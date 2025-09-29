అంగరంగ వైభవంగా సింగపూర్లో బతుకమ్మ సంబరాలు - 3000 మందితో వేడుకలు
తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ సింగపూర్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా బతుకమ్మ వేడుకలు - సందడి చేస్తూ ఎంజాయ్ చేసిన పిల్లలు, పెద్దలు - దశాబ్దానికి పైగా సింగపూర్లో బతుకమ్మ పండుగకు విశేష ఆదరణ
Published : September 29, 2025 at 3:21 PM IST
Bathukamma Celebration At Singapore : తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ సింగపూర్ (టీసీఎస్ఎస్) ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ వేడుకలు స్థానిక సంబవాంగ్ పార్క్లో సెప్టెంబర్ 27, శనివారం రోజున అత్యంత కోలాహలంగా జరిగాయి. ప్రత్యేక బతుకమ్మ సాంప్రదాయ పాటలతో చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరు ఆటపాటలతో ఎంతో హుషారుగా ఈ వేడుకలు నిర్వహించారు.
సుమారు 3000 మందితో బతుకమ్మ : భారత్ నుంచి వచ్చిన స్థానికుల తల్లిదండ్రులు బంధువులు ఈ వేడుకలలో పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా ఉందని కమిటీ సభ్యులు అన్నారు. ఈ సంబరాల్లో సింగపూర్ స్థానికులతో పాటు అతిథులు, ఎన్నారైలు సుమారు 3000 వరకు పాల్గొని బతుకమ్మ ఆడారు. దీనిలో పాల్గొన్న అంతర్జాతీయ శ్రీ కృష్ణ మందిరం (ఐఎస్కేఎం) సింగపూర్, వై.ఎస్.వి.ఎస్.ఆర్.కృష్ణ (పాస్స్పోర్ట్ అటాచ్, ఇండియన్ హై కమిషన్, సింగపూర్)లకు టీసీఎస్ఎస్ సొసైటీ అధ్యక్షులు గడప రమేశ్బాబు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
దాతలకు వ్యక్తిగత సన్మానం : సింగపూర్లో నివసిస్తున్న తెలుగు వారందరికీ స్థానికులకు బతుకమ్మ పండుగ ప్రాముఖ్యతను గుర్తుచేసుకున్నారు. దశాబ్దానికి పైగా సింగపూర్లో ఈ పండుగకు విశేష ఆదరణ కలుగజేయడం ద్వారా బతుకమ్మ వైభవాన్ని చాటిచెప్పడం టీసీఎస్ఎస్ చరిత్రలో నిలిచిపోయిందని సొసైటీ సభ్యులు పేర్కొన్నారు. టీసీఎస్ఎస్తో ప్రేరణ పొంది ఇతర సంస్థలు కూడా బతుకమ్మ నిర్వహించుకోవడం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. సంబరాలు విజయవంతంగా జరుగటానికి సహకారం అందించిన దాతలకు పేరు పేరున టీసీఎస్ఎస్ సభ్యులు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ శాలువాలతో సన్మానించారు.
ప్రత్యేక బహుమతులు : గత సంవత్సరాలతో పొలిస్తే ఈ ఏడాది ఆడపడుచులు బతుకమ్మలని పోటా పోటీగా చాలా అందంగా అలంకరించి వివిధ రూపాలలో 100 పైగా బతుకమ్మలని పేర్చి తీసుకొచ్చారు. బతుకమ్మని పేర్చి తెచ్చిన ప్రతి ఆడపడుచుని రెడ్ కార్పెట్పై స్వాగతించి తనిష్క్ జ్యూవెల్లర్స్ వారి బహుమతిని అందించారు. ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన దాదాపు 11 బతుకమ్మలకు ప్రత్యేక సాంప్రదాయ ఉత్తమ వస్త్రధారణలో ముస్తాబైన ముగ్గురు ఆడపడుచులకు ప్రత్యేక బహుమతులు అందించారు.
సింగపూర్ బతుకమ్మ ప్రోమో పాట : ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈ సారి విడుదల చేసిన సింగపూర్ బతుకమ్మ ప్రోమో పాట "సింగపూర్ చెక్కిలిపై సిరివెన్నెల కురిసేరా పూలకే పూజ చేసే పండుగే మళ్లొచ్చేరా"ను యూట్యూబ్లో విడుదల చేశారు. వేడుకల్లో టీసీఎస్ఎస్ ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించిన ఫోటోబూత్ కృత్రిమ బతుకమ్మ ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ వేడుకలను సింగపూర్ వేడుకలను సొసైటీ ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేశారు.
కమిటీ ఆధ్వర్యంలో విందు : బతుకమ్మ పండుగలో పాల్గొన్న అందరికీ కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన విందు భోజనంలో పెద్ద ఎత్తున సంతోషంగా పాల్గొని అందరూ భోజనం చేశారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయ వంతం చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి సొసైటీ అధ్యక్షులు గడప రమేశ్బాబు, ప్రధాన కార్యదర్శి రాము బొందుగుల కోశాధికారి నంగునూరి వెంకట రమణ, సొసైటీ ఉపాధ్యక్షులు, ప్రాంతీయ కార్యదర్శులు, కార్యవర్గ సభ్యులు బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గత ఏడాది కంటే ఈసారి ఎంతో ఘనంగా వేడుకలు నిర్వహించినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.
