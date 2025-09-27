ETV Bharat / state

తెలంగాణ కొత్త డీజీపీగా శివధర్​ రెడ్డి - లాయర్​ నుంచి ఐపీఎస్​గా ఆయన ప్రస్థానమిదీ

తెలంగాణ డీజీపీగా బత్తుల శివధర్​రెడ్డి నియామకం - 1994 బ్యాచ్​ ఐపీఎస్​ అధికారి - శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ - అక్టోబర్​ 1న బాధ్యతలు

Telangana New DGP Shivadhar Reddy
Telangana New DGP Shivadhar Reddy (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana New DGP Shivadhar Reddy : తెలంగాణ డీజీపీగా బత్తుల శివధర్ ​రెడ్డి నియమితులు అయ్యారు. ఆ స్థానానికి పలువురు ఐపీఎస్​ ఉన్నతాధికారుల పేర్లు వినిపించినా, ప్రస్తుత ఇంటెలిజెన్స్​ చీఫ్​ వైపే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొగ్గు చూపింది. 1994 బ్యాచ్​ ఐపీఎస్​ అధికారి అయిన శివధర్ ​రెడ్డిని డీజీపీగా నియమిస్తూ తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చేవరకు హెడ్​ ఆఫ్​ ది పోలీస్​ ఫోర్స్ ​(హెచ్​వోపీఎఫ్​)గా పూర్తి అదనపు బాధ్యతల్ని ప్రభుత్వం అప్పగించింది. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అక్టోబరు 1న ఆయన నూతన డీజీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ప్రస్తుతం డీజీపీగా కొనసాగుతున్న డా.జితేందర్​ ఈ నెలాఖరుతో ఉద్యోగ విరమణ పొందనున్నారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. తనను డీజీపీగా నియమించినందుకు శివధర్​రెడ్డి శుక్రవారం సీఎం రేవంత్​రెడ్డిని కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ముందు లాయర్​గా, ఆ తర్వాత ఐపీఎస్​గా :

  • రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం తులేకలాన్​(పెద్దతూండ్ల) గ్రామంలోని వ్యవసాయ కుటుంబానికి చెందిన శివధర్​ రెడ్డి విద్యాభ్యాసం హైదరాబాద్​లోనే సాగింది.
  • ఉస్మానియా వర్సిటీలో ఎల్​ఎల్​బీ చదివిన అనంతరం కొంతకాలం న్యాయవాదిగా పని చేశారు.
  • సివిల్స్​ రాసి 1994 బ్యాచ్​ ఐపీఎస్​గా అఖిల భారత సర్వీసుల్లోకి వెళ్లారు.
  • హైదరాబాద్​ కమిషనరేట్​ పరిధిలో శాంతిభద్రతల పరంగా కీలకమైన సౌత్​జోన్​ డీసీపీగా విధులు నిర్వర్తించారు.
  • 2007లో మక్కా మసీదు బాంబు పేలుళ్లతో పాటు ఆ సమయంలో జరిగిన అల్లర్ల నియంత్రణ క్రమంలో జరిగిన పోలీస్​ కాల్పుల్లో 14 మంది మరణించిన అనంతరం అప్పటి ప్రభుత్వం ఆయనను అక్కడ నియమించింది.
  • 2003లో ఐక్యరాజ్య సమితి శాంతి పరిరక్షక దళంలో భాగంగా కొసావోలో విధులు నిర్వర్తించారు.
  • డీఐజీగా పదోన్నతి పొందిన అనంతరం స్పెషల్​ ఇంటెలిజెన్స్​ బ్రాంచ్​(ఎస్​ఐబీ) చీఫ్​గా నియమితులు అయ్యారు.
  • ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఏసీబీ అదనపు డైరెక్టర్​గా పని చేసిన ఆయన, అక్కడే ఐజీ హోదాలో డైరెక్టర్​గా పని చేశారు.
  • ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఆవిర్భావ సమయంలో వైజాగ్​ కమిషనర్​గా ఉన్న ఆయనను అప్పటి సీఎం కేసీఆర్​ తెలంగాణ తొలి ఇంటెలిజెన్స్​ చీఫ్​గా నియమించారు.
  • ఆయన ఇంటెలిజెన్స్​ చీఫ్​గా ఉన్నప్పుడు నయీంను ఎన్​కౌంటర్​లో పోలీసులు హతం చేశారు.
  • 2023 డిసెంబరులో కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం కొలువుదీరిన అనంతరం మరోసారి ఆయనను ఇంటెలిజెన్స్​ చీఫ్​గా నియమించారు.
  • ఇండియన్​ పోలీస్​ సర్వీస్​లో ఆయన పనితీరుకు శౌర్య పతకం, ఐపీఎం, పీపీఎం పురస్కారాలు లభించాయి.

హైదరాబాద్​ కమిషనర్​గా సజ్జనార్​ : రాష్ట్రంలో పలువురు ఐఏఎస్​, ఐపీఎస్​ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ ఇవాళ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. హైదరాబాద్​ కమిషనర్​గా సజ్జనార్​ను నియమించింది. అలాగే హైదరాబాద్​ కమిషనర్​గా ఉన్న సీవీ ఆనంద్​ను హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా బదిలీ చేశారు. విజిలెన్స్​ అండ్​ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ డీజీగా శిఖాగోయల్​, ఏసీబీ డీజీగా చారుసిన్హాకు అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ప్రస్తుతం సీఐడీ అదనపు డీజీగా చారుసిన్హా ఉన్నారు. స్పెషల్​ ప్రొటెక్షన్​ ఫోర్స్​ డీజీగా స్వాతిలక్రాకు అదనపు బాధ్యతలను అప్పగించారు. హైదరాబాద్​ నేర విభాగం అదనపు సీపీగా శ్రీనివాసులు, వాణిజ్య పన్నుల కమిషనర్​గా ఎం.రఘునందన్​రావు, రవాణాశాఖ కమిషనర్​గా ఎం.రఘునందన్​రావుకు అదనపు బాధ్యతలను అప్పగించారు.

హైదరాబాద్​ కమిషనర్​గా సజ్జనార్​ - హోంశాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా సీ.వీ.ఆనంద్

For All Latest Updates

TAGGED:

TELANGANA DGPBATTULA SHIVADHAR REDDYTG DGP SHIVADHAR REDDYతెలంగాణ డీజీపీ శివధర్​రెడ్డిTELANGANA DGP SHIVADHAR REDDY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.