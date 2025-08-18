ETV Bharat / state

నాడు పడావుపడిన నేలలు - నేడు సిరులు కురిపించే మాన్యాలు - WASTELANDS DEVELOPMENT PROGRAMME

బీడు భూముల అభివృద్ధి కార్యక్రమంతో ఉపాధి - పంచాయతీ కార్యదర్శి అవినాశ్ కృషితో ఆదర్శంగా అక్కపల్లిగూడెం - రైతుకు అదనపు ఆదాయం వచ్చేలా కార్యక్రమం చేపట్టారని ఆ వ్యాసం ద్వారా తెలుసుకున్న సెక్రటరీ

National Employment Guarantee Scheme
భూమి అభివృద్ధి జరిగాక.. పత్తి సాగు చేసిన చేనులో రైతు మేడిద మల్లయ్య (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2025 at 11:48 AM IST

3 Min Read

Waste Lands Development Programme in Akkapalligudem Panchayat : రాళ్లు రప్పలు, ముళ్లపొదలతో ఏళ్లుగా పడావుపడిన నేలలు నేడు పచ్చని పంటలతో సిరులు కురిపించే మాన్యాలుగా మారుతున్నాయి. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకంలో బీడుభూముల అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా చేకూరుతున్న ప్రయోజనమిది. ఈ బృహత్తర కార్యక్రమం చాలాకాలం నుంచి ఉన్నా క్షేత్ర స్థాయిలో అమలు మాత్రం సరిగా జరగడం లేదు. జనగామ జిల్లా స్టేషన్‌ఘన్‌పూర్‌ మండలం అక్కపల్లిగూడెం పంచాయతీ కార్యదర్శి భారత అవినాశ్​ ఈ పథకాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో సఫలీకృతులయ్యారు.

National Employment Guarantee Scheme
పంచాయతీ కార్యదర్శి భారత అవినాష్‌ (Eenadu)

గ్రామీణ భారత ఆర్థికంపై వ్యాసాలు చదివి : ఎంటెక్‌ చదివిన అవినాశ్ సామాజిక అంశాలు, గ్రామీణ భారతదేశ ఆర్థిక, సామాజికవేత్తలు రాసే వ్యాసాలు ఎక్కువగా చదివేవారు. ఈ క్రమంలోనే రాంచీ వర్సిటీ ఆచార్యుడు, మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధిహామీ పథకం ముసాయిదా బిల్లు రూపకర్తల్లో ఒకరు అయిన జాన్‌ డ్రిజ్‌ రాసిన ఆర్టికల్​ చూశారు. ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా ఝార్ఖండ్‌ రాష్ట్రంలో పంట పొలాల గట్ల వెంబడి మామిడి చెట్ల సాగును ప్రోత్సహించి రైతుకు అదనపు ఆదాయం వచ్చేలా ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారని ఆ వ్యాసం ద్వారా పంచాయతీ కార్యదర్శి తెలుసుకున్నారు.

రాళ్ల నేలను చదును చేసి సాగుకు యోగ్యంగా : ఆ స్ఫూర్తితో తను ఉద్యోగం చేసే ప్రాంతంలోని రైతులతో మాట్లాడి వారి బీడుభూమిలో ఉపాధి కూలీలతో పనులు చేయించి పంటల సాగుకు యోగ్యంగా మార్చారు. ఇక్కడి రైతులతో కొబ్బరి మొక్కలు సైతం నాటిస్తున్నారు. రాళ్ల నేలను చదును చేసి సాగుకు యోగ్యంగా మార్చి రెండేళ్లుగా పంటలు వేసుకునేలా మార్పు తీసుకొచ్చారు. నీటి వసతి ఉండటంతో కొందరు వరి పంట సైతం సాగుచేస్తున్నారు. గడిచిన మూడేళ్లుగా అవినాశ్​ పంటల సాగు కోసం కృషి చేస్తున్నారు. ఈయనను ఆదర్శంగా తీసుకొని మరికొందరు సెక్రటరీలు కూడా వారికి సంబంధించిన పంచాయతీల్లో ఈ పథకం అమలుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

National Employment Guarantee Scheme
ఉపాధి పథకంలో భాగంగా రాళ్లతో ఉన్న భూమిని బాగు చేస్తూ.. (Eenadu)

సంతోషం కలిగిందన్న జాన్‌ డ్రిజ్‌ : అక్కపల్లిగూడెం విషయం తెలిసి ఇటీవల ఆచార్య జాన్‌ డ్రిజ్, ప్రైమ్​ మినిస్టర్ ఆర్థిక సలహా మండలిలో గతంలో సభ్యురాలిగా పనిచేసిన ఆశిమా గోయల్, సెస్‌ డైరెక్టర్‌ రేవతి, లిగ్‌ టెక్‌ సంస్థ ప్రతినిధులు ఈ అక్కపెల్లి గూడెం గ్రామాన్ని సందర్శించారు. వ్యవసాయ సాగుకు పంటలలో చేస్తున్న కృషిని గుర్తించి కార్యదర్శి అవినాశ్​ను అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమం తనకు చాలా సంతోషం కలిగించిందని దేశవ్యాప్తంగా ఇది అమలైతే పేద రైతులకు చాలా మేలు జరుగుతుందని ఆచార్య జాన్‌ డ్రిజ్‌ ఆకాంక్షించారు.

"నా భూమి గతంలో రాళ్లతో సాగు చేయటానికి వీల్లేకుండా ఉండేది. మా పంచాయతీ కార్యదర్శి భూమి అభివృద్ధి పథకంలో భాగంగా శుభ్రం చేయించి సాగుకు అనుకూలంగా చదును చేయించారు. మా కుటుంబంతో పాటు గ్రామంలో పలువురికి కరవు పని కింద ఇది దొరికింది. రెండు సీజన్లుగా వరి పంట సాగు చేస్తున్నా. నేను సొంతంగా బాగు చేసుకోవాలంటే దాదాపు నాకు రూ.2 లక్షల వరకు అదనపు ఖర్చయ్యేది" -కొనకటి వెంకయ్య, రైతు

"మా పూర్వీకులకు 30 ఏళ్ల కిందట ప్రభుత్వం ఈ భూమిని ఇచ్చింది. అది ఎటు పనికిరాకుండా ఉండేది. ఖర్చుకు వెనకాడి దీనిని ఏం చేయలేకపోయా. ప్రస్తుతం ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా ఉచితంగా నా భూమిని చాలా బాగు చేశారు. ప్రస్తుతం పత్తి పంట సాగు చేస్తున్నా" -మేడిద మల్లయ్య, రైతు

ఆ ఊరి రైతు నిజంగా రాజే! : ఆలోచన భిన్నం - సాగు లాభదాయకం

1109 కుటుంబాలు - 190 మంది ఉద్యోగులు - పేదరికంలోంచి పుట్టుకొచ్చిన కసి

Waste Lands Development Programme in Akkapalligudem Panchayat : రాళ్లు రప్పలు, ముళ్లపొదలతో ఏళ్లుగా పడావుపడిన నేలలు నేడు పచ్చని పంటలతో సిరులు కురిపించే మాన్యాలుగా మారుతున్నాయి. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకంలో బీడుభూముల అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా చేకూరుతున్న ప్రయోజనమిది. ఈ బృహత్తర కార్యక్రమం చాలాకాలం నుంచి ఉన్నా క్షేత్ర స్థాయిలో అమలు మాత్రం సరిగా జరగడం లేదు. జనగామ జిల్లా స్టేషన్‌ఘన్‌పూర్‌ మండలం అక్కపల్లిగూడెం పంచాయతీ కార్యదర్శి భారత అవినాశ్​ ఈ పథకాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో సఫలీకృతులయ్యారు.

National Employment Guarantee Scheme
పంచాయతీ కార్యదర్శి భారత అవినాష్‌ (Eenadu)

గ్రామీణ భారత ఆర్థికంపై వ్యాసాలు చదివి : ఎంటెక్‌ చదివిన అవినాశ్ సామాజిక అంశాలు, గ్రామీణ భారతదేశ ఆర్థిక, సామాజికవేత్తలు రాసే వ్యాసాలు ఎక్కువగా చదివేవారు. ఈ క్రమంలోనే రాంచీ వర్సిటీ ఆచార్యుడు, మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధిహామీ పథకం ముసాయిదా బిల్లు రూపకర్తల్లో ఒకరు అయిన జాన్‌ డ్రిజ్‌ రాసిన ఆర్టికల్​ చూశారు. ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా ఝార్ఖండ్‌ రాష్ట్రంలో పంట పొలాల గట్ల వెంబడి మామిడి చెట్ల సాగును ప్రోత్సహించి రైతుకు అదనపు ఆదాయం వచ్చేలా ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారని ఆ వ్యాసం ద్వారా పంచాయతీ కార్యదర్శి తెలుసుకున్నారు.

రాళ్ల నేలను చదును చేసి సాగుకు యోగ్యంగా : ఆ స్ఫూర్తితో తను ఉద్యోగం చేసే ప్రాంతంలోని రైతులతో మాట్లాడి వారి బీడుభూమిలో ఉపాధి కూలీలతో పనులు చేయించి పంటల సాగుకు యోగ్యంగా మార్చారు. ఇక్కడి రైతులతో కొబ్బరి మొక్కలు సైతం నాటిస్తున్నారు. రాళ్ల నేలను చదును చేసి సాగుకు యోగ్యంగా మార్చి రెండేళ్లుగా పంటలు వేసుకునేలా మార్పు తీసుకొచ్చారు. నీటి వసతి ఉండటంతో కొందరు వరి పంట సైతం సాగుచేస్తున్నారు. గడిచిన మూడేళ్లుగా అవినాశ్​ పంటల సాగు కోసం కృషి చేస్తున్నారు. ఈయనను ఆదర్శంగా తీసుకొని మరికొందరు సెక్రటరీలు కూడా వారికి సంబంధించిన పంచాయతీల్లో ఈ పథకం అమలుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

National Employment Guarantee Scheme
ఉపాధి పథకంలో భాగంగా రాళ్లతో ఉన్న భూమిని బాగు చేస్తూ.. (Eenadu)

సంతోషం కలిగిందన్న జాన్‌ డ్రిజ్‌ : అక్కపల్లిగూడెం విషయం తెలిసి ఇటీవల ఆచార్య జాన్‌ డ్రిజ్, ప్రైమ్​ మినిస్టర్ ఆర్థిక సలహా మండలిలో గతంలో సభ్యురాలిగా పనిచేసిన ఆశిమా గోయల్, సెస్‌ డైరెక్టర్‌ రేవతి, లిగ్‌ టెక్‌ సంస్థ ప్రతినిధులు ఈ అక్కపెల్లి గూడెం గ్రామాన్ని సందర్శించారు. వ్యవసాయ సాగుకు పంటలలో చేస్తున్న కృషిని గుర్తించి కార్యదర్శి అవినాశ్​ను అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమం తనకు చాలా సంతోషం కలిగించిందని దేశవ్యాప్తంగా ఇది అమలైతే పేద రైతులకు చాలా మేలు జరుగుతుందని ఆచార్య జాన్‌ డ్రిజ్‌ ఆకాంక్షించారు.

"నా భూమి గతంలో రాళ్లతో సాగు చేయటానికి వీల్లేకుండా ఉండేది. మా పంచాయతీ కార్యదర్శి భూమి అభివృద్ధి పథకంలో భాగంగా శుభ్రం చేయించి సాగుకు అనుకూలంగా చదును చేయించారు. మా కుటుంబంతో పాటు గ్రామంలో పలువురికి కరవు పని కింద ఇది దొరికింది. రెండు సీజన్లుగా వరి పంట సాగు చేస్తున్నా. నేను సొంతంగా బాగు చేసుకోవాలంటే దాదాపు నాకు రూ.2 లక్షల వరకు అదనపు ఖర్చయ్యేది" -కొనకటి వెంకయ్య, రైతు

"మా పూర్వీకులకు 30 ఏళ్ల కిందట ప్రభుత్వం ఈ భూమిని ఇచ్చింది. అది ఎటు పనికిరాకుండా ఉండేది. ఖర్చుకు వెనకాడి దీనిని ఏం చేయలేకపోయా. ప్రస్తుతం ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా ఉచితంగా నా భూమిని చాలా బాగు చేశారు. ప్రస్తుతం పత్తి పంట సాగు చేస్తున్నా" -మేడిద మల్లయ్య, రైతు

ఆ ఊరి రైతు నిజంగా రాజే! : ఆలోచన భిన్నం - సాగు లాభదాయకం

1109 కుటుంబాలు - 190 మంది ఉద్యోగులు - పేదరికంలోంచి పుట్టుకొచ్చిన కసి

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL EMPLOYMENT GUARANTEEWASTELANDS DEVELOPMENT PROGRAMMELIKE WATER HARVESTINGSOIL CONSERVATIONWASTELANDS DEVELOPMENT PROGRAMME

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఊదలతో "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​కు పర్ఫెక్ట్​ - టేస్ట్​ సూపర్​!

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.