Ladyfinger Recipe Easy : మార్కెట్లో లేత బెండకాయలు చూడగానే మనసు పారేసుకుంటాం. కానీ, కర్రీ ఏ మాత్రం జిగురుగా అనిపించినా మొహం తిప్పుకుంటాం. ఎంతో జిగురు లక్షణం కలిగిన బెండకాయలను ఓ సారి దాబా స్టైల్లో ఇలా చేసి చూడండి. ఎంతో రుచితో పాటు గ్రేవీ కమ్మగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంతో పాటు చపాతీ, పుల్కాల్లోకి ఇలాంటి రెసిపీ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - పావుకిలో
- 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - 1 స్పూన్
- పచ్చి మిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉల్లిపాయ - 1
- అల్లం వెల్లుల్లి - 1 స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- పసుపు - చిటికెడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 స్పూన్లు
- గరం మసాలా - అర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- పెరుగు - అర కప్పు
- కసూరి మేతి - అర టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - 1 స్పూన్
తయారీ విధానం :
- బెండకాయలను బాగా శుభ్రం చేసుకుని ఇంచున్నర పొడవు కట్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు పొయ్యి మీద కడాయి పెట్టి 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి బెండకాయ ముక్కలను హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కర్రీ రుచి పెరగడమే కాకుండా బెండకాయలు బాగా వేగుతాయి. ఇపుడు మంట తగ్గించుకుని అదే కడాయిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనెలో శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఆవాలు, పచ్చి మిర్చి, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయలు వేసుకుని రెండు మూడు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి తరుగు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- అల్లం పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకున్న తర్వాత రెండు టమోటాల ప్యూరీ వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేయాలి. టమోటాలు సన్నగా కట్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇపుడు 3 నిమిషాల పాటు వేయించుకుని పసుపు, ఉప్పు, కారం వేసుకోవాలి. అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా, 1 టీ స్పూన్ వేయించిన ధనియాల పొడి వేసుకుని కలిపి అర కప్పు పెరుగు తీసుకుని కలుపుకుని మంట లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచి బాగా కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
- 2 నిమిషాల తర్వాత నూనెపైకి తేలాక బెండకాయ ముక్కలు వేసుకుని మసాలా మిశ్రమం అంతా పట్టేలా బాగా కలపాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత మరో సారి కలుపుకుని గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి. ఇపుడు గ్రేవీ టేస్ట్ చూసి కావల్సిన పదార్థాలు కలుపుకోవాలి. చివరగా మూత పెట్టి మరో మూడు నిమిషాలు ఉడికిస్తే బెండకాయలు చక్కగా ఉడికి, గ్రేవీ చాలా చిక్కగా ఉంటుంది. ఇపుడు అర టీ స్పూన్ కసూరి మేతి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలుపుకుంటే చాలు.
