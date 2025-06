ETV Bharat / state

ఏడాది పాలన - ప్రగతి వైపు అడుగులు పల్లెల్లో వెలుగులు - BAPATLA DISTRICT DEVELOPMENT

Published : June 12, 2025 at 2:59 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Bapatla District Development in One Year of Alliance Government : కూటమి ప్రభుత్వ ఏడాది పాలనలో బాపట్ల జిల్లా ప్రగతి దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. మౌలిక వసతుల కల్పనతో ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించడానికి యంత్రాంగం చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తోంది. సంక్షేమ, అభివృద్ధి పథకాల అమలుతో జీవన ప్రమాణాలు వృద్ధి చెంది ప్రజల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది. పక్కా గృహాల నిర్మాణం పూర్తి చేయడానికి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు ప్రత్యేకంగా అదనపు ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నారు.

రహదారులకు మోక్షం : నిజాంపట్నం హార్బర్‌ పనులు వేగంగా చేపడుతున్నారు. పర్యాటక రంగాభివృద్ధికి ప్రణాళికలు రూపొందించి అమలు చేస్తున్నారు. వైకాపా పాలనలో తీవ్ర నిర్లక్ష్యానికి గురైన రహదారులకు మోక్షం లభించింది. అన్న క్యాంటీన్లు పునరుద్ధరించి పేదలకు రూ.5కే అల్పాహారం, భోజనం అందించి ఆకలి తీరుస్తున్నారు.

పల్లె పండగ పేరుతో ఉపాధి హామీ పథకం, ఆర్థిక సంఘ నిధులతో గ్రామాల్లో సిమెంట్‌ రోడ్లు నిర్మించారు. ఆరు నియోజకవర్గాల్లో ఆర్‌అండ్‌బీ రహదారుల గోతులు పూడ్చి ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించారు. బాపట్ల, రేపల్లె నియోజకవర్గాల్లో నల్లమడ వాగు, తుంగభద్ర, రేపల్లె మురుగు కాలువలపై రూ.29.30 కోట్లతో వంతెనల పనులు ప్రారంభించారు. ఇంకొల్లు- పర్చూరు పాత మద్రాస్‌ రోడ్డు నిర్మాణానికి రూ.23.88 కోట్లు మంజూరు చేసింది.

