హెల్మెట్​ శానిటైజ్‌ చేసే యంత్రం - ఆవిష్కరించిన గోదారి కుర్రాడు - HELMET CLEANING MACHINE

'ఫ్రెష్‌ పాడ్‌' 5 నిమిషాలలో హెల్మెట్​ను శుభ్రం చేసేస్తుంది - రూ.12 ఖర్చుతోనే శానిటైజ్‌ ప్రక్రియ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 11:41 AM IST

Bhaskar from East Godavari Invents Helmet Cleaning Machine : ఈతరం యువత కొత్త ఆలోచనలు, స్టార్టప్​లతో ఉపయోగకరమైన ఆవిష్కరణలు చేస్తున్నారు. రోజూవారి అవసరాలకు తగ్గట్టు పలు పరికరాలను తయారు చేస్తున్నారు. ఏళ్ల తరబడి ప్రైవేటు కంపెనీల్లో పని చేసిన వాళ్లు సైతం తమకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించాలని వైవిధ్యమైన ఆలోచనల్తో భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేసుకుంటున్నారు. వివిధ కంపెనీలకు తమ సేవలను అందిస్తూ ఆర్థికంగా ఎదుగుతూ, అందరి మన్ననలు పొందుతూ తోటి వారికి స్పూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. అటువంటి ఆవిష్కరణతో పారిశ్రమిక వేత్తల సదస్సులో అందర్నీ ఆకట్టుకున్నాడు మన తూర్పు గోదావరి యువకుడు. ఇంతకీ అతడు ఏం చేశాడో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

వాడినా వాడకున్నా బైక్‌కు వాటర్‌ సర్వీసింగ్, రెగ్యులర్‌ సర్వీసింగ్‌ అని రెండు, మూడు నెలలకోసారైనా చేయిస్తారు. అదే బైక్‌పై ప్రయాణించేటప్పుడు ఎప్పుడూ ధరించే హెల్మెట్‌ను మాత్రం పట్టించుకోరు చాలా మంది. ఈ విషయం గమనించిన ఏపీలోని తూర్పు గోదావరి జిల్లా సావరం గ్రామానికి చెందిన లక్కోజు భాస్కర్‌కు హెల్మెట్‌నూ శుద్ధి చేయాలనే ఆలోచన వచ్చింది. ఎలాగైనా దీన్ని ఆచరణలోకి తీసుకురావాలనుకున్నాడు.

అలా తన సోదరుడు దిలీప్‌తో కలిసి శిరస్త్రాణం (హెల్మెట్​) శానిటైజ్‌ చేసే యంత్రాన్ని తయారు చేశారు. దాని పేరే ‘ఫ్రెష్‌ పాడ్‌’ (Fresh Pad) అని పెట్టారు. ఇటీవల రాజమహేంద్రవరంలో నిర్వహించిన ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తల సదస్సులో దీని పని తీరును వివరించారు. కలెక్టర్‌కు నచ్చి కలెక్టరేట్, కార్పొరేషన్‌ కార్యాలయాల వద్ద 2 యంత్రాల ఏర్పాటుకు నిర్ణయించారు. ఒక్కో యంత్రం ధర రూ.2 లక్షలు ఉంటుందని వారు తెలుపుతున్నారు. ఒక్క హెల్మెట్‌ శుభ్రతకు రూ.12 ఖర్చవుతుందని వివరిస్తున్నారు.

అసలు ఈ ఫ్రెష్​ పాడ్​ ఎలా పని చేస్తుంది అంటే

  • ఫ్రెష్‌ పాడ్‌ చూడడానికి సింగిల్‌ డోర్‌ ఫ్రిజ్‌ పరిమాణంలో ఉంటుంది.
  • దానికున్న క్యూఆర్‌ కోడ్‌ స్కాన్‌ చేసి నిర్దేశిత మొత్తం చెల్లిస్తే మిషన్​ డోర్‌ తెరుచుకుంటుంది.
  • ఆ తరువాత లోపల హెల్మెట్‌ పెట్టేస్తే థర్మల్‌ స్టెరిలైజేషన్, డ్రై ఫాగ్‌ డిస్‌ఇన్‌ఫెక్షన్, డియోడరైజింగ్‌ చేస్తుంది.
  • ఈ శానిటైజ్‌ ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తి కావడానికి 5 నిమిషాలు పడుతుంది.
  • శుభ్రమైన శిరస్త్రాణం రెడీ అయ్యాక ఫ్రెష్​ పాడ్​ డోర్‌ తెరుచుకుంటుంది.
  • బైకర్స్‌ వాడే జాకెట్స్, గ్లౌజ్, బెల్ట్, వాచ్‌లనూ కూడా ఇలా శుభ్రం చేసుకోవచ్చు.

ఏడాది క్రితం పుట్టిందీ ఆలోచన : బీటెక్‌ పూర్తయ్యాక 12 ఏళ్లు ఎమ్మెన్సీలో ఉద్యోగం చేశారు ఈ ఫ్రష్​ పాడ్ రూపకర్త భాస్కర్​​. సొంతంగా ఏదైనా చేయాలనే తపనతో ఈ యంత్రం రూపొందించానని చెప్తున్నారు ఈయన. మే 4న తొలి కమర్షియల్‌ పాడ్‌ ఆవిష్కరిస్తే అంతకుముందు ఏడాది కిందట ఈ ఆలోచన వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. పేటెంట్‌కు దరఖాస్తు చేసినట్లు వివరిస్తున్నారు. దిల్లీ, ముంబయితో పాటు వివిధ నగరాల్లో వ్యాపారులకు 30 యంత్రాలు విక్రయించినట్లు భాస్కర్​ తెలిపారు. విస్తరణకు హెచ్‌పీసీఎల్‌తో ఒప్పందం ప్రక్రియ జరుగుతోందని భాస్కర్‌ వెల్లడించారు.

