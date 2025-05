ETV Bharat / state

ఆపరేషన్‌ సిందూర్​లో నారీ శక్తి! - అందరికీ ఆకాశమంత స్ఫూర్తి! - BENEFITS OF NCC C CERTIFICATE

Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 9, 2025 at 3:04 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 3:34 PM IST 3 Min Read

Girls Interest on To Join in Army : పాకిస్థాన్​ లోని ఉగ్రమూకపై భారత్​ సైన్యం నిర్వహించిన 'ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌' విజయంలో నారీశక్తి స్పష్టంగా కనిపించింది. అందులో కర్నల్‌ సోఫియా ఖురేషీ, వింగ్‌ కమాండర్‌ వ్యోమికా సింగ్‌ కీలక పాత్ర పోషించి మహిళా సమాజానికి స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. భారత్‌ కీర్తిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పారు వారు. ఇటీవల ఎన్‌సీసీ సీ సర్టిఫికెట్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన మహిళా ఎన్‌సీసీ క్యాడెట్లు దేశసేవ కోసం రక్షణ దళంలో చేరుతున్నామని అంటున్నారు. భోపాల్‌లో ఆర్మీ శిక్షణ శివకన్య (ETV Bharat) గుడిహత్నూర్‌కు చెందిన శివకన్యకు చిన్నప్పటి నుంచి సైనికులు అంటే ఎంతో ఇష్టం. సైనికులు, పోలీసులు కనిపిస్తే చాలు కాసేపు ఆగి వారికి గౌరవంగా సెల్యూట్‌ చేస్తారు. దేశసేవలో భాగం కావాలని సంకల్పించారు. సైన్యంలో చేరాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎన్‌సీసీలో చేరి 4 శిక్షణ శిబిరాలు పూర్తి చేశారు శివ కన్య. హైదరాబాద్‌లోని సీఆర్పీఎఫ్‌ హెడ్‌క్వార్టర్‌లో నిర్వహించిన ఆర్మీ ర్యాలీలో తొలిసారి పాల్గొని ఎస్సెస్సీ జీడీ (స్టాఫ్‌ సెలెక్షన్‌ కమిషన్‌ జనరల్‌ డ్యూటీ) జాబ్​కి ఎంపిక అయ్యారు. ఇప్పుడు భోపాల్‌లో ఆర్మీ శిక్షణలో ఉన్నారు. పెళ్లైన ఆర్మీకి

Last Updated : May 9, 2025 at 3:34 PM IST