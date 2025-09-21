ETV Bharat / state

కుటుంబమంతా ఒకే చోట - ఇదే బతుకమ్మ పండగ

పర్యావరణంతో మమేకమయ్యే పండుగ బతుకమ్మ - పాఠశాలల్లో చదువుతున్న పిల్లలకు దసరా సెలవులు రావడంతో కుటుంబమంతా ఒక చోట - సంస్కృతి మూలాలను తెలుసుకునేందుకు ఉత్సవాలు దోహదం - విదేశాల్లోనూ వైభవంగా బతుకమ్మ

Bathukamma celebrations in Telangana
Bathukamma celebrations in Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2025 at 8:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bathukamma celebrations in Telangana : పర్యావరణంతో మమేకమయ్యే పండగల్లో బతుకమ్మ ఒకటి. ప్రకృతిని దైవంగా పూజించే పండుగగా ప్రత్యేకతను చాటుతుంది. తెలుగు లోగిళ్లలో పూల పండుగ వెల్లి విరుస్తుంది. రోజుకోరకం ఆహారపదార్థాలు వండి ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం మనుషుల మధ్య ఆప్యాయతను, అనురాగాలను రెట్టింపు చేస్తుంది. ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాలలో చిన్నా పెద్దా ముచ్చటగా చేసుకునే ఈ వేడుక సామాజిక సందేశాన్ని ఇస్తుంది.

మూలాలు తెలుసుకునేలా : పాఠశాలల్లో చదువుతున్న పిల్లలకు దసరా సెలవులు రావడంతో కుటుంబమంతా ఒక చోటికి చేరుతోంది. ఫలితంగా మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు వాటి మూలాలను తెలుసుకునేందుకు ఉత్సవాలు ఎంతగానో దోహదం చేస్తున్నాయి. మరోవైపు యువత జానపద గీతాలు రూపొందిస్తున్నారు. బేషజాలు లేకుండా కళల మేళవింపుతో కోలాటం, దాండియా ఆడుతున్నారు.

దేశవిదేశాలకూ విస్తరించి : ఈ ఉత్సవాలు ఇతరదేశాలకు విస్తరించాయి. సింగపూర్​లో తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరం సంబరాలు నిర్వహిస్తున్నారు. 15 ఏళ్లుగా చేస్తున్నారు. అక్కడా అందరూ సద్దుల బతుకమ్మ వరకు పండుగను వైభవంగా నిర్వహిస్తారు.

పర్యావరణ కాలుష్యం పై స్పృహ : పర్యావరణాన్ని గౌరవించే సంప్రదాయం ప్రత్యేకంగా చెప్పవచ్చు. గునుగు, తంగేడు లాంటి వివిధ రకాల పుష్పాలతో పేర్చి ఓలలాడిస్తూ బతుకమ్మను నిమజ్జనం చేయడం వల్ల జల కాలుష్యాన్ని తగ్గింస్తుంది. ఈ కార్యాక్రమం గొప్ప అనుభూతిని పంచుతుంది. కుంటలు, చెరువులలో నీరు కాలుష్యానికి దూరంగా ఉంటే దానిపై ఆధారపడి నివసిస్తున్న జీవజాతులు బాగుంటాయనే సత్యాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తుంది.

  • నాలుగు జిల్లాల్లో చెరువులు, కుంటల సంఖ్య : 7,860

మన సంస్కృతి, సంప్రదాయానికి ప్రతీక : బతుకమ్మ పండుగ తరతరాలుగా మన సంస్కృతి, సంప్రదాయానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. ఈ సంస్కృతిని ఏళ్ల తరబడి మన పూర్వికుల నుంచి నేటి వరకు కాపాడుకుంటున్నాము. ప్రతి సంవత్సరం విద్యాలయాల్లో అట్టహాసంగా బతుకమ్మ సంబరాలు నిర్వహిస్తున్నాము. ఇలా ఉత్సవాలు నిర్వహించడం ద్వారా పండుగ ప్రాశస్థ్యాన్ని భవిష్యత్తు తరాల వారికి చేరేలా ప్రతి ఒక్కరం కృషి చేస్తున్నాము.

  • మెదక్, సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలు : 5107
  • ఇక్కడి విద్యార్థుల సంఖ్య : 6 లక్షలు

విబేధాలు లేకుండా ప్రజలను ఏకం చేసే పండుగ : అందరినీ ఒక చోటకు చేర్చి కలిసికట్టుగా ఆడుతారు. ఊరుమ్మడి పండుగగా ఐక్యతారాగం వినిపిస్తుంది. ప్రాంతం, కులం అనే విబేధాలు లేకుండా ప్రజలను ఏకం చేస్తుంది. మూఢ నమ్మకాన్ని తొలగించేలా సిద్దిపేట ప్రాంతంలో బాలవికాస స్వచ్ఛంద సంస్థ వితంతువులను భాగస్వాములను చేస్తూ సంబరాల ప్రత్యేకతను చాటుతున్నాయి.

  • మొత్తం మహిళల సంఖ్య : 22,72,191

బతుకమ్మ పేర్చడం నేర్చుకున్నా : సిద్దిపేట ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో బీఏ తృతీయ సంవత్సరం చదువుతున్నాను. స్వస్థలం చిన్నకోడూరు మండలం శంకరాయకుంట. బతుకమ్మ వేడుకలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. బతుకమ్మ పేర్చడం నేర్చుకున్నాను. దాండియా, కోలాటం ఆడుతామని కళాశాలకు చెందిన విద్యార్థిని అంటుంది.

బతుకమ్మ పండుగలోనే ఆరోగ్యం దాగిఉంది - రేపటి నుంచే ఉత్సవాలు ప్రారంభం

బతుకమ్మ సంబురాల షెడ్యూల్​ విడుదల - రాష్ట్రస్థాయి వేడుకలకు ఏర్పాట్లు

For All Latest Updates

TAGGED:

బతుకమ్మ ఉత్సవాలుBATHUKAMMA CELEBRATIONS AT SCHOOLBATHUKAMMA DANCE TELANGANABATHUKAMMA CELEBRATIONS TELANGANABATHUKAMMA FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్- బంగ్లా బోర్డర్​లో 158ఏళ్ల దుర్గమ్మ గుడి- భద్రత మధ్య 9 రోజుల పూజలు- BSF ప్రోటోకాల్​తో!

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.