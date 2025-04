ETV Bharat / state

వేసవికాలంలో రైలు ప్రయాణం జాగ్రత్త - ఇబ్బందుల్లో ఉంటే ఈ నెంబరుకు ఒక్క కాల్​ చేయండి - PHONE THEFTS ON TRAINS

Published : April 9, 2025 at 8:26 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Thefts in Trains During the Summer : రైల్వే స్టేషన్‌లోకి వస్తున్న ఒక రైలు డీజిల్‌షెడ్‌ వద్దకు రాగానే వేగం నెమ్మదించింది. తలుపు వద్ద ఓ ప్రయాణికుడు ఫోన్​లో మాట్లాడుతున్నాడు. అక్కడే కాపు కాసిన కొందరు వ్యక్తులు అతడి చేతిలోని మొబైల్​ ఫోన్​ను కర్రతో కొట్టారు. అంతే అది కిందపడింది. మరోవైపు రైలులో ఉన్న మరోవ్యక్తి తలుపు వద్ద కూర్చుని ఉన్నాడు. ఆ వ్యక్తి చేతిలోని ఫోన్‌ను లాక్కుని బయటకు దూకేశారు. ఇలాంటి కేసులు ఇటీవల 25 వరకు నమోదవ్వడం రైళ్లలో సెల్​ఫోన్​ చోరీలు పెరిగాయనడానికి నిదర్శనం.

ముఖ్యంగా వేసవికాలంలో రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రస్తుతం అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠా ఇళ్లల్లో చొరబడి దోచుకుంటున్న ఘటనలు ఎక్కువగా నమోదు అవుతున్నాయి. అయితే ఈ ముఠా సభ్యులు ఎక్కువగా ట్రైన్​లోనే ప్రయాణం చేస్తుంటారు. ఈ పరిస్థితుల్లో మనకు అప్రమత్తతే శ్రీరామరక్ష అని పోలీసులు తెలుపుతున్నారు.

ఏసీ కోచ్‌లో చల్లగా : ఇటీవలి కాలంలో దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే ఏసీ కోచ్‌లలో దొంగతనాలు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి. దుండగులు టికెట్‌ తీసుకుని ఏసీలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. రాత్రి పూట ప్రయాణికులు నిద్రిస్తున్న సమయంలో వారికి సంబంధించిన సూట్‌కేసులను ఇతర విలువైన వస్తువులను దొంగలిస్తున్నారు. ఈ చోరీలను రైల్వే పోలీసులు కూడా గమనించలేకపోతున్నారు. కావున ప్రయాణికులు ఈ విషయంలో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉంటేనే ఉత్తమం. తమకు సంబంధించిన వస్తువులను జాగ్రత్తగా భద్రపరచుకోవాలి.

ఎక్కువగా మొబైల్​ఫోన్లు : ఎక్కువగా మొబైల్​ఫోన్లు, విలువైన ఇయర్‌ఫోన్‌లు దొంగిలించిన కేసులే ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. వీటి తర్వాత బంగారు ఆభరణాలు, లాప్‌టాప్‌లు, నగదు ఉంటుంది. ప్రయాణికులు రాత్రి నిద్రిస్తున్న సమయంలో లేదా రైలు ఎక్కుతుండగా రద్దీలో మొబైల్​ఫోన్​లను కొట్టేస్తారు.