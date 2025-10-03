కాల్వను ఆక్రమించారన్న మత్స్యకారులు - సమస్యను పరిష్కరిస్తానని కలెక్టర్ హామీ
కాల్వ జల సంధిపై మత్స్యకారులు, పోలీసులు, అధికారులతో కలెక్టర్ సమావేశం - సమగ్ర విచారణ జరిపి న్యాయం చేస్తామని హామీ - మత్స్యకారుల ఆందోళన విరమణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 5:44 PM IST
Bapatla Collector Meeting With Fishermen About Straight Cut Canal Issue : బాపట్ల జిల్లా ఈపురుపాలెం స్ట్రైయిట్ కట్ కాల్వ వద్ద ఏర్పడిన వివాదంపై అధికారులు పది రోజుల్లో పూర్తి నివేదిక ఇవ్వాలని జిల్లా కలెక్టర్ వి. వినోద్ కుమార్ ఆదేశించారు. రొంపేరు కాల్వ ఈపురుపాలెం స్ట్రైయిట్ కట్ కాల్వ సమస్యపై మత్స్యకారులు, పోలీసులు, అధికారులతో చీరాల ఆర్డీవో కార్యాలయంలో కలెక్టర్ సమావేశం నిర్వహించారు. కాల్వ జల సంధి వద్ద ఏర్పడిన సమస్యను పారదర్శకంగా పరిష్కరిస్తామని కలెక్టర్ తెలిపారు. ఆర్డీవోలు, మత్స్య శాఖ అధికారులు, పర్యావరణ నియంత్రణ బోర్డు అధికారులు, పోలీస్ అధికారులు సమన్వయంతో వివాదాస్పద ప్రాంతాన్ని పరిశీలించాలని సూచించారు.
అత్యవసరమైన వాటిపై తక్షణమే అధికారులు స్పందించాలన్నారు. మత్స్యకారులకు ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం సంభవించే పరిస్థితులుంటే అడ్డుగా ఉన్నవి తక్షణమే తొలగించాలన్నారు. కాలువ వద్ద కొండరాళ్లు, రియల్టర్లు ఏర్పాటు చేశారని, వాటిని తొలగించాలని మత్స్యకారులు కలెక్టర్ను కోరారు. మత్స్యకారులకు ఏ సమస్యలు ఉన్నా ఎప్పుడైనా కలెక్టరేట్కు రావచ్చని, నేరుగా కలెక్టర్ను సంప్రదించవచ్చని మత్స్యకారులకు భరోసా ఇచ్చారు. 1972 సంవత్సరం నుంచి 10 గ్రామాల మత్స్యకారులు ఆ కాల్వపై ఆధారపడి సముద్రంలో వేట సాగిస్తున్నామని, వెంకట్రావు అనే వ్యక్తి కాల్వను ఆక్రమించి నిర్మాణాలు చేశారని ఫిర్యాదు చేశారు.
దీంతో 40 బోట్లు దెబ్బతిన్నాయని, కొందరు గాయపడ్డారని, ఒక్కొక్క మత్స్యకారుడికి రూ.ఒక లక్షకు పైగా నష్టం వాటిల్లిందని మత్స్యకారులు కలెక్టర్కు వివరించారు. సముద్రంలో వాయుగుండం, అల్పపీడనం, తుపాను వంటి విపత్తుల సంభవించినప్పుడు ఈ ప్రాంతంలోనే 2,000 బోట్లు భద్రపరచుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు. ఒక్కొక్క బోటుపై పది కుటుంబాలు ఆధారపడి ఉంటాయని అన్నారు. ఆక్రమణలు తొలగించి, గతంలో ఉన్నట్లుగానే కాల్వను సరి చేయాలని మత్స్యకారులు కోరారు దీనిపై సమగ్ర నివేదిక 10 రోజుల్లో గా ఇవ్వాలని అధికారులకు కలెక్టర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సమావేశంలో చీరాల, బాపట్ల ఆర్డీవోలు టి. చంద్రశేఖర్, పి. గ్లోరియా, మత్స్యశాఖ జేడీ శ్రీనివాస్ నాయక్, డీఎస్సీలు పాల్గొన్నారు.
'తక్షణమే మా సమస్యను పరిష్కరించి, మాకు ఎలాంటి ఆస్తి నష్టం జరగకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి. దీని గురించి ఇప్పటికే కలెక్టర్కు తెలియజేశాం. సమగ్ర విచారణ అనంతరం మాకు తగిన న్యాయం చేస్తామని వారు తెలిపారు. సీ మౌత్ వద్ద అక్రమ నిర్మాణాలు తొలగించకుంటే తుపాన్ల సమయంలో సముద్రంలోని బోట్లను ఈపురుపాలెం స్ట్రైట్ కట్ కాలువలో తరలించలేం.' -స్థానిక మత్స్యకారులు
సముద్ర ముఖద్వారం వద్ద అక్రమంగా నిర్మిస్తున్న రిసార్ట్ను తొలగించాలంటూ బాపట్లలో చీరాల మండలం వాడరేవు, దానవాయిపేట, అడివిపాలెం మత్స్యకారులు ఆందోళనకు దిగారు. రిసార్ట్స్ యజమానిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ పాత బస్టాండ్ కూడలిలో బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. సీ మౌత్ వద్ద అక్రమ నిర్మాణాలు తొలగించకుంటే తుపాన్ల సమయంలో సముద్రంలోని బోట్లను ఈపురుపాలెం స్ట్రైట్ కట్ కాలువలో తరలించలేమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సమస్యను పరిష్కరించే దాకా ఆందోళన విరమించబోమని భీష్మించారు. విషయం తెలుసుకున్న కలెక్టర్ వినోద్ కుమార్ వారితో చర్చలు జరిపారు. సమగ్ర విచారణ జరిపి న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో మత్స్యకారులు ఆందోళన విరమించారు.