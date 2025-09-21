పూల పండుగ వచ్చేసింది : 9 రోజుల పాటు వేడుకలను హోరెత్తించనున్న సర్కార్
ఈసారి బతుకమ్మ పండుగను అట్టహాసంగా నిర్వహించేందుకు సిద్ధమైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - 10 ఉమ్మడి జిల్లాల్లో వేడుకలు జరిపేందుకు ఏర్పాట్లు - తొలి రోజు నుంచి తొమ్మిది రోజుల వరకూ హోరెత్తనున్న వేడుకలు
Published : September 21, 2025 at 7:39 AM IST
Bathukamma Celebrations 2025 : ఈసారి బతుకమ్మ పండుగను అట్టహాసంగా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. 10 ఉమ్మడి జిల్లాల్లో వేడుకలు జరిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించి షెడ్యూల్ను విడుదల చేసింది. తొలి రోజు నుంచి తొమ్మిది రోజుల వరకూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ వేడుకలు హోరెత్తనున్నాయి. ఈరోజు సాయంత్రం హనుమకొండ వేయి స్తంభాల గుడిలో నిర్వహించే ఆరంభ వేడుకలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, కొండా సురేఖ, సీతక్క తదితరులు హాజరవుతున్నారు. ఇప్పటికే వేయిస్తంభాల గుడిలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. నగర మేయర్ గుండు సుధారాణి, వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే నాయని రాజేందర్రెడ్డి ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. ఈ నెల 28న ఎల్బీ స్టేడియంలో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ లక్ష్యంగా బతుకమ్మ వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు. ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేయాలని మంత్రి కొండా సురేఖ కోరారు.
సీఎం శుభాకాంక్షలు : పూల పండుగ సందర్భంగా రాష్ట్ర ఆడబిడ్డలందరికీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పూలను పూజిస్తూ, ప్రకృతిని ఆరాధిస్తూ మహిళలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించుకునే గొప్ప పండుగ బతుకమ్మ అని అన్నారు. తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయలకు ఆడపడుచుల ఔన్నత్యానికి ప్రతీకైన బతుకమ్మ పండుగను ఆడపడుచులందరూ కలిసి సంతోషంగా జరుపుకోవాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు. తెలంగాణ సామూహిక జీవన విధానానికి, కష్టసుఖాలను కలిసి పంచుకునే ప్రజల ఐక్యతకు ఈ పండుగ నిదర్శనం అన్నారు. ఎంగిలిపూల నుంచి సద్దుల వరకూ తొమ్మిది రోజులు బతుకమ్మ ఆటపాటలతో అందరూ వైభవంగా ఈ పండుగను జరుపుకోవాలన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలని, అందరూ ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని గౌరమ్మను సీఎం ప్రార్థించారు.
విశిష్టతను తెలియజేస్తూ బతుకమ్మను పేర్చి : ఇదిలా ఉండగా, విద్యార్థులకు పండుగ సెలవుల సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు పాఠశాలల్లో, కాలేజీల్లో ముందస్తు బతుకమ్మ సంబురాలు అంబరాన్ని అంటాయి. ఉత్సవాలలో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. పూలతో బతకమ్మలను పేర్చి ఆటలు ఆడారు. గౌరమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ ఏఎస్ రావునగర్ అక్షర ఇంటర్నేషనల్ విద్యాసంస్థల క్యాంపస్లలో ముందస్తు బతుకమ్మ సంబురాలు, దాండియా నైట్ ఘనంగా నిర్వహించారు. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. తంగేడు పూలతో సహా నానా రకాల పుష్పాలతో బతుకమ్మలను అలంకరించి గౌరమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. సిద్దిపేట జిల్లా మిరుదొడ్డి ప్రభుత్వ ఆదర్శ పాఠశాల, దుబ్బాకలోని సరస్వతి గ్లోబల్ పాఠశాలలో పూల పండుగను నిర్వహించారు. తరగతి గదిలో విశిష్టతను తెలియజేస్తూ పూలతో విద్యార్థులతో కలిసి ఉపాధ్యాయులు బతుకమ్మను పేర్చారు.
మెదక్లోని వివిధ కూడళ్ల వద్ద బతుకమ్మ సంబరాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. చిన్నారులు, యువతులు, మహిళలు సంప్రదాయబద్ధమైన దుస్తులను ధరించి ఎంతో ఆసక్తిగా బతుకమ్మ పాటలు పాడుతూ వేడుకలలో పాల్గొన్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలో విద్యార్థులు బతుకమ్మలను పేర్చి ఆడిపాడి సందడి చేశారు. విద్యార్థులతో పాటు మహిళా ఉపాధ్యాయులు వేడుకలలో పాల్గొని సందడి చేశారు.
బతుకమ్మను పేర్చి ప్రత్యేక పూజలు : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని పలు పాఠశాలలు, కళాశాలలు ఘనంగా బతుకమ్మ వేడుకలు నిర్వహించారు. పూలతో బతుకమ్మలను అందంగా పేర్చి వాటి చుట్టూ చిన్నారులు, విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు డీజే పాటలకు నృత్యాలు చేశారు. నిర్మల్లో ఎన్టీఆర్ మినీ స్టేడియంలో ఓ ప్రైవేట్ డిగ్రీ, జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులు ఘనంగా పూల పండును నిర్వహించారు. తీరొక్క పువ్వుతో బతుకమ్మను పేర్చి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. చుట్టూ కోలాటాలాడుతూ స్థానికులను ఆకట్టుకున్నారు. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి మోడల్ స్కూల్లో బతుకమ్మ సంబరాలు అట్టహాసంగా నిర్వహించారు. ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోనూ విద్యార్థినుల ముందస్తు పండుగ సంబరాలు అంబాన్నంటాయి.
బతుకమ్మ సంబురాల షెడ్యూల్ విడుదల - రాష్ట్రస్థాయి వేడుకలకు ఏర్పాట్లు