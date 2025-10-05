ETV Bharat / state

YUVA : డాక్టర్​ సలహా మేరకు యోగా టీచర్​గా మారిన కుర్రాడు​ - ఆస్తమా, గుండె సమస్యలను తగ్గిస్తూ శిక్షణ

మయూర యోగాపీఠ్​ను ప్రారంభించిన నవీన్​ పానుగంటి - యోగా థెరపీ ద్వారా అనారోగ్యాలను నయం చేస్తున్న నవీన్​ - ఉదయం, సాయంత్రం తరగతులను చెబుతున్న యువకుడు - పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు శిక్షణ

Boy Becomes Yoga Teacher on Doctor Advice
Boy Becomes Yoga Teacher on Doctor Advice (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2025 at 6:20 PM IST

3 Min Read
Young Man Becomes Yoga Teacher on Doctor Advice : ఫిజికల్​ టీచర్​ అయి దేశానికి క్రీడాకారులను అందించాలని ఆ యువకుడు అనుకున్నాడు. కానీ అనారోగ్యం పట్టి పీడించింది. దీంతో ఉపాధ్యాయుడు కావాలనే ఆకాంక్ష మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. ఓ వైపు జబ్బు మరోవైపు డీఎస్సీ పరీక్ష తప్పాననే బాధ మనుసును పిండేసింది. డాక్టర్​ ఇచ్చిన సలహాతో ఆ కుర్రాడు యోగా నేర్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు అదే జీవితంగా మల్చుకున్నాడు. మయూర యోగాపీఠ్​ ప్రారంభించి ఐదేళ్ల పిల్లల నుంచి 60 ఏళ్ల వృద్ధుల వరకూ శిక్షణ ఇస్తున్నాడు. యోగా థెరఫీతో అనారోగ్య సమస్యలకు చెక్​ పెడుతున్న నవీన్​ పానుగంటిపై ప్రత్యేక కథనం.

YUVA : డాక్టర్​ సలహా మేరకు యోగా టీచర్​గా మారిన కుర్రాడు​ - ఆస్తమా, గుండె సమస్యలను తగ్గిస్తూ శిక్షణ (ETV)

శారీరక, మానసిక ప్రశాంతత కోసం ఈ యువకుడు యోగా చేసేవాడు. కానీ ఇప్పుడు అదే జీవన ఆధారంగా మల్చుకున్నాడు. మందులకు మించిన అద్భుత శక్తి ధ్యానంలో ఉందని గ్రహించాడు. ఈ జ్ఞానాన్ని అందరికీ అందించాలనే సంకల్పించాడు. హైదరాబాద్​ కర్మన్​ఘాట్​లో మయూర యోగాపీఠ్​ పేరిట యోగా తరగతులు ప్రారంభించాడు. నిత్యం వందలాది మందికి శిక్షణ ఇస్తూ వారి ఆరోగ్యం బాగు చేసేందుకు ఈ యువకుడు కృషి చేస్తున్నాడు.

యోగాసనాలు వేస్తున్న కుర్రాడు పేరు నవీన్​ పానుగంటి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఆళ్లపల్లి స్వస్థలం. వ్యవసాయ కుటుంబంలో పుట్టిన ఈ యువకుడు బీసీ గురుకులాల్లో డిగ్రీ వరకు చదివాడు. ఆ తర్వాత పార్ట్​ టైమ్​ జాబ్స్​ చేస్తూనే బ్యాచిలర్​ ఆఫ్​ ఫిజికల్​ ఎడ్యుకేషన్​ అండ్​ మాస్టర్​ ఆఫ్​ ఫిజికల్​ ఎడ్యుకేషన్​ పూర్తి చేశాడు. తల్లిదండ్రుల కష్టాలను చూస్తూ పెరిగిన నవీన్​, మంచి ఉద్యోగం సాధించాలని కలలు కన్నాడు. ఈ క్రమంలో ఫిజికల్​ టీచర్​ అయి దేశానికి క్రీడాకారులను అందించాలని అనుకున్నాడు. ఫిజికల్​ ఫిట్​నెస్​ టెస్ట్​ పాస్​ అయినప్పటికీ డీఎస్సీ పరీక్షలో మాత్రం తప్పాడు.

"2015లోనే డిగ్రీ పూర్తి చేశాను. బీఎస్సీ బయో టెక్నాలజీ చేశాను. ఆ తర్వాత పిజికల్​ ఎడ్యుకేషన్​లోకి మారాను. మూడుసార్లు నీస్​ సర్జరీ జరిగింది. ఒక డాక్టర్​ నేను యోగా చేస్తేనే ఇది తగ్గుతుందని చెప్పారు. దీని కోసం కఠోర శ్రమ చేశాను. ఇప్పుడు సైనస్​ ప్రాబ్లమ్​ అనేది లేదు. నేను హ్యాపీగా ఉంటూ నలుగురిని ఆనందంగా చూసుకోవాలన్నదే నా ఉద్దేశం." - నవీన్​ పానుగంటి, మయూర యోగాపీఠ్​ నిర్వాహకుడు

రిషికేశ్​లో యోగా కోర్సు : డాక్టర్​ ఇచ్చిన సలహాతో ఉత్తరాఖండ్​ రిషికేష్​లోని యోగా కోర్సులో ఈ కుర్రాడు చేరాడు. యోగాపై పట్టు సాధించాక సొంతంగా మయూర యోగాపీఠ్​ను ప్రారంభించాడు. సైనస్​, ఆస్తమా, బ్యాక్​ పెయిన్​, నీ పెయిన్​, సయాటికా, డిప్రెషన్​తో పాటు గుండె సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలను యోగా థెరపీతో నవీన్​ పానుగంటి నయం చేస్తున్నాడు.

"చాలా మందికి నీ పెయిన్​ అనేది సాధారణం అయిపోయింది. తినే ఆహారం వల్లనే 70 శాతం నీ పెయిన్స్​ పెరిగాయి. నీని 90 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా వంచకూడదు. 30 డిగ్రీల కోణంలోనే నీ ని ఉంచుతూ పెయిన్​ను తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ నీ పెయిన్​తో చాలా మంది బాధలు పడుతున్నారు. 10 ఏళ్ల నుంచి కూడా ఇబ్బంది పడేవాళ్లు ఉన్నారు. దీని కోసం ఎంతో మంది సర్జరీ కూడా చేసుకుంటున్నారు. బ్యాక్​ పెయిన్​ వల్ల కూడా చాలా మంది ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. యోగా థెరపీలో కూడా బ్యాక్​ పెయిన్​ను తగ్గించుకోవచ్చు." - నవీన్ పానుగంటి, మయూర యోగాపీఠ్ నిర్వాహకుడు

ప్రతి ఒక్కరూ యోగా చేయాలి : నిత్యం యోగా సాధనతో, బ్రీథింగ్​ థెరపీతో ఆస్తమా, గుండె సంబంధిత సమస్యలను అదుపు చేయవచ్చని నవీన్​ తెలుపుతున్నాడు. మారిన జీవన విధానంలో పెరిగిన శారీరక, మానసిక ఒత్తిళ్లును అధిగమించి, వ్యక్తుల సమగ్ర ఆరోగ్యానికి యోగా రక్షణ కవచంగా పని చేస్తుందని ఆయన అంటున్నారు. ఆరోగ్య భారతావనని తీర్చిదిద్దాలంటే ప్రతీ ఒక్కరూ యోగా చేయాలని నవీన్​ పానుగంటి ఆకాంక్షిస్తున్నారు. యోగా ద్వారా తాను ఆరోగ్యంగా ఉండటంతో పాటు ఇతరులను ఆరోగ్యంగా ఉంచడమే తన లక్ష్యమని అంటున్నాడు. రోజూ యోగా చేయడం ద్వారా గతంలో కంటే ఇప్పుడు ఆరోగ్యం బాగుంటుందని రోజూ ప్రాక్టీస్​ చేస్తున్న వారు చెబుతున్నారు. ఏ సమస్యలతో వచ్చామో అవన్నీ మాయం అయ్యాయని వారు అంటున్నారు.

