ETV Bharat / state

ఐర్లాండ్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ వేడుకలు - కోలాటం, దాండియా ఆటలతో కోలాహలం

ఐర్లాండ్​లో బతుకమ్మ పండుగను ఘనంగా నిర్వహించిన తెలంగాణ ఎన్నారైలు - 13 సంవత్సరాలుగా బతుకమ్మ పండుగ చేస్తున్న తీరు - బతుకమ్మను పేర్చి తీసుకువచ్చిన ఆడపడుచులకు బహుమతులు

BATHUKAMMA CELEBRATIONS IN IRELAND
BATHUKAMMA CELEBRATIONS IN IRELAND (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2025 at 7:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bathukamma Celebrations In Ireland : ఐర్లాండ్‌లోని తెలంగాణ ఎన్నారైల ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. డబ్లిన్‌ నగరంలో 50 మంది వాలంటీర్స్ కలిసి ఈ బతుకమ్మ పండుగని ఘనంగా నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. గత 13 ఏళ్లుగా ఈ బతుకమ్మ వేడుకలను వాలంటీర్లు దాతల సహాకారంతో నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. సుమారు 40 మంది వాలంటీర్లు, 50 మంది దాతలు ముందుకొచ్చి బతుకమ్మ వేడుకలు నిర్వహణకు ప్రతి ఏటా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు.

BATHUKAMMA CELEBRATIONS IN IRELAND
BATHUKAMMA CELEBRATIONS IN IRELAND (ETV)

కోలాటం, దాండియా ఆటలతో కోలాహలం : డబ్లిన్ నగరంలో ప్రాంతాలకు అతీతంగా నిర్వహించిన బతుకమ్మ వేడుకలకు సుమారు 750 మంది హాజరయ్యారు. యువతులు, మహిళలు బతుకమ్మ, కోలాటం, దాండియా ఆటలను ఎంతో ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఆడారు. మహిళలు చిన్నారులకు బతుకమ్మ పండుగ గురించి వివరించారు. మొదటగా దుర్గా మాత పూజతో కార్యక్రమం మొదలుపెట్టారు.

BATHUKAMMA CELEBRATIONS IN IRELAND
BATHUKAMMA CELEBRATIONS IN IRELAND (ETV)

పిల్లలకు మ్యాజిక్​ షో ఏర్పాటు : బతుకమ్మ, దాండియా ఆటలు ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. తెలంగాణ సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు ఐర్లాండ్​లోని తెలుగు పిల్లలకు తెలియచేయాలని లక్ష్యంతో తెలంగాణ ఎన్నారైలు ప్రతి సంవత్సరం బతుకమ్మ వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. చిన్న పిల్లలకు మ్యాజిక్​ షో ఏర్పాటు చేశారు. బతుకమ్మలు తీసుకువచ్చిన ఆడపడుచులకు నిర్వాహకులు రకరకాల బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. అక్కడికి వచ్చిన అతిధులకు ప్రసాదం, సాయంత్రం తేనీరు, స్నాక్స్ రుచికరమైన వంటలు వడ్డించారు.

అంగరంగ వైభవంగా సింగపూర్​లో బతుకమ్మ సంబరాలు - 3000 మందితో వేడుకలు

బతుకమ్మ ప్రసాదాలతో మహిళలకు ఆధ్యాత్మిక శక్తితో పాటు ఆరోగ్యం

For All Latest Updates

TAGGED:

BATHUKAMMATELANGANA NRI IN IRELANDBATHUKAMMA CELEBRATIONS IN IRELANDబతుకమ్మ వేడుకలుBATHUKAMMA CELEBRATIONS IN IRELAND

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సరిగ్గా ఆ 47 నిమిషాలే! - "అక్టోబర్ 2న విజయ ముహూర్తం ఇదే

200 ఏళ్ల క్రితం నాటి శాపం- అక్కడ మగవాళ్లు చీరలు కట్టుకుని 'గర్భా డ్యాన్స్'- ఎందుకో తెలుసా?

ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు దసరా లక్కీ డ్రా - ఇంకా 5 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్​!!

అతిగా బరువు తగ్గినా ఆయుక్షీణమే - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.