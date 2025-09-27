ఓ వైపు ఆధ్యాత్మికం, మరోవైపు ప్రకృతి సోయగం - సెలవుల్లో ఈ ప్రాంతాలకు వెళ్లండి
నేడు 'ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం' - ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అనేక ప్రాచీన ఆలయాలు - పూర్వ వైభవానికి చిహ్నంగా అద్భుతమైన శిల్పకళతో అనేక చారిత్రక కట్టడాలు - జిల్లాలో ప్రకృతి అందాలు, జలాపాతాలు
Published : September 27, 2025 at 4:01 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 4:56 PM IST
Tourism In Telangana : ప్రకృతి సోయగాలు అడవి తల్లి అందాలు, జాలువారే జలపాతాలు గలగల పారే నీటి సవ్వళ్లు, చారిత్రక కట్టడాలు, ఆధ్యాత్మికతను వెదజల్లే ఆలయాలు, జోడేఘాట్ పరిసరాలు, కవ్వాల్ అభయారణ్యం ఇలా అనేక అందమైన, ఆహ్లాదకరమైన దృశ్యాలకు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కొదవలేదు. కొన్నేళ్లుగా పర్యాటక శాఖ చేపడుతున్న ప్రయత్నాలు కొద్దిగా ఫలిస్తున్నా ఆశించిన ప్రగతి లేదు. పర్యాటకులు సందర్శించేందుకు వీలుగా సౌకర్యాలను సమకూర్చాల్సిన అవసరం ఉంది. 'నేడు ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం' సందర్భంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని పర్యాటక ప్రదేశాలపై ప్రత్యేక కథనం.
నిత్యం భక్తులతో రద్దీ : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అనేక ప్రాచీన ఆలయాలు ఉన్నాయి. అందులో నిర్మల్ జిల్లాలోని బాసర ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందింది. దేశంలో రెండే రెండు సరస్వతీ క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. ఒకటి కశ్మీర్లో ఉండగా, రెండోది బాసరలో ఉంది. పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం నిర్వహించేందుకు వేలాది మంది భక్తులు ఈ ఆలయానికి వస్తుంటారు. మంచిర్యాల జిల్లాలోని గూడెంలో సత్యనారాణయ స్వామి ఆలయం, జైనథ్లో లక్ష్మీనారాయణ స్వామి, ఇచ్చోడలో సిరిచెల్మ పోచమ్మ ఆలయం, ఇంద్రవెల్లిలో నాగోబా, దిలావర్పూర్లో కదిలి పాపహరేశ్వర ఆలయం, బెల్లంపల్లిలో బుగ్గరాజరాజేశ్వర స్వామి, సారంగాపూర్లో అడెల్లి పోచమ్మ ఆలయం, చెన్నూరులో అగస్తేశ్వరాలయం, వాంకిడిలోని శివాలయం, ఆసిఫాబాద్లోని బాలరేశ్వరాలయం, సిర్పూరులోని వేంకటేశ్వర ఆలయం నిత్యం భక్తులతో రద్దీగా ఉంటాయి.
పర్యాటక కారిడార్ : ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ నుంచి నాగ్పూర్ వరకు పర్యాటక కారిడార్ను ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. హైదరాబాద్, నిజామాబాద్ జిల్లాలను కలుపుతూ బాసర మీదుగా నిర్మల్ కొయ్య బొమ్మలు, చారిత్రక కట్టడాలు, కుంటాల, పోచర జలపాతాలు, జైనథ్ సూర్య దేవాలయం వరకు పర్యాటక అభివృద్ధి ప్రణాళిక రూపొందించాలి. నిర్మల్ మీదుగా కడెం జలాశయం, కవ్వాల్ అభయారణ్యం కూడా దీనికి అనుసంధానం చేస్తే ప్రయోజనం ఉంటుంది.
ప్రకృతి సోయగాలు : ఆదిలాబాద్ అంటేనే అడవుల జిల్లా ప్రకృతి అందాలకు కొదవలేదు. మంచిర్యాల జిల్లాలో కవ్వాల్ అభయారణ్యం ఉంది. లేళ్లు, కొమ్ముల దుప్పిలు, అడవి దుప్పిలు, చిరుత పులులు, వివిధ రకాల పక్షులకు ఇది నిలయం. ఈ అభయారణ్యంలో పర్యటించేందుకు వాహన సౌకర్యం ఉంది. దీంతో పాటు శివ్వారం, ప్రాణహిత అభయారణ్యాలు ఉన్నాయి. మొసళ్లు, జింకలు, ఎలుగుబంట్లు, కొండచిలువలు, పెద్దదుప్పిలు, కొమ్ముల దుప్పిలు ఉంటాయి.
జలపాతాలు : ఉమ్మడి జిల్లాలో పలు ప్రాంతాల్లో జలపాతాలు ఉన్నాయి. వీటిలో రాష్ట్రంలోనే ప్రసిద్ధి చెందిన కుంటాల ఒకటి. ఈ జలపాతం కింద వరకు వెళ్లేందుకు మెట్లు ఉన్నాయి. ఆదిలాబాద్కు కొద్ది దూరంలో పొచ్చెర జలపాతం ఉంది. ఆసిఫాబాద్ మండల కేంద్రానికి 25 కి.మీ. దూరంలో పచ్చని చెట్లు, ఎత్తయిన గుట్టల మధ్య సమతుల గుండం ఉంది. దీంతో పాటు జైనూర్, సిర్పూరు (యు), నేరడిగొండ అటవీ ప్రాంతాల్లో సప్తగుండాల, పారఖపి, గాయత్రి తదితర జలపాతాలు ఉన్నాయి. వీటికి రవాణా సౌకర్యం కల్పిస్తే ప్రసిద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది.
అద్భుతమైన రాతి కట్టడాలు : గత వైభవానికి చిహ్నంగా అద్భుతమైన శిల్పకళతో నిర్మించిన అనేక చారిత్రక కట్టడాలు ఉన్నాయి. నిర్మల్ జిల్లాలో నిమ్మనాయుడి పాలన నాటి గొలుసుల దర్వాజ, శ్యంగఢ్, బత్తీస్గఢ్ కోటలు ఉన్నాయి. ఉట్నూరులో గోండుల కోట ఉంది. జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో రాజల కాలం నాటి నాణేలు, విగ్రహాలు, ఫిరంగులు ఉన్నాయి. అప్పట్లో నిర్మించిన కోనేరులు, రాతి కట్టడాలతో బావులు అక్కడక్కడా కనిపిస్తాయి.
ఈ ఏడాది థీమ్ : ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యాటకంపై అవగాహన కలిగించేందుకు ప్రతి సంవత్సరం ఒక అంశాన్ని ఎంచుకుని కార్యక్రమాలను నిర్వహించి అవగాహన కల్పిస్తారు. ఈ సంవత్సరం 'పర్యాటకం, సుస్థిర పరివర్తన' అనే థీమ్తో కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు.
