో కోట మూడు వైపులా నిర్మాణాల పరంపర కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం కోట పురావస్తుశాఖ ఆధీనంలో ఉంది. ఈశాఖ అధికారుల స్థానికంగా ఉండకపోవడంతో కోట ఆస్తులపై పర్యవేక్షణ కొరవడితోందన్న ఆరోపణలు వెల్లువెత్తున్నాయి.
