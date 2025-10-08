ETV Bharat / state

బీసీ స్టడీ సర్కిల్‌లో ఉచిత శిక్షణ - 410 మందికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు

నిరుద్యోగులకు వరంగా మారిన బీసీ స్టడీ సర్కిల్‌ - గ్రూప్‌-2 ఫలితాల్లో ఐదుగురి అభ్యర్థుల విజయకేతనం - ఉచితంగా శిక్షణ పొంది ఇప్పటిదాకా 410 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన తీరు

BC Study Circle
బీసీ స్టడీ సర్కిల్‌లో శిక్షణ పొందుతున్న అభ్యర్థులు (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2025 at 9:39 PM IST

Free Coaching For Competetive Exams In BC Study Circles Telangana : నిరుద్యోగులకు బీసీ స్టడీ సర్కిల్‌ ఒక వరంగా మారింది. ఇటీవల తెలంగాణలో విడుదలైన గ్రూప్‌-2 ఫలితాల్లో ఆదిలాబాద్ బీసీ స్టడీ సర్కిల్​లో శిక్షణ పొందిన, స్టడీ హాలులో చదువుకున్న ఐదుగురు అభ్యర్థులు ఉద్యోగాలకు ఎంపికవడం విశేషం.

ఇప్పటిదాకా 410 మంది అభ్యర్థులు : అధునాతన భవనం, మెరుగైన వసతులు ఉండటంతో ప్రతిరోజు వందలాది మంది నిరుద్యోగులు వచ్చి పుస్తకాలతో కుస్తీ చేస్తున్నారు. సుశిక్షితులైన నిపుణులు అందించే సలహాలు, సూచనలను పాటిస్తూ పోటీ పరీక్షల్లో మంచి విజయాలు సాధిస్తున్నారు. గ్రూప్‌- 1, 2, 4, స్టాఫ్‌ సెలక్షన్‌ కమిషన్, బ్యాంకింగ్, డీఎస్సీ, ఆర్‌ఆర్‌బీ, గురుకులం, పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్, అటవీ ఉద్యోగాలు, బ్యాంకింగ్, స్టాఫ్‌ నర్సు తదితర ఉద్యోగాలకు ఉచితంగా శిక్షణ పొంది ఇప్పటిదాకా 410 మంది అభ్యర్థులు ఉద్యోగాలు సాధించారు.

"మూడు నెలలపాటు ఇక్కడి స్టడీహాలుకు వచ్చి చదువుకున్నా. సివిల్‌ సర్వీసెస్‌ కోసం శిక్షణ ఉచితంగా తీసుకున్నాను. కెరీర్‌ గైడెన్స్, మోటివేషన్‌ క్లాసులు నాకు చాలా మేలు చేశాయి. గ్రూప్‌-2 ఫలితాల్లో 404 మార్కులు సాధించాను. దీంతో డిప్యూటీ తహసీల్దార్‌గా ఎంపికయ్యాను. గ్రూప్​-2 ఉద్యోగం రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది" -బిట్లింగు ఉదయ్, బజార్‌హత్నూర్‌

సదుపాయాలు ఇలా ఉన్నాయి

  • ఏడాదికి రెండు సార్లు రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఫౌండేషన్‌ కోర్సుల్లో నాలుగైదు నెలల పాటు ఫ్రీగా ట్రైనింగ్ అందజేస్తారు.
  • పోటీ పరీక్షలంటే భయం పోగొట్టేలా, ఆత్మవిశ్వాసం పొందేలా నిపుణులతో మోటివేషన్‌ క్లాసులు చెప్పిస్తారు.
  • వీక్లీ మాక్ టెస్టులు నిర్వహించి అభ్యర్థుల తప్పొప్పులను విశ్లేషిస్తారు. సన్నద్ధతపై ఎప్పటికప్పుడు అభ్యర్థులను పర్యవేక్షిస్తారు.
  • వాట్సప్‌ గ్రూప్‌ ద్వారా 10 వేల మందికి, టెలిగ్రామ్‌ గ్రూప్‌ ద్వారా 14 వేల మందికి విద్య, ఉద్యోగ సమాచారం వెంట వెంటనే చేరవేస్తారు.
  • ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు లైబ్రరీ, స్టడీ హాలు అందుబాటులో ఉంచుతారు.

"పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించి బీసీ స్టడీ సర్కిల్‌ యాజమాన్యం వారు నిర్వహించే మోడల్​ పేపర్​ పరీక్షలు క్రమం తప్పకుండా రాశాను. అవి నా ఉద్యోగ సాధనలో ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయి. లైబ్రరీ, స్టడీ హాలులో నిరుద్యోగులు ప్రశాంతంగా చదువుకోవచ్చు. గ్రూప్‌-2 పరీక్షలో 356.028 మార్కులు సాధించి మండల పంచాయతీ ఆఫీసర్ ఉద్యోగం సాధించాను. గ్రూప్​-2 ఉద్యోగం సాధించడం నా కల. ప్రస్తుతం అది నేరవేరింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. బీసీ స్టడీ సర్కిల్​ పాత్ర కీలకంగా ఉంది" -సుదగణ నందినిగౌడ్, ఆదిలాబాద్‌


"బీసీ స్టడీ సర్కిల్‌లో ఉచిత శిక్షణకు ఎంపికైన అభ్యర్థులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించేలా శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నాం. నమూనా పరీక్షలు నిర్వహించి అభ్యర్థులను అన్ని రకాలుగా పరీక్షను ఎదుర్కొనేందుకు తయారు చేస్తున్నాం. నిరుద్యోగులు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చదువుకునేలా ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు స్టడీ హాలును అందుబాటులో ఉంచుతున్నాం" -జి.ప్రవీణ్‌ కుమార్, బీసీ స్టడీ సర్కిల్‌ డైరెక్టర్

గ్రూప్స్‌లో కొలువులు పొందినవారు
గ్రూప్‌-1 : 02
గ్రూప్‌-2 : 07
గ్రూప్‌-4 : 17

