భారతీ సిమెంట్స్ లీజుల రద్దుకు రంగం సిద్ధం - కేంద్ర నిబంధనల ఉల్లంఘనపై కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి
2024 ఎన్నికల ముందు మంజూరైన భారతీ సిమెంట్స్ లీజులు రద్దు దిశగా చర్యలు - వేలం ప్రక్రియ ద్వారానే కొత్త లీజుల మంజూరుకు సిద్ధమవుతున్న గనులశాఖ
Published : October 12, 2025 at 7:30 AM IST
Bharathi Cements Limestone Lease Cancellation: భారతీ సిమెంట్స్కు 2024 ఎన్నికలకు ముందు మంజూరైన రెండు సున్నపురాయి లీజుల రద్దుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ గనుల నిబంధనలను ఉల్లంఘించి ఈ లీజులు ఇచ్చినట్లు కేంద్ర గనులశాఖ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో కూటమి ప్రభుత్వం విచారణ చేపట్టింది. అడ్వకేట్ జనరల్ (AG) నివేదిక ప్రకారం, ఈ లీజులు చట్టవిరుద్ధంగా మంజూరైనవని తేలింది. రాష్ట్ర గనులశాఖ తుది నివేదిక సమర్పించిన వెంటనే లీజుల రద్దు ఉత్తర్వులు జారీ చేసే అవకాశం ఉంది.
2015లో కేంద్ర గనులశాఖ సవరించిన నిబంధనల ప్రకారం, ప్రధాన ఖనిజాలైన సున్నపురాయి (లైమ్స్టోన్) లీజులు తప్పనిసరిగా వేలం ద్వారా మాత్రమే ఇవ్వాలి. అంతేకాకుండా, 2015 జనవరి 12కు ముందు లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ (LOI) జారీ అయినా, 2017 జనవరి 11 నాటికి అన్ని అనుమతులు పొందకపోతే ఆ LOI స్వయంగా రద్దు అవుతుందని స్పష్టమైన నిబంధన ఉంది.
అయితే, 2024 ఎన్నికలకు కొద్ది రోజుల ముందే అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి సతీమణి భారతి డైరెక్టర్గా ఉన్న భారతీ సిమెంట్స్ (Bharathi Cements) సంస్థకు ఈ నియమాలను విస్మరించి రెండు లీజులు మంజూరు చేశారు. కడప జిల్లా కమలాపురం, ఎర్రగుంట్ల మండలాల్లో ఉన్న 509.18 ఎకరాలు, 235.56 ఎకరాల భూముల్లో ఈ లీజులు ఇచ్చారు. ఈ భూములు రఘురాం సిమెంట్స్కి చెందినవి కాగా, 2009లో భారతీ సిమెంట్స్ వాటిని కొనుగోలు చేసింది. అప్పట్లోనే సున్నపురాయి లీజు కోసం దరఖాస్తు చేసుకుని LOI పొందింది కానీ, అనుమతులను సమయానికి సాధించలేకపోయింది.
2016లో రఘురాం సిమెంట్స్ పేరు భారతీ సిమెంట్స్గా మారిన విషయం ప్రభుత్వానికి తెలియజేయకపోవడంతో ప్రభుత్వం LOIను రద్దు చేస్తూ నోటీసు జారీ చేసింది. దీనిపై భారతీ సిమెంట్స్ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా, కోర్టు స్టేటస్కో ఇచ్చింది. అనంతరం హైకోర్టు 2023లో సంస్థ వాదనలు వినిపించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. దాంతో 2024 ఫిబ్రవరి 2న ఎన్నికల నోటిఫికేషన్కి నెల ముందు రెండు లీజులు మంజూరు చేస్తూ జగన్ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఇక ఇదే తరహాలో అసోసియేట్ సిమెంట్ కంపెనీ (ACC), రామ్కో సిమెంట్స్కూ లీజులు ఇచ్చిన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. కడప జిల్లా మైలవరం మండలంలో 2,463 ఎకరాల సున్నపురాయి లీజు కోసం ACCకి 2010లో LOI జారీ కాగా, 2015 నిబంధనల తర్వాత కూడా లీజు పొందలేకపోయింది. 2022లో ACCని అదానీ సిమెంట్స్ కొనుగోలు చేసింది. ఆ సంస్థకు లీజు మంజూరు చేస్తూ 2023 నవంబర్ 15న ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. అనంతరం భారతీ సిమెంట్స్కూ లీజులు మంజూరు అయ్యాయి. అలాగే రామ్కో సిమెంట్స్ కూడా 2024 మార్చి 15న ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలం జయంతిపురం వద్ద 267.30 ఎకరాల్లో లీజు పొందింది.
ఈ మూడు సంస్థలు మైనింగ్ ప్లాన్ ఆమోదం కోసం ఇండియన్ బ్యూరో ఆఫ్ మైన్స్ (IBM)కు దరఖాస్తు చేసుకున్నాయి. పరిశీలనలో IBM ఈ లీజుల్లో నిబంధనల ఉల్లంఘనలు ఉన్నట్లు గుర్తించింది. ముఖ్యంగా, వేలం ద్వారా కాకుండా నేరుగా దరఖాస్తుల ద్వారా లీజులు ఇవ్వడం కేంద్ర చట్టానికి విరుద్ధమని స్పష్టంగా పేర్కొంది. IBM నివేదిక ఆధారంగా కేంద్ర గనులశాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ లీజులపై పునఃపరిశీలన చేయాలని కోరింది.
తదుపరి, రాష్ట్ర కూటమి ప్రభుత్వం న్యాయశాఖతోపాటు అడ్వకేట్ జనరల్ అభిప్రాయం కోరింది. AG నివేదికలో ఈ లీజులు కేంద్ర చట్టాలకు విరుద్ధమని, వాటిని రద్దు చేయడమే సరైన చర్య అని సూచించారు. దీనిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గనులశాఖను వివరమైన నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. ఆ నివేదిక వచ్చాక, భారతీ సిమెంట్స్, ACC, రామ్కో సిమెంట్స్లకు మంజూరైన మొత్తం నాలుగు లీజులను రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది. అనంతరం, ఈ లీజుల కోసం కేంద్ర నిబంధనలకు అనుగుణంగా పబ్లిక్ వేలం నిర్వహించనున్నట్లు గనులశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి.
