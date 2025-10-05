ETV Bharat / state

గంటన్నరలోనే బెంగళూరు-చెన్నై - చిత్తూరు మీదుగా దూసుకెళ్తున్న ఎక్స్‌ప్రెస్ హైవే

రూ.17,980 కోట్ల వ్యయంతో 262 కి.మీ. పొడవైన రహదారి - భవిష్యత్తులో ఎనిమిది వరుసల విస్తరణకు కేంద్రం ప్రణాళిక

Representational image of high speed expressway
Representational image of high speed expressway (Eenadu)
BENGALURU CHENNAI EXPRESSWAY: దక్షిణ భారతదేశంలోని మూడు ప్రధాన రాష్ట్రాలైన కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తమిళనాడును అనుసంధానం చేస్తూ నిర్మాణం జరుగుతున్న బెంగళూరు-చెన్నై ఎక్స్‌ప్రెస్ హైవే ఇప్పుడు తుదిదశకు చేరుకుంది. ఈ హైవే అందుబాటులోకి వస్తే చిత్తూరు జిల్లావాసులు గంటన్నరలోనే బెంగళూరు లేదా చెన్నై చేరుకునే వీలుంటుంది. వి.కోట ప్రాంతం నుంచి అయితే కేవలం గంటలోనే బెంగళూరు చేరుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. గరిష్ఠ వేగం గంటకు 120 కి.మీగా నిర్ధారించిన ఈ రహదారి, రాష్ట్రాల మధ్య వాణిజ్యం, పర్యాటకం, పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి కొత్త ఊపునిచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

కర్ణాటక పరిధిలో వేగంగా పనులు: బెంగళూరు-చెన్నై ఎక్స్‌ప్రెస్ హైవే కర్ణాటక పరిధిలో హొస్‌కోట నుంచి సుందరపాళ్య వరకు 91 కి.మీ. మేర నాలుగు వరుసల రహదారి ఇప్పటికే పూర్తి అయింది. ఈ విభాగంలో వాహన రాకపోకలు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రస్తుతం సుందరపాళ్య నుంచి తమిళనాడు సరిహద్దు గుడిపాల వరకు పనులు చురుకుగా సాగుతున్నాయి. చిత్తూరు జిల్లా పరిధిలోని బైరెడ్డిపల్లె, చీలాపల్లె, బలిజపల్లె వద్ద లింకు రహదారులు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. ఈ లింకు రోడ్లతో సమీప గ్రామాలు, పట్టణాలు ప్రధాన రహదారితో నేరుగా అనుసంధానం కానున్నాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పరిధిలో ప్రధాన మార్గం: రాష్ట్రంలో మొత్తం 65 కి.మీ. మేర ఈ హైవే చిత్తూరు జిల్లా మీదుగా వెళ్తుంది. ఈ మార్గం పూర్తయితే చిత్తూరు, కుప్పం, పుంగనూరు ప్రాంతాలకు పరిశ్రమలు, రవాణా రంగాల్లో పెద్ద అవకాశాలు లభించనున్నాయి. రహదారి నిర్మాణం పూర్తయ్యాక బెంగళూరు నుంచి చెన్నై మధ్య ప్రయాణ సమయం ప్రస్తుతం 6 గంటల నుంచి 1.5 గంటలకు తగ్గనుంది. ఇది దక్షిణ భారత వాణిజ్యానికి కీలకంగా మారనుందనే అంచనాలు ఉన్నాయి.

భవిష్యత్తులో 8 వరుసలుగా అభివృద్ధి: ప్రస్తుతం హైవే నాలుగు వరుసలుగా నిర్మాణం జరుగుతున్నా, రాబోయే సంవత్సరాల్లో ట్రాఫిక్‌ పెరుగుదల దృష్ట్యా ఎనిమిది వరుసలుగా విస్తరించేందుకు కేంద్రం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. కేంద్ర రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రాజెక్టు మొత్తం దశలవారీగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఇందులో చిత్తూరు జిల్లాలోని లింకు రహదారులను విస్తరించడమే కాకుండా, ఇంటర్‌చేంజ్‌లు, ఓవర్‌పాసులు, సర్వీస్ రోడ్లు కూడా నిర్మిస్తున్నారు.

ప్రాజెక్టు వివరాలు:

  • ప్రాజెక్టు : బెంగళూరు-చెన్నై హైస్పీడ్‌ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్ హైవే (ఎన్‌హెచ్‌-7)
  • ప్రారంభం: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా 2022లో శంకుస్థాపన
  • అంచనా వ్యయం: రూ.17,980 కోట్లు
  • భూసేకరణ: 2,650 హెక్టార్లు
  • మొత్తం పొడవు: 262 కి.మీ.
  • మార్గం: బెంగళూరు హొస్‌కోట శాటిలైట్‌ టౌన్‌ రింగ్‌ రోడ్డు - చెన్నై శ్రీపెరంబదూర్‌
  • రాష్ట్రంలో దూరం: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ - 65 కి.మీ.

ప్రయోజనాలు - రాష్ట్రానికి కొత్త అవకాశాలు:

  • ఈ ఎక్స్‌ప్రెస్ హైవే పూర్తయితే, బెంగళూరు-చెన్నై మధ్య ప్రయాణ సమయం 75% తగ్గుతుంది.
  • చిత్తూరు జిల్లాలో పరిశ్రమల స్థాపన వేగవంతమవుతుంది.
  • రవాణా ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి.
  • బెంగళూరు, చెన్నైకి వాణిజ్యం సులభం అవుతుంది.
  • పర్యాటకం, పెట్టుబడులు పెరగడం ద్వారా స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఉత్సాహం లభిస్తుంది.
  • ప్రత్యేకించి చిత్తూరు జిల్లా కేంద్రంగా దక్షిణ భారత పరిశ్రమలకు కొత్త కారిడార్‌గా ఎదగనుందనే అంచనాలు ఉన్నాయి.
  • వచ్చే ఏడాది చివరికి వాహన రాకపోకలు: ప్రాజెక్టు అధికారులు వచ్చే ఏడాది చివరి నాటికి హైవేను పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి తేవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ రహదారిపై వాహనాలు గంటకు 120 కి.మీ. వేగంతో ప్రయాణించవచ్చు.

రాష్ట్రానికి మరో హైస్పీడ్‌ కారిడార్‌ - అమరావతితో అనుసంధానం

పైవంతెనలు, బైపాస్‌లు, సర్వీస్‌ రోడ్లు - NH16 విస్తరణకు కొత్త ఊపు

