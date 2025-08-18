Bhogapuram International Airport: విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణ పనులు వాయువేగంతో జరుగుతున్నాయి. 2026 జూన్కల్లా అంటే మరో పది నెలల్లో పూర్తయ్యేలా పనుల్లో వేగం పెంచాలని నిర్మాణ సంస్థ జీఎంఆర్ను సీఎం చంద్రబాబు కోరారు. దీంతో గడువుకు ముందే విమానాశ్రయాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు GMR సంస్థ పనుల్లో వేగం పెంచింది. ఈ ప్రాజెక్టును ఎల్అండ్టీ ద్వారా జీఎంఆర్ చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటికి 31.80% మాత్రమే పనులు పూర్తయ్యాయి. ఈ ఏడాది జులై నెలాఖరుకు 84% పనుల్ని పూర్తి కావడం విశేషం.
విశాఖ పోర్టు నుంచి భోగాపురం చేరుకునేలా: భోగాపురం విమానాశ్రయానికి విశాఖపట్నం నుంచి ప్రయాణికులు 45 నిమిషాల్లో చేరుకునేందుకు వీలుగా సంకల్పించిన బీచ్ కారిడార్ నిర్మాణ ప్రతిపాదన గత ప్రభుత్వ హయాంలో ముందుకు సాగలేదు. ప్రస్తుతం రూ.2,800 కోట్ల వ్యయంతో భూ సేకరణ, రహదారి విస్తరణ పనులకు సంబంధించిన డీపీఆర్ సైతం సిద్ధమైంది. విశాఖ పోర్టు నుంచి భీమిలి మీదుగా మూలకొద్ది వద్ద గోస్తనీ నదిపై బ్రిడ్జిపై నిర్మించి భోగాపురం చేరుకునేలా బీచ్ కారిడార్కు అడుగులు పడుతున్నాయి.
మరో 10 నెలల్లో భోగాపురం విమానాశ్రయం పూర్తి కానుంది. దీనికి అనుగుణంగా ఎలివేటెడ్ కారిడార్ల నిర్మాణాన్ని చేపట్టి, పూర్తి చేయాలని భావిస్తున్నారు. విమానాశ్రయానికి అనుబంధంగా గుర్తించిన 15 అంతర్గత రోడ్లు విస్తరించి కనెక్టివిటీ పెంచాలని విశాఖ మహా నగరపాలక సంస్థ (VMRDA) నిర్ణయించింది. వీటిని 4 వరుసల రహదారులుగా మారిస్తే భోగాపురం చేరుకోవడం సులువవుతుంది. విజయనగరం రింగ్రోడ్డు-అయినాడ జంక్షన్, దొరతోట, కాపులుప్పాడ, మద్దిలపాలెం, శొంఠ్యాం-అడవివరం, బోయపాలెం, షీలానగర్ వద్ద రోడ్డు విస్తరణ పనులు కీలకం కానున్నాయి. వీటి విస్తరణకు రూ.390 కోట్లను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. 15 అంతర్గత రోడ్లలో అత్యంత ప్రాధాన్యంగా గుర్తించిన 7 రహదారుల నిర్మాణం 2026 జూన్కి పూర్తి చేయాలని VMRDA భావిస్తోంది. దీనికోసం 174.64 కోట్ల రూపాయలతో టెండర్లు ఆహ్వానించింది.
సిద్ధమవుతున్న రన్వే: విశాఖపట్నం శివారు అగనంపూడి నుంచి కొమ్మాది వరకు 12 జంక్షన్లలో ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. దీన్ని అధిగమించడానికి అగనంపూడి-లంకెలపాలెం, విశాఖ స్టీల్ ప్లాంటు-BHEL, సత్యం జంక్షన్- హనుమంతువాక, మధురవాడ స్టేడియం-కొమ్మాది వరకు 4 ఎలివేటెడ్ కారిడార్లు నిర్మించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు కూడా గడువుకు ముందే పూర్తవుతుందని విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ తెలిపారు. ఈ పనులకు సంబంధించి సీఎస్ విజయానంద్ ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
2 దశల్లో విమానాశ్రయం నిర్మాణం: రెండు దశల్లో భోగాపురం విమానాశ్రయం నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయనున్నారు. రూ.4,592 కోట్ల వ్యయంతో తొలు దశలో 22 ఏరో బ్రిడ్జ్లు, 81,000 చదరపు మీటర్ల టెర్మినల్ బిల్డింగ్ నిర్మించనున్నారు. 2,203 ఎకరాల్లో విమానాశ్రయం విస్తీర్ణం పూర్తి చేయనున్నారు. ఇతర అవసరాలకు తాజాగా మరో 500 ఎకరాలను ప్రభుత్వం కేటాయించింది. ఒక్కోటీ 3.8 కి.మీ. పొడవుతో రెండు రన్వేలు నిర్మిస్తున్నారు. ఏటా ప్రయాణికులు ఆరంభంలో 60 లక్షలమంది ఉండగా, అంచెలంచెలుగా ఈ సంఖ్య నాలుగు కోట్లకు చేరుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. 2030 ప్రారంభంలో రెండోదశ నిర్మాణ పనులు మొదలు కానున్నాయి.
