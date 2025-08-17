ETV Bharat / state

'ఎయిర్​పోర్ట్​ సమీపంలోని ఎత్తైన భవనాలు తొలగిస్తారు' - ప్రచారంతో బస్తీవాసుల బెంబేలు - BEGUMPET DEMOLITION OF BUILDINGS

బేగంపేట విమానాశ్రయానికి అతి సమీపంలో 12 వేలకు పైగా నివాసాలు - ఎయిర్​పోర్ట్​కు సమీపంలోని భవనాలను తొలగిస్తారన్న ప్రచారం - బేగంపేటలో ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అథారిటీ స్థలాల్లోని ప్రజల ఆందోళన

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2025 at 8:09 AM IST

Over the Demolition of Buildings Near the Airport : సికింద్రాబాద్‌ కంటోన్మెంట్‌ పరిధిలోని ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అథారిటీ స్థలాల్లో ఉన్న బస్తీల ప్రజలు దినదినగండంగా గడుపుతున్నారు. ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అథారిటీ అధికారులు బేగంపేట విమానాశ్రయం సమీపంలోని అన్నానగర్‌లో ఇటీవల పర్యటించారు. అహ్మదాబాద్ విమానాశ్రయం సమీపంలో ఇటీవల జరిగిన విమాన ప్రమాదం తర్వాత, విమానాశ్రయం సమీపంలోని ఎత్తైన భవనాలను తొలగిస్తారని సాగుతున్న ప్రచారంపై స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.

బేగంపేట విమానాశ్రయానికి అతి సమీపంలో ఉన్న అన్నానగర్,ఇందిరమ్మ నగర్, అర్జున్‌ నగర్, సీబీఎన్‌ నగర్, శ్రీలంక బస్తీలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అథారిటీ స్థలంలోనే వెలిశాయి. అక్కడున్న బస్తీల్లో 12 వేలకు పైగా నివాసాలు ఉన్నాయి. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు బస్తీలతో పాటు ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అథారిటీ ప్రాంతాలలోని ప్రజల ఓట్లను కంటోన్మెంట్ బోర్డు తొలగించింది. ఈ నేపథ్యంలో బేగంపేట విమానాశ్రయానికి సమీపంలోని ఎత్తైన నివాసాలపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారన్న సమాచారం తెలుసుకున్న స్థానికులు, ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందోనన్న ఆందోళనతో ఉన్నారు.

''ఎయిర్‌పోర్ట్‌ సమీపంలో వెలసిన నిర్మాణాలపై అంతిమ నిర్ణయం సంబంధిత అధికారులదే. ఇందులో కంటోన్మెంట్‌కు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆదేశాల మేరకు కంటోన్మెంట్‌ ఓటర్ల జాబితా నుంచి ప్రభుత్వ స్థలాల్లో ఉంటున్న వారి ఓట్లను తొలగించాం. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి నిర్ణయమైనా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది''.- మధుకర్‌ నాయక్, కంటోన్మెంట్​ బోర్డు సీఈవో

ఈ పరిణామాలు ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారి జీవితాలను ఎంతగానో ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. తరతరాలుగా అక్కడ నివసిస్తున్న వారు తమ జీవితాలను, జీవనోపాధిని అక్కడే నిర్మించుకున్నారు. వారి ఇళ్లు కేవలం గోడలు, పైకప్పులు మాత్రమే కాదు. వారి కలలు, ఆశలు, జ్ఞాపకాలు, భవిష్యత్తు కూడా అక్కడే అనుకున్నారు. కూల్చివేత భయం వారికి నిద్రను దూరం చేసి, నిరంతర ఒత్తిడిని కలిగిస్తోంది. రోజువారీ పనులపై కూడా దృష్టి పెట్టలేని పరిస్థితి నెలకొంది.

