ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారులకు గుడ్న్యూస్ - ఒక్కో ఇంటిపై నిర్మాణ ఖర్చు రూ.వేలల్లో ఆదా!
సిమెంట్, స్టీల్పై తగ్గనున్న జీఎస్టీ - ఒక్కో ఇంటిపై రూ.13 వేల వరకు ఆదా - ధరల పర్యవేక్షణ కమిటీలు దృష్టి సారిస్తేనే ఫలితాలు
Published : September 8, 2025 at 12:37 PM IST
GST Reduction On cement and steel : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు గుడ్న్యూస్. సిమెంట్, స్టీల్ జీఎస్టీ శ్లాబ్ను తగ్గించడంతో వారికి ఉపశమనం కలగనుంది. ప్రస్తుతం ఈ రెండింటికి సంబంధించి 28 శాతం జీఎస్టీ ఉండగా, ఈ నెల 22వ తేదీ నుంచి అది 18 శాతానికి తగ్గనుంది. దీంతో గృహ నిర్మాణ పథకం లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల నిర్మాణంలో కొంత ఆర్థిక భారం తగ్గే అవకాశాలున్నాయి.
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో భాగంగా ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3,500 చొప్పున ఏడాదికి గరిష్ఠంగా రాష్ట్రంలో 4.50 లక్షల ఇళ్లను నిర్మించి ఇవ్వాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర సర్కారు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇంతవరకు ప్రభుత్వం 3.69 లక్షల ఇళ్లను కేటాయించింది. 3.18 లక్షల ఇళ్లకు అనుమతి మంజూరు చేసింది. 2.05 లక్షల ఇళ్లు గ్రౌండింగ్ అయ్యాయి. వీటి నిర్మాణాలు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి.
ఒక్కొక్కరికి రూ.5,500 ఆదా : ఒక్కో ఇందిరమ్మ ఇంటికి సగటున 180 సిమెంట్ బస్తాలు (9 టన్నుల) అవసరం. ఒక్కో సంచి ధర ప్రస్తుతం మార్కెట్లో బ్రాండ్ ఆధారంగా రూ.330-370 వరకు ఉంది. డీలర్లకు కంపెనీలు నేరుగా జీఎస్టీతో (గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్) కలిపి సిమెంట్ను సరఫరా చేస్తాయి. జీఎస్టీ తగ్గనుండటంతో ఒక్కో సంచికి సుమారు రూ.30 వరకు ధర తగ్గే అవకాశాలుకనిపిస్తున్నాయి. ఇలా లబ్ధిదారులు ఒక్కొక్కరికీ రూ.5,500 వరకు ఆదా అవుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
- ఒక్కో ఇంటి నిర్మాణానికి సుమారుగా 1,500 కిలోల స్టీల్ అవసరం. కిలో స్టీల్ ధర రూ.70-85 వరకు ఉంది. జీఎస్టీ తగ్గించడం వల్ల కిలో ఉక్కు ధర సుమారు రూ.5 వరకు తగ్గనుంది. ఈ మేరకు ఒక్కో ఇంటికి సుమారు రూ.7,500 వరకు ఆదా కానుంది.
- జీఎస్టీ శ్లాబ్ తగ్గనుండటంతో సిమెంట్, స్టీల్ కలిపి లబ్ధిదారులు ఒక్కొక్కరిపై సుమారు రూ.13 వేల వరకు ఆర్థికభారం తగ్గే అవకాశాలుకనిపిస్తున్నాయి.
ఊరట ఎప్పుడంటే! : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టిన తర్వాత సిమెంట్, స్టీల్ ధరలను ఆయా కంపెనీలు అమాంతం పెంచేశాయి. దీంతో లబ్ధిదారులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇందిరమ్మ హౌసింగ్ పథకం లబ్ధిదారులకు ప్రస్తుతం జీఎస్టీ రూపంలో ఊరట కలిగే అవకాశాలున్నాయి. అయితే కొన్ని కంపెనీలు తగ్గే జీఎస్టీని అమల్లోకి తీసుకొచ్చే సెప్టెంబరు 22వ తేదీకి ముందే ఒక్కో సిమెంట్ బస్తాపై రూ.30 వరకు, కిలో స్టీల్పై రూ.5 వరకు పెంచడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లుగా ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఇలా ముందే వీటి ధరలను పెంచితే మాత్రం జీఎస్టీ తగ్గినా సిమెంట్, స్టీల్ ధరలు ఎప్పటిలాగే కొనసాగుతాయని సంబంధిత వర్గాలు అంటున్నాయి. నిర్మాణ సామగ్రిపై (సిమెంట్, స్టీల్ తదితర) ఏర్పాటు చేసిన ధరల పర్యవేక్షణ కమిటీలు ఇప్పటి నుంచే క్షేత్రస్థాయిలో దృష్టి సారిస్తేనే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు జీఎస్టీ ఫలాలు పూర్తిస్థాయిలో దక్కే అవకాశాలున్నాయని పేర్కొంటున్నాయి.
స్వశక్తి సంఘాల ద్వారా లోన్లు : హౌసింగ్ స్కీమ్ లబ్ధిదారులకు ఎవరికైనా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటే ప్రభుత్వమే స్వశక్తి సంఘాల ద్వారా లోన్లను ఇప్పిస్తుంది. స్వశక్తి సంఘాల్లో సభ్యులైన లబ్ధిదారులకు ఇంటి నిర్మాణానికి రుణాలను అందించేందుకు గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఓ కార్యాచరణను రూపొందించింది. ఈ సంఘాల ద్వారా లబ్ధిదారులకు రూ.లక్ష రుణాన్ని ఇచ్చేందుకు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ నిర్ణయించింది. ఈ రుణం కావాలనుకునే వాళ్లు కచ్చితంగా స్వశక్తి సంఘంలో సభ్యులై ఉండాలి.
