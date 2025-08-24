Be Careful About the Quality of Mutton : శ్రావణమాసాన్ని పురస్కరించుకుని నెల రోజుల పాటు పలువురు మటన్, చికెన్లకు దూరంగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం శ్రావణ మాసం ముగియడంతో నేటి నుంచి మళ్లీ మాంసం విక్రయాలు ఊపందుకున్నాయి. బడుగ నేపథ్యంలో కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని కాగజ్నగర్, ఆసిఫాబాద్ పట్టణాలతోపాటూ ఆయా మండలాల్లోనూ మటన్ను విక్రయించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. మరో వైపు వానలు కురుస్తుండటంతో పారిశుద్ధ్య లోపం తదితర కారణాల వల్ల వ్యాధులు ప్రబలుతున్నాయి. వానాకాలంలో జీవాలు సైతం పలు రోగాల బారిన పడుతుంటాయి. ఇదే అదనుగా మాంసం విక్రయదారులు రోగాల బారిన పడిన మేకలు వధిస్తూ కొనుగోలు దారులకు అంటగడుతుంటారు. వీటిపై అధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవడిందని స్థానికులు విమర్శిస్తున్నారు. ఫలితంగా మాంసం విక్రయదారులు ఇష్టారీతిన అమ్మకాలు చేపడుతున్నారు. ఆదివారం, పండగ, సెలవు దినాల్లో జిల్లా వ్యాప్తంగా మాంసం విక్రయాలు జోరుగా సాగుతాయి. జీవాలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని ధ్రువీకరించేందుకు జిల్లాలో కనీసం జంతు వధశాలలే లేవు.
ఇష్టారీతిన దుకాణాలు : మటన్ విక్రయాలను కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో ఇష్టారీతిన జరుపుతున్నారు. జిల్లాలో ఎన్ని దుకాణాలున్నాయి? అనుమతులున్నవెన్ని? అనే సమాచారం సైతం స్పష్టత లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా రోడ్ల పక్కన మాంసం విక్రయాలు చేపడుతున్నారు. పశువైద్యశాఖ, పురపాలక, గ్రామపంచాయతీ అధికారుల పట్టింపులేనితనంతో ప్రజారోగ్యం ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. ఆయా శాఖల అధికారులు స్పందించి మాంసం విక్రయాలు నిబంధనల ప్రకారం జరిగే విధంగా చూడాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
నిబంధనలు గాలికి వదలి : నిబంధనల ప్రకారం మేకలు, గొర్రెలను బల్దియాకు చెందిన కబేళాలో వధించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియను పారిశుద్ధ్య పర్యవేక్షకుడు, వెటర్నరీ వైద్యుడు పరిశీలించాలి. నిజానికి అధికారులు ముద్ర(రౌండ్సీల్) వేసిన మాంసాన్నే విక్రయించాలి. కానీ సగానికి పైగా జీవాలను వ్యాపారులు తమ నివాసాలు, దుకాణాల వద్దనే వధిస్తున్నారు. వాటిలో కొన్ని అనారోగ్యం పాలైనవి, వయసు మీరినవి ఉంటున్నాయనేటువంటి ఆరోపణలున్నాయి. ఆయా దుకాణాల్లో ధరల వివరాలను ప్రదర్శించడం లేదు. ఒక్కో చోట ఒక్కో విధంగా అమ్ముతున్నారు. ప్రాంతాన్ని బట్టి కిలో మేక మాంసం రూ. 700 నుంచి రూ.800 వరకు పలుకుతోంది. కాలనీల్లోనూ, ఇళ్ల మధ్య, కాలువల పక్కనే లైసెన్స్ లేని దుకాణాల్లో జరుపుతున్న విక్రయాల వల్ల అపరిశుభ్రం తాండవిస్తోంది. ఇటీవల కాలంలో కుటుంబంలో ఏ కార్యక్రమం నిర్వహించినా మాంసాహారం తప్పనిసరిగా మారింది. పెళ్లి భోజనంలో మేక తలకాయ కూరకు విపరీతమైన డిమాండ్. అయితే మీరు కొనే మాంసం నాణ్యమైనదా కాదా? అని పరిశీలించుకోల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
మాంసం నాణ్యతపై సందేహమే : కొందరు మాంసం దుకాణ నిర్వాహకులు తక్కువ ధరకు మేక, గొర్రె మాంసాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దాన్ని నగరానికి తీసుకొచ్చి నెలల తరబడి ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేసి హోటళ్లు, కేటరింగ్ నిర్వాహకులకు విక్రయించి అందిన కాడికి సొమ్ము చేసుకుంటున్న ఘటనలో ఇటీవల కాలంలో పలుచోట్ల జరుగుతున్నాయి. ప్రజారోగ్యం అంటే వీరికి లెక్కేలేకుండా పోతుంది. అధికారులు స్పందించి ఆయా దుకాణాలపై దాడులు నిర్వహించి నిబంధనలు పాటిస్తున్నారా? ఉల్లంఘిస్తున్నారా అనే దానిపై దృష్టిసారించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
