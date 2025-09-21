రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘనంగా ప్రారంభమైన బతుకమ్మ సంబురాలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా బతుకమ్మ సంబురాలు - హనుమకొండలో బతుకమ్మ కార్నివాల్ - పల్లె, పట్నం తేడా లేకుండా బతుకమ్మ వేడుకలు - ఆటపాటలతో ఆడిపాడుతున్న ఆడపడుచులు
Published : September 21, 2025 at 10:49 PM IST|
Updated : September 21, 2025 at 11:11 PM IST
Bathukamma celebrations 2025 : రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ సంబరాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. హనుమకొండలో బతుకమ్మ వేడుకలకు ప్రభుత్వం ఘనంగా శ్రీకారంచుట్టింది. పూల పండుగను ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టివిక్రమార్క లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. బతుకమ్మ కార్నివాల్కు పెద్దసంఖ్యలో మహిళామణులు తరలివచ్చారు. మంత్రులు సురేఖ, సీతక్క మగువలతో కలిసి విరుల వేడుకలో ఆడిపాడారు. కూకట్పల్లిలో మహిళలు, యువతులు బతుకమ్మ వేడుకలు చేసుకున్నారు. అందంగా పూలతో పేర్చిన బతుకమ్మల చుట్టూ ఆటపాటలతో సందడిగా గడిపారు.
అంబరాన్నంటేలా బతుకమ్మ సంబరాలు : ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ వేడుకలకు హనుమకొండ వేదికైంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున పదిరోజులు ఘనంగా వేడుకలు జరుపుతుండగా తొలిరోజు ఏకశిలానగరంలోని చారిత్రక వేయిస్తంభాల గుడిలో బతుకమ్మ సంబరాలు అంబరాన్నంటేలా నిర్వహించారు. ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ వేడుకలను ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రారంభించారు. ఉత్సవాలకు మంత్రులు సీతక్క, కొండా సురేఖ, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు, ఎంపీ కావ్య సహా ప్రజాప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. బతుకమ్మ ఆటపాటలతో వేయిస్తంభాల ఆలయ ప్రాంగణం మార్మోగింది. ఎక్కడ చూసిన ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం కనిపించింది. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు.
మహిళలతో కలిసి బతుకమ్మ ఆడిన మంత్రులు : మహిళా మంత్రులు కొండా సురేఖ, సీతక్క మహిళలతో కలిసి బతుకమ్మ ఆడారు. తెలంగాణ సంస్కృతికి ప్రతీకగా నిలిచే పూలపండుగ ప్రతీ ఒక్కరి జీవితాల్లో సంతోషాలు విరబూయాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రజాప్రభుత్వం పదిరోజులపాటు వివిధ చారిత్రక, పర్యాటక ప్రదేశాల్లో వేడుకలు నిర్వహిస్తోందని వివరించారు.
రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని : రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని, మహిళలంతా ఆర్థికప్రగతి సాధించాలని గౌరమ్మను వేడుకుంటున్నట్లు ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టివిక్రమార్క పేర్కొన్నారు. బతుకమ్మ పండుగ ఔన్నత్యాన్ని భావితరాలకు అందించాలని పర్యాటశాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ఆకాంక్షించారు. సంస్కృతి, శాస్త్రీయత, ఆరోగ్యం, ఆనందం కలబోతగా బతుకమ్మను మహిళలు సంప్రదాయ పద్ధతిలో జరుపుకుంటారని సీతక్క, కొండా సురేఖ అన్నారు. ఇక్కడి వేడుకలకు త్రినగరి నుంచే కాక పలు జిల్లాల నుంచి అతివలు అశేషంగా తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా జిల్లా యంత్రాంగం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను చేసింది. అందరి సహకారంతో తొలిరోజు వేడుకలు విజయవంతమయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానికులు, ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేవి : మన సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు, ఆచార, వ్యవహారాల్ని చాటి చెప్పేవి పండుగలు, పర్వదినాలు. వాటిలోనూ ఒక్కో పండుగది ఒక్కో విశిష్టత అని చెప్పవచ్చు. అందులో రాష్ట్రానికే ప్రత్యేకమైన పండగ బతుకమ్మ. బతుకునే తల్లిగా భావించే సంస్కృతికి నిలువుటద్దంలా నిలుస్తుందీ వేడుక. ప్రకృతి నుంచి వచ్చే పూలను దేవతగా కొలిచేటువంటి అపురూప వేడుక బతుకమ్మ. ఇందులో భాగంగా తీరొక్కపూలను బతుకమ్మగా పేర్చి మహిళలంతా ఒక్కచోట చేరి జీవితపాఠాలను పాటలుగా ఎంతో భక్తితో ఆలపిస్తారు. ఆశ్వీయుజ మాసం అమావాస్య రోజున బతుకమ్మ పండుగ ప్రారంభమవుతుంది. ఆ రోజును పెత్తరామాస, పెద్దల అమావాస్య, మహాలయ అమావాస్య అని కూడా పిలుస్తారు. బంధుమిత్రులను కలుసుకోవడమే కాకుండా, కష్టసుఖాలూ పంచుకునే వేదిక బతుకమ్మ. ఎక్కడెక్కడో దేశవిదేశాల్లో ఉన్న ఆడపడుచులు బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా పుట్టింటికి చేరుకుంటారు. అందుకే ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ చూసినా తెలంగాణ ఆడబిడ్డలందరి ముఖాల్లో నూతన కాంతులు కనిపిస్తాయి.
కుటుంబమంతా ఒకే చోట - ఇదే బతుకమ్మ పండగ
పూల పండుగ వచ్చేసింది : 9 రోజుల పాటు వేడుకలను హోరెత్తించనున్న సర్కార్