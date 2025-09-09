ETV Bharat / state

'నాకే చాలా బాధగా ఉంది - నన్ను ధరించండి - మీ ప్రాణాన్ని కాపాడుకోండి'

హెల్మెట్​ ధరించకుండా ప్రయాణాలు - పెరుగుతున్న ప్రమాదాలు - శిరస్త్రాణం తప్పకుండా పెట్టుకోవాలంటున్న పోలీసులు

Helmet Using Benefits
Helmet Using Benefits (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Helmet Using Benefits : 'నాకే బాధగా ఉంది. ఇలా నా గురించి, నా అవసరం గురించి మీతో చెప్పక తప్పడం లేదు. నన్ను విస్మరిస్తున్న తీరును చూస్తూ తట్టుకోలేకపోతున్నాను. అందుకే మీ ముందుకు వచ్చాను. నా గోడును వినిపిస్తున్నాను. ఇంతకీ నేను ఎవరో ఇప్పటికే మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. మీరు ప్రయాణించేటప్పుడు మీ తలకు రక్షణగా ఉండే శిరస్త్రాణాన్ని (హెల్మెట్​). మీ ప్రాణం విలువ మీకంటే నాకే బాగా తెలుసు. రహదారి ప్రమాదంలో అయిన వాళ్లను కోల్పోతే, వారి కుటుంబాలను చూస్తుంటే గుండె తరుక్కుపోతుంది.

ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నాను అంటే, ఇటీవల నన్ను ధరించని వారు అధికంగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. హెల్మెట్​ తప్పనిసరిగా పెట్టుకుంటామని పోలీసులు ప్రమాణం చేయిస్తున్నా, ప్రచారం చేస్తున్నా, అవగాహన కల్పిస్తున్నా, తీరు మాత్రం మార్చుకోకపోవడం ఎంతో బాధ కలుగుతోంది. అనాలోచిత చర్యల ద్వారా జరిగిన ప్రమాదాల్లో యువకులే అధికంగా మరణిస్తున్నారు. ఇందులో పెళ్లికాని వారు కొందరుంటే, పెళ్లయిన సంవత్సరం, రెండు సంవత్సరాలకే అనంత లోకాలకు చేరేవారు మరికొందరు. ఇందులో ఏ ఒక్కరు నా విలువను గుర్తించినా, నేడు వారి కుటుంబీకులతో సంతోషంగా ఉండేవారు. ఇప్పటికైనా మీరు మారండి. నా మాట వినండి నన్ను తలకెక్కించుకోండి.

అపోహలు వద్దు : నన్ను ధరిస్తే జుట్టు ఊడిపోతుంది అని కొందరు ధరించరు. కానీ అదంతా అపోహే. ఈ విషయం ఇప్పటికే వైద్యపరంగా రుజువైంది కూడా. నేను రక్షగా ఉంటే జుట్టు కాలుష్యం బారిన పడదు. చర్మ సమస్యలుంటే మాత్రం వైద్యులను సంప్రదించి నన్ను ఎంపిక చేసుకోండి.

ధరిస్తే ఎంతో ధైర్యం : మీ శరీర భాగంలో నేను అండగా ఉండే తలే చాలా కీలకం. ఇందులోనూ మెదడు చాలా సున్నితమైంది. దెబ్బలు తగలకుండా నేను కాపాడుతా. అందుకే నన్ను ధరించండి. ధైర్యంగా ఉండండి.

మరో మాట : ఏది పడితే అది కొనకండి. ఐఎస్‌ఐ మార్కు ఉన్నవాటిని చూసి కొనండి. ఇందులోనూ ఈ మార్కుతో మోసాలు జరుగుతున్న తీరు గమనించండి. ఆడవాళ్లు నన్ను ధరించేందుకు వెనకాడుతుంటారు. ఇది తగదని గుర్తుంచుకోండి. ముఖం పూర్తిగా కప్పి ఉండేవి ధరించడం వల్ల తలకు, ముఖానికి రక్షణగా ఉంటాయి. తక్కువ ధర అని నాసిరకం కొంటే ప్రాణాలకు ప్రమాదం.'

ఎలా ఎంచుకోవాలో తెలియక సతమతం : హెల్మెట్ ధరించడం వల్ల జరిగే లాభాలు అంతా ఇంతా కాదు. ఒక ప్రాణమే నిలబడుతుంది. అందుకు అందరూ కచ్చితంగా హెల్మెట్ ధరించాలి. అయితే చాలా మంది హెల్మెట్ కొంటారు కానీ, సరైన దానిని ఎలా ఎంపిక చేసుకోవాలి అనేది తెలియదు. అయితే మంచి హెల్మెట్​ఎలా ఎంపిక చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

హెల్మెట్​ను కొనేటప్పుడు ఇవి తప్పక పరీక్షించండి :

  • నాణ్యత విషయంలో ఎక్కడా రాజీపడకూడదు. ప్రభుత్వ ప్రమాణాలకు తగినవి మాత్రమే ఎంచుకోవాలి.
  • కూల్​ ఫైబర్​ ఉన్న హెల్మెట్లు, గాలి లోపలకు వెళ్లే వాటిని తీసుకుంటే ఎలాంటి చెమట పట్టదు. ఉక్కపోతగా అనిపించదు.
  • తల సైజుకు తగ్గట్లు హెల్మెట్​ను​ ఎంపిక చేసుకోవాలి.
  • చుండ్రు, చర్మ వ్యాధులు ఏవైనా ఉంటే, డాక్టర్లను సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోవాలి.

హెల్మెట్​ పెట్టుకుంటేనే జుట్టు రాలిపోతుందని అనుకుంటున్నారా? - ఈ విషయం కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే

'హెల్మెట్‌ ధరిస్తే వేడికి కొత్త జుట్టు ఊడిపోతుంది' - ఎంత చెప్పినా తలకెక్కించుకోవట్లేదు!

For All Latest Updates

TAGGED:

HELMET USING BENEFITSHELMET ADVANTAGESHOW CHOOSE HELMETహెల్మెట్ ధరించడం వల్ల లాభాలుHELMET USING BENEFITS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.