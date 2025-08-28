ETV Bharat / state

ఉద్యోగం కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - ఏ జాబ్​కు మంచి డిమాండ్‌ ఉందో తెలుసా? - BEST COUNTRIES FOR JOBS

సరైన ఉద్యోగం సంపాదించలేమన్న అసంతృప్తితో విదేశాల బాట - ఇదే ఫార్ములాను ఫాలో అవుతున్న చాలా మంది భారతీయులు - మరి టాప్​ దేశాలు ఎంటో చూద్దాం

Demand For Jobs
Best Countries For Jobs (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2025 at 11:36 PM IST

3 Min Read

Best Countries For Job Opportunities : చదువుకున్న చదువుకు ఉన్న చోట సరైన ఉద్యోగం లభించకపోతే మరో దేశానికైనా వెళ్లాలని భావించే వారు ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఉంన్నారు. అయితే, ఏ దేశంలో ఎలాంటి ఉద్యోగాలకు డిమాండ్‌ ఉంది? ఏ రంగంలో అవకాశాలు ఎక్కువగా లభిస్తున్నాయి. అనే తదితర సమాచారం తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైనది. మరి ఉద్యోగావకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్న టాప్‌ దేశాలేవి? అక్కడి సానుకూల, ప్రతికూల అంశాలేంటి ఇని చూద్దామా...

న్యూజిలాండ్‌ : ఇక్కడ సీజనల్‌ ఉద్యోగాలు ఎక్కువ. వ్యవసాయం, ఎకోటూరిజం, వింటర్‌ స్పోర్ట్స్‌లో ఉద్యోగ అవకాశాలుంటాయి. జనాభా తక్కువ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తే ఎక్కడో చిక్కుకుపోయామన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. అయితే, పనిచేసే చోట హెల్తీ వాతావరణం ఉంటుంది. అక్కడి ప్రభుత్వం కూడా విదేశీయులకు భరోసాను ఇస్తుంది.

నెదర్లాండ్స్‌ : టెక్నాలజీ, పరిశోధన, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల వంటి రంగాల్లో ఉద్యోగాలకు డిమాండ్‌ ఎక్కువగా ఉంది. చాలా మంది ఇంగ్లిష్‌లోనే మాట్లాడటంతో ఎక్కవ సమస్య ఏమి ఉండదు. క్రైమ్‌ రేట్‌ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. కానీ, అక్కడి ప్రజలతో కలిసిపోవడం చాలా కష్టం.

దక్షిణ కొరియా : టెక్నాలజీ, విద్య రంగాల్లో మంచి ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి. వర్క్ ప్లేస్ చాలా బాగుంటుంది. వేతనాలు కూడా భారీగానే ఉంటాయి. అవసరమైతే ఫుడ్​ బెడ్​ వెసులుబాటు కూడా ఇస్తారు. అయితే, అక్కడ భారతీయ వంటకాలు ఉండవు. ఉద్యోగులు మెరుగైన ప్రదర్శన కనబర్చడం కోసం పనిగంటల కంటే అదనంగా సమయం కేటాయించకుని కష్టపడుతుంటారు.

ఆస్ట్రేలియా : అతిథ్యం, టూరిజం, వ్యవసాయం, మార్కెటింగ్‌లో ఉద్యోగాలుంటాయి. జీవన ప్రమాణాలు అత్యుత్తమంగా ఉంటాయి. ఈ దేశంలో పని వాతావరణం కూడా అద్భుతంగా ఉండటంతో పాటు భారీ వేతనాలుంటాయి. అయితే, ముఖ్యమైన నగరాల్లో ప్రజా రవాణాలో ఇబ్బందులు మాత్రం ఎదుర్కోవాల్సిందే. బస్సు, రైళ్ల కోసం చాలా సేపు వేచి చూడాల్సి వస్తుంటుంది.

జర్మనీ : ఫైనాన్స్‌, ఫార్మాస్యూటికల్స్‌, ఇంజినీరింగ్‌ రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలుంటాయి. అక్కడ ప్రభుత్వ సామాజిక సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తుంది. పనిగంటలు తక్కువే. దేశవ్యాప్తంగా రవాణా సౌకర్యం చాలా బాగుంటుంది. అయితే, జర్మనీవాసులు కాస్త ఇంట్రోవర్ట్స్గా ఉంటారు. వాళ్లతో స్నేహం చేయడం కాస్త కష్టంగానే ఉంటుంది. వేతనాలు సాధరణంగా, పన్నులు భారీగా అక్కడి ప్రభుత్వం వసూలు చేస్తుంది.

బ్రెజిల్‌ : టూరిజం, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగాల్లో ఎక్కువగా ఉద్యోగాలుంటాయి. వైద్యఖర్చులు చాలా చీప్​ అండ్​ బెస్ట్​లో ఉంటాయి. అక్కడి ప్రజలు చాలా ఫ్రెండ్లీగా మెలుగుతారు. విదేశీయులతో సులభంగా కలిసి మెలిసి ఉంటారు. అయితే, నేరాలు ఎక్కువగా జరుగుతుండటం కాస్త ఆలోచించాల్సిన విషయంగా పరిగణించాలి. అవినీతి ఎక్కువగానే ఉంటుంది. దీంతో ఆర్థిక వ్యవస్థ అక్కడ స్థిరంగా ఉండదు.

డెన్మార్క్‌ : బయోటెక్‌, వ్యవసాయం, ఇంధనం రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు బోలెడున్నాయి. పన్నులు భారీగా ఉన్నా ప్రభుత్వం విద్య, వైద్యం ప్రజలందరికీ ఉచితంగా చేపిస్తుంది. దీంతో అక్కడి ప్రజలు వేతనాలు తక్కువగా ఉన్నా సంతోషంగా జీవితాన్ని గడిపేస్తారు. విదేశీయులు అక్కడికి వెళ్తే లివింగ్ కాస్ట్​ ఎక్కువవుతుంది. ఎల్లప్పుడు చల్లటి వాతావరణమే ఉంటుంది. సూర్యుడి కాంతి పెద్దగా కనిపించే అవకాశమే ఉండదు.

బోత్సవానా : ఫైనాన్స్‌, టెక్స్‌టైల్స్‌, అంతర్జాతీయ స్థాయి వ్యాపారాల రంగాల్లో ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. ప్రస్తుతం ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ క్రమంగా వృద్ధి చెందుతున్న పరిస్థితిలో ఉంది. ఈ క్రమంలో ఉద్యోగావకాశాలు ఎక్కువగా పెరుగుతున్నాయి. వాతావరణం ఏడాది పొడవునా పొడిగా, వేడిగా ఉంటుంది. ఇక్కడ అనేక దేశాల ప్రజలు వచ్చి స్థిరపడటంతో సామాజికంగా ప్రజల మధ్య వ్యత్యాసాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంటాయి. వేతనాల్లో కూడా భారీగా తేడాలుంటాయి.

కార్పొరేట్​ లైఫ్​కి కావాల్సిన 4C's - అప్పుడే చేతి నిండా ఉద్యోగాలు

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

Best Countries For Job Opportunities : చదువుకున్న చదువుకు ఉన్న చోట సరైన ఉద్యోగం లభించకపోతే మరో దేశానికైనా వెళ్లాలని భావించే వారు ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఉంన్నారు. అయితే, ఏ దేశంలో ఎలాంటి ఉద్యోగాలకు డిమాండ్‌ ఉంది? ఏ రంగంలో అవకాశాలు ఎక్కువగా లభిస్తున్నాయి. అనే తదితర సమాచారం తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైనది. మరి ఉద్యోగావకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్న టాప్‌ దేశాలేవి? అక్కడి సానుకూల, ప్రతికూల అంశాలేంటి ఇని చూద్దామా...

న్యూజిలాండ్‌ : ఇక్కడ సీజనల్‌ ఉద్యోగాలు ఎక్కువ. వ్యవసాయం, ఎకోటూరిజం, వింటర్‌ స్పోర్ట్స్‌లో ఉద్యోగ అవకాశాలుంటాయి. జనాభా తక్కువ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తే ఎక్కడో చిక్కుకుపోయామన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. అయితే, పనిచేసే చోట హెల్తీ వాతావరణం ఉంటుంది. అక్కడి ప్రభుత్వం కూడా విదేశీయులకు భరోసాను ఇస్తుంది.

నెదర్లాండ్స్‌ : టెక్నాలజీ, పరిశోధన, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల వంటి రంగాల్లో ఉద్యోగాలకు డిమాండ్‌ ఎక్కువగా ఉంది. చాలా మంది ఇంగ్లిష్‌లోనే మాట్లాడటంతో ఎక్కవ సమస్య ఏమి ఉండదు. క్రైమ్‌ రేట్‌ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. కానీ, అక్కడి ప్రజలతో కలిసిపోవడం చాలా కష్టం.

దక్షిణ కొరియా : టెక్నాలజీ, విద్య రంగాల్లో మంచి ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి. వర్క్ ప్లేస్ చాలా బాగుంటుంది. వేతనాలు కూడా భారీగానే ఉంటాయి. అవసరమైతే ఫుడ్​ బెడ్​ వెసులుబాటు కూడా ఇస్తారు. అయితే, అక్కడ భారతీయ వంటకాలు ఉండవు. ఉద్యోగులు మెరుగైన ప్రదర్శన కనబర్చడం కోసం పనిగంటల కంటే అదనంగా సమయం కేటాయించకుని కష్టపడుతుంటారు.

ఆస్ట్రేలియా : అతిథ్యం, టూరిజం, వ్యవసాయం, మార్కెటింగ్‌లో ఉద్యోగాలుంటాయి. జీవన ప్రమాణాలు అత్యుత్తమంగా ఉంటాయి. ఈ దేశంలో పని వాతావరణం కూడా అద్భుతంగా ఉండటంతో పాటు భారీ వేతనాలుంటాయి. అయితే, ముఖ్యమైన నగరాల్లో ప్రజా రవాణాలో ఇబ్బందులు మాత్రం ఎదుర్కోవాల్సిందే. బస్సు, రైళ్ల కోసం చాలా సేపు వేచి చూడాల్సి వస్తుంటుంది.

జర్మనీ : ఫైనాన్స్‌, ఫార్మాస్యూటికల్స్‌, ఇంజినీరింగ్‌ రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలుంటాయి. అక్కడ ప్రభుత్వ సామాజిక సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తుంది. పనిగంటలు తక్కువే. దేశవ్యాప్తంగా రవాణా సౌకర్యం చాలా బాగుంటుంది. అయితే, జర్మనీవాసులు కాస్త ఇంట్రోవర్ట్స్గా ఉంటారు. వాళ్లతో స్నేహం చేయడం కాస్త కష్టంగానే ఉంటుంది. వేతనాలు సాధరణంగా, పన్నులు భారీగా అక్కడి ప్రభుత్వం వసూలు చేస్తుంది.

బ్రెజిల్‌ : టూరిజం, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగాల్లో ఎక్కువగా ఉద్యోగాలుంటాయి. వైద్యఖర్చులు చాలా చీప్​ అండ్​ బెస్ట్​లో ఉంటాయి. అక్కడి ప్రజలు చాలా ఫ్రెండ్లీగా మెలుగుతారు. విదేశీయులతో సులభంగా కలిసి మెలిసి ఉంటారు. అయితే, నేరాలు ఎక్కువగా జరుగుతుండటం కాస్త ఆలోచించాల్సిన విషయంగా పరిగణించాలి. అవినీతి ఎక్కువగానే ఉంటుంది. దీంతో ఆర్థిక వ్యవస్థ అక్కడ స్థిరంగా ఉండదు.

డెన్మార్క్‌ : బయోటెక్‌, వ్యవసాయం, ఇంధనం రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు బోలెడున్నాయి. పన్నులు భారీగా ఉన్నా ప్రభుత్వం విద్య, వైద్యం ప్రజలందరికీ ఉచితంగా చేపిస్తుంది. దీంతో అక్కడి ప్రజలు వేతనాలు తక్కువగా ఉన్నా సంతోషంగా జీవితాన్ని గడిపేస్తారు. విదేశీయులు అక్కడికి వెళ్తే లివింగ్ కాస్ట్​ ఎక్కువవుతుంది. ఎల్లప్పుడు చల్లటి వాతావరణమే ఉంటుంది. సూర్యుడి కాంతి పెద్దగా కనిపించే అవకాశమే ఉండదు.

బోత్సవానా : ఫైనాన్స్‌, టెక్స్‌టైల్స్‌, అంతర్జాతీయ స్థాయి వ్యాపారాల రంగాల్లో ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. ప్రస్తుతం ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ క్రమంగా వృద్ధి చెందుతున్న పరిస్థితిలో ఉంది. ఈ క్రమంలో ఉద్యోగావకాశాలు ఎక్కువగా పెరుగుతున్నాయి. వాతావరణం ఏడాది పొడవునా పొడిగా, వేడిగా ఉంటుంది. ఇక్కడ అనేక దేశాల ప్రజలు వచ్చి స్థిరపడటంతో సామాజికంగా ప్రజల మధ్య వ్యత్యాసాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంటాయి. వేతనాల్లో కూడా భారీగా తేడాలుంటాయి.

కార్పొరేట్​ లైఫ్​కి కావాల్సిన 4C's - అప్పుడే చేతి నిండా ఉద్యోగాలు

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

For All Latest Updates

TAGGED:

DEMAND FOR JOBSBEST COUNTRIES FOR JOBSJOBS IN SOUTH KOREAవిదేశాల్లో ఉద్యోగాలుBEST COUNTRIES FOR JOBS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

"పొంగల్ నూడిల్స్" ఎప్పుడైనా తిన్నారా? - సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో చాలా రుచికరంగా!

ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి చరిత్ర తెలుసా? 1954లో ఒక్క అడుగుతో మొదలై!

'భారత్‌పై ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం స్వల్పమే- కానీ తర్వాత మాత్రం పెను సవాల్'

'కిడ్నీలకు' ముప్పు తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే! - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.