బాపట్ల, చీరాల స్టేషన్లకు వందే భారత్ - కేంద్రమంత్రిని కోరిన బాపట్ల ఎంపీ

రెండు స్టేషన్లలో వందే భారత్‌ రైలును ఆపాలని కోరిన ఎంపీ తెన్నేటి కృష్ణప్రసాద్ - సాధ్యాసాధ్యాలపై అధికారులు నివేదికను ఇవ్వాలన్న కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్

Vande Bharat Train To Bapatla And Chirala Stations
Vande Bharat Train To Bapatla And Chirala Stations (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 6:50 PM IST

Request to Stop Vande Bharat at Bapatla and Chirala Stations: వందే భారత్‌ రైళ్లకు బాపట్ల, చీరాల రైల్వే స్టేషన్లలో హాల్టింగ్‌ కల్పించే విషయంలో కదలిక వచ్చింది. కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌ను ఇటీవల దిల్లీలో ఎంపీ తెన్నేటి కృష్ణప్రసాద్‌ కలిసి వందే భారత్‌కు స్టాపింగ్‌ ఇవ్వాలని వినతి పత్రం అందజేశారు.

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఎంపీ కృష్ణప్రసాద్‌ దాదాపు 2 సార్లు కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్​ను కలిసి ఈ విషయమై విజ్ఞప్తి చేశారు. 2 రైల్వే స్టేషన్లలో రైలును నిలపడానికి దోహదపడే సాధ్యాసాధ్యాలపై నివేదికను ఇవ్వాలని అధికారులను ఈ సందర్భంగా రైల్వే మంత్రి ఆదేశించారు. అధికారుల నుంచి నివేదిక వెళ్లిన తర్వాత దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

సానుకూల నిర్ణయంపై ఎంపీ ఆశాభావం: రోజూ 2 వందే భారత్‌ రైళ్లు బాపట్ల, చీరాల రైల్వేస్టేషన్ల మీదుగా వెళ్తున్నప్పటికీ అక్కడ ఆగడం లేదు. సికింద్రాబాద్‌- తిరుపతి, విజయవాడ-చెన్నై మధ్య వందే భారత్‌ రైళ్లు వారంలో 6 రోజులు తిరుగుతున్నాయి. చెన్నైకి 5 గంటలు, హైదరాబాద్‌కు నాలుగున్నర గంటలు, తిరుపతికి మూడున్నర గంటల్లో చేరుకోవచ్చు. అందుకే వీటికి బాగా డిమాండ్‌ ఉంది. ప్రస్తుతం బాపట్ల జిల్లాలో ఎక్కడా వీటికి హాల్టింగ్‌ లేదు. అందువల్ల జిల్లా కేంద్రంలో రైలును ఆపాలని ప్రయాణికులు గట్టిగా కోరుతున్నారు. బాపట్ల లోక్‌సభ నియోజకవర్గ కేంద్రం కూడా కావడం గమనార్హం. అందులోనూ ప్రముఖ విద్యాకేంద్రంతో పాటు జాతీయస్థాయి పరిశోధన కేంద్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. దీన్ని అమృత్‌ భారత్‌ స్టేషన్‌ కింద ఎంపిక చేసి అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.

చీరాల ప్రముఖ వాణిజ్య కేంద్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ 2 పట్టణాల ప్రజలు వందే భారత్‌ ద్వారా వేగవంతమైన ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని పొందాలని కోరుకుంటున్నారు. నల్గొండతో పాటు మిర్యాలగూడలోనూ రైలు ఆగుతోంది. ప్రయాణికుల డిమాండ్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని అదనపు బోగీ పెంచి అయినా వందేభారత్‌ రైళ్లకు జిల్లాలోని 2 పట్టణాల్లో హాల్టింగ్‌ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. బాపట్ల, చీరాల రైల్వే స్టేషన్లు కేవలం 18 కి.మీ. దూరంలోనే ఉన్నాయనీ, రెండు చోట్ల రైలును ఆపడానికి సాంకేతిక అవరోధాలు వస్తాయని రైల్వే వర్గాలు అంటున్నాయి.

అదే సమస్య అయితే ప్రస్తుతం ఈ మార్గంలో 2 వందే భారత్‌లు రాకపోకలు సాగిస్తున్న నేపథ్యంలో ఓ రైలును బాపట్లలో, మరో రైలును చీరాలలో ఆపే అవకాశాన్ని పరిశీలించాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. వందేభారత్‌కు హాల్టింగ్‌ సాధించడానికి గట్టిగా కృషి చేస్తున్నట్లు ఎంపీ తెన్నేటి కృష్ణప్రసాద్‌ తెలిపారు. త్వరలో సానుకూల నిర్ణయం వస్తుందని ఆశాభావంతో ఉన్నట్లు వివరించారు.

