తెలంగాణ డీజీపీగా బత్తుల శివధర్రెడ్డి నియామకం - 1994 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారి - శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ - అక్టోబర్ 1న బాధ్యతలు
Published : September 27, 2025 at 10:48 AM IST
Telangana New DGP Shivadhar Reddy : తెలంగాణ డీజీపీగా బత్తుల శివధర్ రెడ్డి నియమితులు అయ్యారు. ఆ స్థానానికి పలువురు ఐపీఎస్ ఉన్నతాధికారుల పేర్లు వినిపించినా, ప్రస్తుత ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ వైపే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొగ్గు చూపింది. 1994 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారి అయిన శివధర్ రెడ్డిని డీజీపీగా నియమిస్తూ తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చేవరకు హెడ్ ఆఫ్ ది పోలీస్ ఫోర్స్ (హెచ్వోపీఎఫ్)గా పూర్తి అదనపు బాధ్యతల్ని ప్రభుత్వం అప్పగించింది. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అక్టోబరు 1న ఆయన నూతన డీజీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ప్రస్తుతం డీజీపీగా కొనసాగుతున్న డా.జితేందర్ ఈ నెలాఖరుతో ఉద్యోగ విరమణ పొందనున్నారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. తనను డీజీపీగా నియమించినందుకు శివధర్రెడ్డి శుక్రవారం సీఎం రేవంత్రెడ్డిని కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ముందు లాయర్గా, ఆ తర్వాత ఐపీఎస్గా :
- రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం తులేకలాన్(పెద్దతూండ్ల) గ్రామంలోని వ్యవసాయ కుటుంబానికి చెందిన శివధర్ రెడ్డి విద్యాభ్యాసం హైదరాబాద్లోనే సాగింది.
- ఉస్మానియా వర్సిటీలో ఎల్ఎల్బీ చదివిన అనంతరం కొంతకాలం న్యాయవాదిగా పని చేశారు.
- సివిల్స్ రాసి 1994 బ్యాచ్ ఐపీఎస్గా అఖిల భారత సర్వీసుల్లోకి వెళ్లారు.
- హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో శాంతిభద్రతల పరంగా కీలకమైన సౌత్జోన్ డీసీపీగా విధులు నిర్వర్తించారు.
- 2007లో మక్కా మసీదు బాంబు పేలుళ్లతో పాటు ఆ సమయంలో జరిగిన అల్లర్ల నియంత్రణ క్రమంలో జరిగిన పోలీస్ కాల్పుల్లో 14 మంది మరణించిన అనంతరం అప్పటి ప్రభుత్వం ఆయనను అక్కడ నియమించింది.
- 2003లో ఐక్యరాజ్య సమితి శాంతి పరిరక్షక దళంలో భాగంగా కొసావోలో విధులు నిర్వర్తించారు.
- డీఐజీగా పదోన్నతి పొందిన అనంతరం స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్రాంచ్(ఎస్ఐబీ) చీఫ్గా నియమితులు అయ్యారు.
- ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఏసీబీ అదనపు డైరెక్టర్గా పని చేసిన ఆయన, అక్కడే ఐజీ హోదాలో డైరెక్టర్గా పని చేశారు.
- ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఆవిర్భావ సమయంలో వైజాగ్ కమిషనర్గా ఉన్న ఆయనను అప్పటి సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణ తొలి ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్గా నియమించారు.
- ఆయన ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్గా ఉన్నప్పుడు నయీంను ఎన్కౌంటర్లో పోలీసులు హతం చేశారు.
- 2023 డిసెంబరులో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొలువుదీరిన అనంతరం మరోసారి ఆయనను ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్గా నియమించారు.
- ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్లో ఆయన పనితీరుకు శౌర్య పతకం, ఐపీఎం, పీపీఎం పురస్కారాలు లభించాయి.
హైదరాబాద్ కమిషనర్గా సజ్జనార్ : రాష్ట్రంలో పలువురు ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ ఇవాళ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. హైదరాబాద్ కమిషనర్గా సజ్జనార్ను నియమించింది. అలాగే హైదరాబాద్ కమిషనర్గా ఉన్న సీవీ ఆనంద్ను హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా బదిలీ చేశారు. విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డీజీగా శిఖాగోయల్, ఏసీబీ డీజీగా చారుసిన్హాకు అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ప్రస్తుతం సీఐడీ అదనపు డీజీగా చారుసిన్హా ఉన్నారు. స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ డీజీగా స్వాతిలక్రాకు అదనపు బాధ్యతలను అప్పగించారు. హైదరాబాద్ నేర విభాగం అదనపు సీపీగా శ్రీనివాసులు, వాణిజ్య పన్నుల కమిషనర్గా ఎం.రఘునందన్రావు, రవాణాశాఖ కమిషనర్గా ఎం.రఘునందన్రావుకు అదనపు బాధ్యతలను అప్పగించారు.
