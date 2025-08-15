Gandhi Biography at Bapu Darshan : గాంధీజీ వాడిన కళ్లజోడు, చెప్పులు, వాచీ, చేతికర్ర, చరఖా. అంతేకాదు ఆ మహాత్ముడు తన స్వహస్తాలతో వివిధ భాషల్లో రాసిన వాక్యాలు. అంతేనా జాతిపిత జీవిత విశేషాలు స్వాతంత్య్ర సమరంలోని పోరాట ఘట్టాలను తెలిపేలా చిత్రాలు. వీటన్నింటినీ ఒకే చోట చూస్తే మనసులో దేశభక్తి ఉప్పొంగుతుంది. అక్కడకు వెళ్తే ఇలాంటి అనుభూతులను ఆస్వాదించవచ్చు. భావితరాలకు స్ఫూర్తినిచ్చేలా విజయవాడలో కొలువుదీరిన 'బాపు దర్శన్' విశేషాలు చూసేద్దాం రండి.
గాంధీ వాడిన కళ్లజోడు, చెప్పులు, చేతి కర్ర : బానిస సంకెళ్ల నుంచి విముక్తి పొంది స్వేచ్ఛావాయువులు పీలుస్తున్నామంటే ఎందరో మహానుభావుల త్యాగ ఫలితమే. అందులో మహాత్మాగాంధీ పాత్ర ఎనలేనిది. ఆ మహామనిషిని స్మరించుకుంటూ విగ్రహాలు, స్మారకాలు, ఆలయాలు, మ్యూజియాలు ఉన్నాయి. మహాత్ముని త్యాగాన్ని చిరస్మరణీయంగా ఉంచుతూ భావితరాల్లోనూ దేశభక్తి పెంపొందించేలా విజయవాడలో 'బాపు దర్శన్' ఏర్పాటైంది. నాలుగేళ్ల క్రితం బెంజ్ సర్కిల్ సమీపంలో బాపు దర్శన్ను అభివృద్ధి చేశారు. గాంధీ జీవిత విశేషాలకు సంబంధించి అరుదైన ఫొటోలు ఇక్కడ చూడొచ్చు. బాపు విగ్రహంతోపాటు ఆయన వాడిన కళ్లజోడు, చెప్పులు, చేతి కర్ర, రాట్నం ఇక్కడ ఉన్నాయి. గాంధీ చేతి రాత, తెలుగుతోపాటు వివిధ భాషల్లో ఆయన చేసిన సంతకాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
దేశభక్తి ఉప్పొంగేలా గాంధీ చరిత్ర : జాతీయ ఉద్యమంలో భాగస్వామ్యమైన స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల చిత్రాలతో ఫొటో ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. తెలుగు వీరుల చిత్రాలను నెలకొల్పారు. గాంధీని స్మరించుకుంటూ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన పోస్టల్ స్టాంపులు, నాణేల ఆకృతులు బాపు దర్శన్లో ఉంచారు. భారత స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో ముఖ్య ఘట్టాలకు అక్షర రూపం ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఉండే అనేక ఘట్టాలు చదివినప్పుడు దేశభక్తి ఉప్పొంగుతుంది. నేటి తరానికి గాంధీ జీవితం స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోందని సందర్శకులు చెబుతున్నారు. సందర్శకులకు ఇందులో ప్రవేశం పూర్తిగా ఉచితం. బాపు దర్శన్కు వచ్చే వారికి నిర్వాహకులు గాంధీ జీవిత విశేషాలు, ముఖ్య ఘట్టాలు వివరిస్తారు. ఈ అవకాశాన్ని నగర ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
"గాంధీ మహాత్ముడు చేసిన ఉద్యమాలు యువతకు తెలిపేందుకే విజయవాడ బెంజ్ సర్కిల్లో బాపు దర్శన్ను ఏర్పాటు చేశాం. ఇది అందరికీ ఉచితంగా అందుబాటుంలో ఉంటుంది. ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్ర 5 గంటల వరకు తెరిచే ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి గాంధీ గురించి తెలుసుకొని స్ఫుర్తి పొందాలని కోరుతున్నాం." - జి. నియంత, బాపు దర్శన్ నిర్వాహకుడు
