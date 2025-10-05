YUVA : డాక్టర్ సలహా మేరకు యోగా టీచర్గా మారిన కుర్రాడు - ఆస్తమా, గుండె సమస్యలను తగ్గిస్తూ శిక్షణ
మయూర యోగాపీఠ్ను ప్రారంభించిన నవీన్ పానుగంటి - యోగా థెరపీ ద్వారా అనారోగ్యాలను నయం చేస్తున్న నవీన్ - ఉదయం, సాయంత్రం తరగతులను చెబుతున్న యువకుడు - పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు శిక్షణ
Published : October 5, 2025 at 6:20 PM IST
Young Man Becomes Yoga Teacher on Doctor Advice : ఫిజికల్ టీచర్ అయి దేశానికి క్రీడాకారులను అందించాలని ఆ యువకుడు అనుకున్నాడు. కానీ అనారోగ్యం పట్టి పీడించింది. దీంతో ఉపాధ్యాయుడు కావాలనే ఆకాంక్ష మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. ఓ వైపు జబ్బు మరోవైపు డీఎస్సీ పరీక్ష తప్పాననే బాధ మనుసును పిండేసింది. డాక్టర్ ఇచ్చిన సలహాతో ఆ కుర్రాడు యోగా నేర్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు అదే జీవితంగా మల్చుకున్నాడు. మయూర యోగాపీఠ్ ప్రారంభించి ఐదేళ్ల పిల్లల నుంచి 60 ఏళ్ల వృద్ధుల వరకూ శిక్షణ ఇస్తున్నాడు. యోగా థెరఫీతో అనారోగ్య సమస్యలకు చెక్ పెడుతున్న నవీన్ పానుగంటిపై ప్రత్యేక కథనం.
శారీరక, మానసిక ప్రశాంతత కోసం ఈ యువకుడు యోగా చేసేవాడు. కానీ ఇప్పుడు అదే జీవన ఆధారంగా మల్చుకున్నాడు. మందులకు మించిన అద్భుత శక్తి ధ్యానంలో ఉందని గ్రహించాడు. ఈ జ్ఞానాన్ని అందరికీ అందించాలనే సంకల్పించాడు. హైదరాబాద్ కర్మన్ఘాట్లో మయూర యోగాపీఠ్ పేరిట యోగా తరగతులు ప్రారంభించాడు. నిత్యం వందలాది మందికి శిక్షణ ఇస్తూ వారి ఆరోగ్యం బాగు చేసేందుకు ఈ యువకుడు కృషి చేస్తున్నాడు.
యోగాసనాలు వేస్తున్న కుర్రాడు పేరు నవీన్ పానుగంటి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఆళ్లపల్లి స్వస్థలం. వ్యవసాయ కుటుంబంలో పుట్టిన ఈ యువకుడు బీసీ గురుకులాల్లో డిగ్రీ వరకు చదివాడు. ఆ తర్వాత పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ చేస్తూనే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ పూర్తి చేశాడు. తల్లిదండ్రుల కష్టాలను చూస్తూ పెరిగిన నవీన్, మంచి ఉద్యోగం సాధించాలని కలలు కన్నాడు. ఈ క్రమంలో ఫిజికల్ టీచర్ అయి దేశానికి క్రీడాకారులను అందించాలని అనుకున్నాడు. ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ పాస్ అయినప్పటికీ డీఎస్సీ పరీక్షలో మాత్రం తప్పాడు.
"2015లోనే డిగ్రీ పూర్తి చేశాను. బీఎస్సీ బయో టెక్నాలజీ చేశాను. ఆ తర్వాత పిజికల్ ఎడ్యుకేషన్లోకి మారాను. మూడుసార్లు నీస్ సర్జరీ జరిగింది. ఒక డాక్టర్ నేను యోగా చేస్తేనే ఇది తగ్గుతుందని చెప్పారు. దీని కోసం కఠోర శ్రమ చేశాను. ఇప్పుడు సైనస్ ప్రాబ్లమ్ అనేది లేదు. నేను హ్యాపీగా ఉంటూ నలుగురిని ఆనందంగా చూసుకోవాలన్నదే నా ఉద్దేశం." - నవీన్ పానుగంటి, మయూర యోగాపీఠ్ నిర్వాహకుడు
రిషికేశ్లో యోగా కోర్సు : డాక్టర్ ఇచ్చిన సలహాతో ఉత్తరాఖండ్ రిషికేష్లోని యోగా కోర్సులో ఈ కుర్రాడు చేరాడు. యోగాపై పట్టు సాధించాక సొంతంగా మయూర యోగాపీఠ్ను ప్రారంభించాడు. సైనస్, ఆస్తమా, బ్యాక్ పెయిన్, నీ పెయిన్, సయాటికా, డిప్రెషన్తో పాటు గుండె సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలను యోగా థెరపీతో నవీన్ పానుగంటి నయం చేస్తున్నాడు.
"చాలా మందికి నీ పెయిన్ అనేది సాధారణం అయిపోయింది. తినే ఆహారం వల్లనే 70 శాతం నీ పెయిన్స్ పెరిగాయి. నీని 90 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా వంచకూడదు. 30 డిగ్రీల కోణంలోనే నీ ని ఉంచుతూ పెయిన్ను తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ నీ పెయిన్తో చాలా మంది బాధలు పడుతున్నారు. 10 ఏళ్ల నుంచి కూడా ఇబ్బంది పడేవాళ్లు ఉన్నారు. దీని కోసం ఎంతో మంది సర్జరీ కూడా చేసుకుంటున్నారు. బ్యాక్ పెయిన్ వల్ల కూడా చాలా మంది ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. యోగా థెరపీలో కూడా బ్యాక్ పెయిన్ను తగ్గించుకోవచ్చు." - నవీన్ పానుగంటి, మయూర యోగాపీఠ్ నిర్వాహకుడు
ప్రతి ఒక్కరూ యోగా చేయాలి : నిత్యం యోగా సాధనతో, బ్రీథింగ్ థెరపీతో ఆస్తమా, గుండె సంబంధిత సమస్యలను అదుపు చేయవచ్చని నవీన్ తెలుపుతున్నాడు. మారిన జీవన విధానంలో పెరిగిన శారీరక, మానసిక ఒత్తిళ్లును అధిగమించి, వ్యక్తుల సమగ్ర ఆరోగ్యానికి యోగా రక్షణ కవచంగా పని చేస్తుందని ఆయన అంటున్నారు. ఆరోగ్య భారతావనని తీర్చిదిద్దాలంటే ప్రతీ ఒక్కరూ యోగా చేయాలని నవీన్ పానుగంటి ఆకాంక్షిస్తున్నారు. యోగా ద్వారా తాను ఆరోగ్యంగా ఉండటంతో పాటు ఇతరులను ఆరోగ్యంగా ఉంచడమే తన లక్ష్యమని అంటున్నాడు. రోజూ యోగా చేయడం ద్వారా గతంలో కంటే ఇప్పుడు ఆరోగ్యం బాగుంటుందని రోజూ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వారు చెబుతున్నారు. ఏ సమస్యలతో వచ్చామో అవన్నీ మాయం అయ్యాయని వారు అంటున్నారు.
