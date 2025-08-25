ETV Bharat / state

విభిన్నంగా 'బెడ్‌ సైడ్‌ అసిస్టెంట్' ట్రైనింగ్‌ - ఆపై ఉద్యోగం - BEDSIDE ASSISTANT TRAINING

ట్రైనింగ్‌ ద్వారా స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు- ప్రయోగాత్మకంగా వివరిస్తున్న సత్యసాయి సంస్థ ప్రతినిధులు

bedside-assistant-training-sri-sathya-sai-institute
bedside-assistant-training-sri-sathya-sai-institute (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 8:35 PM IST

2 Min Read

Bedside Assistant Training Sri Sathya Sai Institute : అనాథాశ్రమాల్లో ఉంటున్న నిస్సహాయులకు సేవలందించాలని సంకల్పించిందా సంస్థ. ఈ క్రమంలో సేవాభావంతో ముందుకొచ్చిన గ్రామీణ యువతులకు స్వయం ఉపాధి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో "బెడ్‌ సైడ్‌ అసిస్టెంట్ ట్రైనింగ్‌" కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోంది. శ్రీ సత్యసాయి నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ. ఆరు నెలలపాటు వివిధ అంశాలపై శిక్షణ అందిస్తున్నారు. మరి అక్కడ ఎలాంటి శిక్షణ పొందారు. ఏయే అంశాలు నేర్చుకున్నారు. ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

గ్రామీణ యువతులకు ఉపాధి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో సత్యసాయి సేవా సంస్థ ప్రారంభించిన కార్యక్రమం "బెడ్ సైడ్ అసిస్టెంట్ ట్రైనింగ్". నర్సింగ్ హోమ్‌లు, వృద్ధాశ్రమాల్లో ఉన్న వారికి సేవలందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. అమ్మాయిలు స్వయం ఉపాధి పొందేందుకు దోహదపడేలా వివిధ అంశాల్లో తర్ఫీదు ఇస్తున్నారు.

విభిన్నంగా “బెడ్‌ సైడ్‌ అసిస్టెంట్ ట్రైనింగ్‌" - ఆపై ఉద్యోగం (ETV)

ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన విద్యాబుద్ధులు : ఇక్కడ శిక్షణ పొందుతున్న యువతులంతా గ్రామీణ ప్రాంతాల వారే. శ్రీకాకుళం జిల్లా కేంద్రంలో "సత్యసాయి సేవా సంస్థ" ఆధ్వర్యంలో ఈ శిక్షణ ఏర్పాటు చేశారు. గిరిజన ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన యువతులు వివిధ అంశాలు నేర్చుకుంటూ నైపుణ్యాలు మెరుగు పరుచుకుంటున్నారు. సత్యసాయి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ పొందడం సంతోషకరంగా ఉందని చెబుతున్నారు ఈ అమ్మాయిలంతా. ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన విద్యాబుద్ధులు నేర్పుతూ సేవామార్గంలో ముందుకు నడిపిస్తున్నారని వివరించారు.

శిక్షణ తర్వాత తమ ఆలోచనా విధానం మారడంతో పాటు సేవాభావం అలవడింది. నర్సింగ్ హోంలు, వృద్ధాశ్రమాల్లో పని చేయడం గొప్ప అవకాశం. సత్యసాయి సేవా సంస్థల ఆధ్వర్యంలో తర్ఫీదు ఎంతో సంతృప్తికరంగా ఉంది. 6నెలల శిక్షణ తర్వాత ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. మాకు ఈ ఉపాధి అవకాశం ఎంతో సంతృప్తిని ఇస్తుంది.' - కరుణశ్రీ, శిక్షణ పొందుతున్న యువతి

గ్రామీణ ప్రాంతాల యువతులకు ఉపాధి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సత్యసాయి సేవా సంస్థ ప్రత్యేకమైన స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సంస్థ ప్రతినిధులు తెలుపుతున్నారు. ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో మొదటి శిక్షణాకేంద్రం ప్రారంభించగా శ్రీకాకుళంలో రెండోది ఏర్పాటు చేశారు. ఆధ్యాత్మిక అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తూ వారిలో నైపుణ్యం పెంపొందించేందుకు కృషి చేస్తున్నారు.

మురికివాడల్లో ట్యూషన్‌ సెంటర్లు - సీఏగా పని చేస్తూనే సామాజిక సేవ

స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కార్యక్రమం ద్వారా తర్ఫీదు : బెడ్‌సైడ్ అసిస్టెంట్ ట్రైనింగ్‌తో పాటు టైలరింగ్‌, మగ్గంవర్క్‌, ఫ్యాషన్‌ డిజైనింగ్‌, ఎలక్ట్రికల్‌ విభాగాల్లో ఇక్కడ శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు ఈ సంస్థ ప్రతినిధులు. 2022లో మెుదలైన శిక్షణా తరగతుల్లో ఇప్పటి వరకు 4 వేల మందికి పైగా తర్ఫీదు అందించి ముందుకు సాగుతున్నట్లు సంస్థ సిబ్బంది తెలుపుతున్నారు. పేద విద్యార్థుల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని వారిలోని నైపుణ్యాలు వెలికి తీసేలా సిల్క్ డెవలప్ మెంట్ కోర్సుల్లో శిక్షణ ఇస్తున్నామని సత్యసాయి బృందావనం కన్వీనర్​ ప్రసాదరావు వివరిస్తున్నారు. వయసు పైబడిన వారికి, నిస్సహాయులకు సేవలందించాలనే ఆసక్తి ఉన్న వారికి స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కార్యక్రమం ద్వారా తర్ఫీదు అందిస్తున్నారు సత్యసాయి సేవా సంస్థ ప్రతినిధులు.

బాల్యం నుంచే విద్యార్థుల్లో దేశభక్తి - స్కౌట్స్​ అత్యుత్తమ శిక్షణ

Bedside Assistant Training Sri Sathya Sai Institute : అనాథాశ్రమాల్లో ఉంటున్న నిస్సహాయులకు సేవలందించాలని సంకల్పించిందా సంస్థ. ఈ క్రమంలో సేవాభావంతో ముందుకొచ్చిన గ్రామీణ యువతులకు స్వయం ఉపాధి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో "బెడ్‌ సైడ్‌ అసిస్టెంట్ ట్రైనింగ్‌" కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోంది. శ్రీ సత్యసాయి నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ. ఆరు నెలలపాటు వివిధ అంశాలపై శిక్షణ అందిస్తున్నారు. మరి అక్కడ ఎలాంటి శిక్షణ పొందారు. ఏయే అంశాలు నేర్చుకున్నారు. ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

గ్రామీణ యువతులకు ఉపాధి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో సత్యసాయి సేవా సంస్థ ప్రారంభించిన కార్యక్రమం "బెడ్ సైడ్ అసిస్టెంట్ ట్రైనింగ్". నర్సింగ్ హోమ్‌లు, వృద్ధాశ్రమాల్లో ఉన్న వారికి సేవలందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. అమ్మాయిలు స్వయం ఉపాధి పొందేందుకు దోహదపడేలా వివిధ అంశాల్లో తర్ఫీదు ఇస్తున్నారు.

విభిన్నంగా “బెడ్‌ సైడ్‌ అసిస్టెంట్ ట్రైనింగ్‌" - ఆపై ఉద్యోగం (ETV)

ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన విద్యాబుద్ధులు : ఇక్కడ శిక్షణ పొందుతున్న యువతులంతా గ్రామీణ ప్రాంతాల వారే. శ్రీకాకుళం జిల్లా కేంద్రంలో "సత్యసాయి సేవా సంస్థ" ఆధ్వర్యంలో ఈ శిక్షణ ఏర్పాటు చేశారు. గిరిజన ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన యువతులు వివిధ అంశాలు నేర్చుకుంటూ నైపుణ్యాలు మెరుగు పరుచుకుంటున్నారు. సత్యసాయి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ పొందడం సంతోషకరంగా ఉందని చెబుతున్నారు ఈ అమ్మాయిలంతా. ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన విద్యాబుద్ధులు నేర్పుతూ సేవామార్గంలో ముందుకు నడిపిస్తున్నారని వివరించారు.

శిక్షణ తర్వాత తమ ఆలోచనా విధానం మారడంతో పాటు సేవాభావం అలవడింది. నర్సింగ్ హోంలు, వృద్ధాశ్రమాల్లో పని చేయడం గొప్ప అవకాశం. సత్యసాయి సేవా సంస్థల ఆధ్వర్యంలో తర్ఫీదు ఎంతో సంతృప్తికరంగా ఉంది. 6నెలల శిక్షణ తర్వాత ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. మాకు ఈ ఉపాధి అవకాశం ఎంతో సంతృప్తిని ఇస్తుంది.' - కరుణశ్రీ, శిక్షణ పొందుతున్న యువతి

గ్రామీణ ప్రాంతాల యువతులకు ఉపాధి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సత్యసాయి సేవా సంస్థ ప్రత్యేకమైన స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సంస్థ ప్రతినిధులు తెలుపుతున్నారు. ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో మొదటి శిక్షణాకేంద్రం ప్రారంభించగా శ్రీకాకుళంలో రెండోది ఏర్పాటు చేశారు. ఆధ్యాత్మిక అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తూ వారిలో నైపుణ్యం పెంపొందించేందుకు కృషి చేస్తున్నారు.

మురికివాడల్లో ట్యూషన్‌ సెంటర్లు - సీఏగా పని చేస్తూనే సామాజిక సేవ

స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కార్యక్రమం ద్వారా తర్ఫీదు : బెడ్‌సైడ్ అసిస్టెంట్ ట్రైనింగ్‌తో పాటు టైలరింగ్‌, మగ్గంవర్క్‌, ఫ్యాషన్‌ డిజైనింగ్‌, ఎలక్ట్రికల్‌ విభాగాల్లో ఇక్కడ శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు ఈ సంస్థ ప్రతినిధులు. 2022లో మెుదలైన శిక్షణా తరగతుల్లో ఇప్పటి వరకు 4 వేల మందికి పైగా తర్ఫీదు అందించి ముందుకు సాగుతున్నట్లు సంస్థ సిబ్బంది తెలుపుతున్నారు. పేద విద్యార్థుల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని వారిలోని నైపుణ్యాలు వెలికి తీసేలా సిల్క్ డెవలప్ మెంట్ కోర్సుల్లో శిక్షణ ఇస్తున్నామని సత్యసాయి బృందావనం కన్వీనర్​ ప్రసాదరావు వివరిస్తున్నారు. వయసు పైబడిన వారికి, నిస్సహాయులకు సేవలందించాలనే ఆసక్తి ఉన్న వారికి స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కార్యక్రమం ద్వారా తర్ఫీదు అందిస్తున్నారు సత్యసాయి సేవా సంస్థ ప్రతినిధులు.

బాల్యం నుంచే విద్యార్థుల్లో దేశభక్తి - స్కౌట్స్​ అత్యుత్తమ శిక్షణ

For All Latest Updates

TAGGED:

UNIQUE PROGRAM ON HELP ORPHANSSRI SATHYA SAI INSTITUTESKILL DEVELOPMENT IN HEALTHCAREబెడ్‌ సైడ్‌ అసిస్టెంట్ ట్రైనింగ్‌BEDSIDE ASSISTANT TRAINING

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెళ్లిపై నోరువిప్పిన రాహుల్‌గాంధీ- సెక్యూరిటీని దాటి వచ్చి హగ్, కిస్ ఇచ్చిన ఫ్యాన్​

బాలయ్యకు వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్​లో చోటు- ఇండియాలోనే తొలి హీరోగా రికార్డ్!

అంతరిక్షం నుంచి ఎంతో అందంగా​ భారత్- హైదరాబాద్ సూర్యోదయాన్ని 16సార్లు చూశా: శుక్లా

సౌరభ్ గంగూలీకి ప్రమోషన్​! హెడ్​ కోచ్​గా 'దాదా'కు అవకాశం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.